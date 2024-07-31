Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Муж Бакальчук рассказал о массовых увольнениях в Wildberries
Муж Бакальчук заявил о нерадужных перспективах Wildberries
Владислав Бакальчук, муж соосновательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, выразил обеспокоенность массовыми увольнениями в компании, которые, по его мнению, могут негативно сказаться на ее работе и будущем.
В интервью Telegram-каналу Shot Бакальчук заявил, что процесс слияния Wildberries и компании Russ сопровождается сокращением штата сотрудников. По его словам, эти увольнения уже отразились на операционной деятельности маркетплейса. Бакальчук выразил опасения относительно перспектив семейного бизнеса, отметив, что ситуация складывается неблагоприятным образом, передает телеканал «360».
Бакальчук, комментируя свой бракоразводный процесс с Татьяной, отметил, что их дети стараются не обращать внимания на происходящее. По его словам, дочери сейчас путешествуют, а младшие мальчики много времени проводят с нянями и на разных занятиях.
Ранее Татьяна Бакальчук опровергла слова своего супруга о том, что на нее оказывается давление в связи со слиянием Wildberries и Russ.
Напомним, Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем. Бакальчук, комментируя слияние Wildberries с Russ, заявила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».