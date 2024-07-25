Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
Путин призвал следователей совершенствовать методы работы для ответов на новые вызовы
Российские следователи играют ключевую роль в борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, защищая интересы общества и государства, но в условиях современного мира появляются новые вызовы и риски, требующие оперативной и грамотной реакции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что в условиях стремительных изменений в мире, технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов и формирования новых рынков возникают новые риски, передает РИА «Новости».
«Среди них киберугрозы, наркоторговля, транснациональные преступные группировки и криминальные синдикаты в виртуальной и финансовой сферах. На эти вызовы необходимо реагировать быстро и эффективно, улучшая методы расследования и внедряя современные подходы и цифровые решения, которые помогут не только раскрывать, но и предотвращать преступления», – добавил президент во время поздравления следователей с профессиональным праздником.
День сотрудника органов следствия России отмечается ежегодно 25 июля и был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.