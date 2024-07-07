Пожар произошел на газопроводе под Алуштой

Политолог рассказал, кто мешает Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента США

Американист Ордуханян: Супруга Джилл и сын наркоман заставляют Байдена идти на второй срок

Tекст: Андрей Резчиков

«Заявление о том, что Байден согласен обдумать отказ от участия в выборах в США, если так велит Господь – очень любопытно. До сих пор непонятно, кого он считает Богом? Явно не Иисуса Христа, потому что президент США предал все мыслимые и немыслимые католические каноны, на которые он всегда ссылался, в частности, поддерживая аборты или вводя празднование «дня трансгендера», – отмечает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

«Господь Бог Байдена – это его спонсоры, которые его и сделали. Это State Street Corporation, JPMorgan Chase и прочий финансовый олигархат, на страже которого стоит Байден и его свита. Если Господь Бог в лице этих корпораций скажет ему отказаться от участия в выборах, то он, безусловно, прекратит свою кампанию», – подчеркнул собеседник.

По его словам, проблема Байдена в том, что его спонсоры уже потребовали от него снять свою кандидатуру, но президент «не слышит их в силу своего недуга». «Дни Байдена как кандидата в президенты сочтены, фактически решение по этому поводу уже принято. Но этому сопротивляется семья Байдена, в частности, сын наркоман Хантер и супруга Джилл, которая привыкла сидеть в кресле президента на «борту номер один» Boeing VC-25A», – подчеркнул эксперт.

По оценке Ордуханяна, своими последними интервью Байдену не удалось убедить американцев, что возраст не мешает ему идти на второй срок.

«Отказ Байдена снять кандидатуру – полнейшее фиаско. Все его дальнейшие действия по продолжению избирательной кампании – степень этого фиаско. Ситуация настолько критическая, что сделать здесь уже ничего нельзя. В ближайшее время все это будет реализовано путем отключения источников финансирования спонсорами политики Байдена», – пояснил политолог.



Что касается прогнозов по поводу того, когда Байден объявит об уходе в отставку, «то это зависит от степени глухоты действующего президента». «Здесь заканчивается мой анализ как политолога. Дальше вступает в действие аналитика физиологии, медицины и психиатрии. Я не могу предположить, в каком ментальном состоянии будет завтра Джо Байден», – подчеркнул Ордуханян.

Президент США Джо Байден заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

В интервью, которое транслировалось в пятницу вечером, 81-летний президент сказал корреспонденту Джорджу Стефанопулосу, что он был болен, измотан и плохо подготовился к президентским дебатам с республиканцем Дональдом Трампом на прошлой неделе.

После провальных для Байдена дебатов наблюдатели единогласно заявили, что действующий президент немощный и должен снять свою кандидатуру с выборов. К этому решению призывают в том числе видные представители Демократической партии, членом которой является Байден.

В ходе интервью Байден завил, что отказался пройти независимую когнитивную оценку. «Каждый день я прохожу полный неврологический тест», – пояснил Байден, добавив, что его работа на посту президента и во время предвыборной кампании была, по сути, когнитивным тестом: «Я прошел полный медосмотр».

Байден отказался отвечать на вопросы о том, что может случиться, если больше демократов заставят его уйти: «Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Этого не произойдет», – сказал президент.

На вопрос, считает ли он, что выиграть гонку 2024 года будет сложнее, чем выиграть гонку 2020 года против Трампа, Байден ответил: «Нет, когда вы баллотируетесь против патологического лжеца… Все социологи, с которыми я общаюсь, говорят мне, что это жребий… Я не думаю, что кто-то более квалифицирован, чтобы стать президентом и выиграть эту гонку, чем я».