Муж Бакальчук рассказал о массовых увольнениях в Wildberries

Муж Бакальчук заявил о нерадужных перспективах Wildberries

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью Telegram-каналу Shot Бакальчук заявил, что процесс слияния Wildberries и компании Russ сопровождается сокращением штата сотрудников. По его словам, эти увольнения уже отразились на операционной деятельности маркетплейса. Бакальчук выразил опасения относительно перспектив семейного бизнеса, отметив, что ситуация складывается неблагоприятным образом, передает телеканал «360».

Бакальчук, комментируя свой бракоразводный процесс с Татьяной, отметил, что их дети стараются не обращать внимания на происходящее. По его словам, дочери сейчас путешествуют, а младшие мальчики много времени проводят с нянями и на разных занятиях.

Ранее Татьяна Бакальчук опровергла слова своего супруга о том, что на нее оказывается давление в связи со слиянием Wildberries и Russ.

Напомним, Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем. Бакальчук, комментируя слияние Wildberries с Russ, заявила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».