Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью людей из-за оползней
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии Драупади Мурму и Нарендре Моди в связи с гибелью людей из-за оползней в штате Керала, сообщила пресс-служба Кремля.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что российский лидер выразил «самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода оползней в штате Керала». Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным погибших.
По последним данным, число погибших в результате схода оползней достигло 163 человека. Пострадали почти 200 человек, еще около сотни числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.
Ранее Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с последствиями оползней на юге страны.