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    Украинцы смиряются с поражением в конфликте с Россией
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    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Подполье заявило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries
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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    11 комментариев
    23 июля 2024, 21:10 • Новости дня

    Депутат Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries

    Депутат Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов взял под контроль ситуацию с маркетплейсом Wildberries.

    Делимханов по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова пообещал разобраться в вопросе, передает РИА «Новости».

    «Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!» – написал депутат в своем Telegram-канале.

    Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию.

    22 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Турции заявили о планах США открыть «южный фронт» против России

    Cumhuriyet: США планируют открыть «южный фронт» против России через Армению

    В Турции заявили о планах США открыть «южный фронт» против России
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия «южного фронта» против России, используя для этого Армению, сообщили турецкие СМИ.

    Как пишет Cumhuriyet, США уже предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Закавказье через Грузию, но эти попытки не увенчались успехом, передает RT.

    «Теперь США пытаются разыграть карту Армении», – указали в статье.

    В качестве доказательства издание приводит приглашение главы МИД Армении Арарата Мирзояна на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсуждение вопроса о размещении представителя армии США в Министерстве обороны Армении.

    Ранее Минобороны Армении 15 июля объявило о старте совместных армяно-американских учений Eagle Partner 2024.

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    23 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    Байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции
    @ @tanechkaozolina

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня, сообщило Anadolu Ajansi.

    По информации Anadolu Ajansi, ее мотоцикл столкнулся на трассе с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу, передает РИА «Новости».

    При этом IHA сообщает, что три мотоцикла ехали группой, когда столкнулись с фурой. Один из мотоциклов врезался в барьер на обочине, второй – в разделительный барьер.

    В YouTube у Озолиной около 2 млн подписчиков. В последнее время она снимала видео о путешествии по Турции, передает RT.

    В мае в отелях в провинции Анталья обнаружили тело 39-летней российской туристки Александры Тепляковой, а в апреле – 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.

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    23 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Пловчиха Ефимова высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге
    Пловчиха Ефимова высмеяла условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пожаловалась на условия проживания в отеле Екатеринбурга на финале Кубка России, следует из ее записи в соцсети.

    Ефимова на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с сарказмом рассказала об условиях проживания в Екатеринбурге.

    «Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», – приводит слова спортсменки Ura.ru.

    Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования проводят во Дворце водных видов спорта.

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    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

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    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    23 июля 2024, 12:49 • Новости дня
    В России предложили заставить блогеров жертвовать на социальные проекты

    Необходима норма, по которой инфлюэнсеры должны будут отдавать часть своего ежегодного дохода в пользу социальных проектов, заявили в «Ассоциации блогеров и агентств».

    «Ассоциация блогеров и агентств» предложила ввести норму, согласно которой 5% от общего годового объема различной рекламы у инфлюэнсеров нужно будет отдавать на социальные проекты, передает Telegram-канал AdIndex.

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    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

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    23 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам

    Опрос: На Украине втрое выросла доля готовых на территориальные уступки граждан

    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число украинцев, которые согласны на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, за год выросло в три раза, следует из результатов опроса Киевского института социологических исследований.

    В период с мая 2022 года по май 2023-го уступить территорию страны были готовы 8–10% украинцев, а 82–87% были против каких-либо уступок, отмечается в материале на сайте института, передает РИА «Новости».

    Однако к концу прошлого года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам, выросла до 19%, в феврале этого года – до 26%, а в мае – до 32%, свидетельствуют результаты исследования.

    Опрос проводился с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более 5%.

    Ранее в ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта.

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    23 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма
    Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма
    @ Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Предприниматель Илон Маск в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания. В 2020 году сын Маска, которому на тот момент было 18 лет, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон.

    Маск рассказал, что его заставили подписать документы за сына под угрозой того, что тот может покончить с собой, пишет РБК.

    По словам Маска, он не понял, что происходит, из-за пандемии коронавируса. Блокаторы полового созревания он сравнил с препаратами для стерилизации. Маск также назвал идеологию вокизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сидеть в тюрьме.

    «Я потерял сына. Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма», – заявил Маск. Бизнесмен заявил также, что Ксавье страдал аутизмом в легкой форме, что способствует гендерной дисфории, но «он не был девушкой». Маск подчеркнул, что после истории с сыном «поклялся уничтожить вирус вокизма».

    Напомним, в сентябре 2023 года соцсети опубликовали фотографии сына Илона Маска Ксавье, который сменил пол и стал называться Вивиан Дженна Уилсон.

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    23 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении

    Сенатор Долгов: Турции не нужно появление США в Армении

    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План Вашингтона заключается в том, чтобы «оторвать» Ереван от России и превратить Армению в инструмент давления на Москву. При этом турецкая пресса, сообщающая о намерениях США, больше переживает об интересах Анкары в регионе, нежели о Москве, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее турецкие СМИ сообщили об идее США открыть «южный фронт» против России через Армению.

    «Опасения Турции небезосновательны. Дело в том, что нынешнее армянское руководство предприняло уже целый ряд шагов по направлению в сторону Запада», – отметил сенатор Константин Долгов. В первую очередь речь идет о риторике официального Еревана. Собеседник напомнил, что в Армении в последнее время часто поднимается вопрос о возможном выходе страны из ОДКБ, но пока это ограничивается только заявлениями.  

    «Кроме того, проводятся совместные учения армянских и американских военных, а также обсуждается вопрос о размещении представителя Пентагона в Министерстве обороны Армении», – добавил парламентарий. По его мнению, все это звенья одной цепи, которые обернутся негативными последствиями для Закавказья в целом. «Проникновение США и НАТО, их усиление не несет ничего хорошего для долгосрочной безопасности региона», – подчеркнул Долгов.

    В том числе поэтому турки и бьют тревогу, считает собеседник. «Они даже не столько беспокоятся о «южном фронте» против России, сколько о своих интересах. Турция традиционно рассматривает Закавказье как сферу своего влияния. При этом во взаимоотношениях с Ереваном у них исторически происходят непростые процессы. На этом фоне лишние игроки в регионе – тем более такие крупные, как США, – Анкаре не нужны», – пояснил сенатор.

    Вместе с тем «коварный план США» обернется негативными последствиями и для самой Армении, добавил он. «План Вашингтона заключается в том, чтобы оторвать закавказскую республику от России и сделать из нее инструмент давления на Москву. На эту роль американские чиновники сначала рассматривали Грузию. Теперь же они фактически «душат» Тбилиси, вводя санкции за то, что страна принимает решения, которые идут вразрез с интересами США», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, заигрывания Еревана с Западом не имеют ничего общего с заботой о безопасности и процветании страны. «Армянскому правительству стоит вспомнить историю и тот факт, что самым надежным гарантом безопасности Армении является Россия. Москва оставляет открытыми каналы общения, мы продолжаем работу на самых разных уровнях. Хочется надеяться, что багаж исторической дружбы и союзничества между нашими странами перевесит в этом случае. Но подчеркну: ущерба своим интересам, интересам безопасности нашей страны мы не потерпим», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о планах США открыть «южный фронт» против России. Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, Вашингтон использует для этого Ереван. Газета напоминает, что США уже предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Закавказье через Грузию, но им никак не удавалось сделать это. «Теперь США намерены разыграть карту Армении», – говорится в материале.

    В качестве доказательства издание приводит приглашение главы армянского МИД Арарата Мирзояна на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсуждение вопроса о размещении представителя армии США в Министерстве обороны Армении. Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть «южный фронт» против России и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция – Россия – Иран).

    В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении выйти из ОДКБ. Позже он объяснил эти планы позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение мнения в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

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    23 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»

    Посол Украины в Британии Залужный призвал жителей стран Запада на время «отказаться от ряда свобод»

    Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»
    @ Ukrainian Presidentia/imago-images.de/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Общество на Западе должно временно «отказаться от ряда свобод ради выживания», заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании.

    Посол Украины выступил на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований, передает РИА «Новости».

    «Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны», – приводит его слова ТАСС.

    Залужный заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания».

    Он подчеркнул, что «современные войны носят тотальный характер», в связи с чем требуют «усилий общества в целом», а не только армии. Залужный выразил уверенность, что политики «должны мобилизовывать общество».

    Конфликт на Украине Залужный считает «войной переходного периода», указывая на рост значения технологий в вооруженных конфликтах. На Украине, по его словам, создают технологии, но не получается их масштабировать. У Запада же, как считает Залужный, имеются необходимые ресурсы, но отсутствует «прикладное и практическое поле, чтобы их испытывать». Он полагает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут «эффективно использовать ресурсы».

    В начале июля Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Украины в Британии.

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    23 июля 2024, 09:25 • Новости дня
    Франция оставила без воды моряков российского парусного фрегата «Штандарт»

    «Mor Glaz»: На «Штандарте», который не пустили в порт во Франции, кончается вода

    Франция оставила без воды моряков российского парусного фрегата «Штандарт»
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запас воды скоро закончится у команды российского фрегата «Штандарт», которому власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста, заявил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

    На корабле уже наблюдается дефицит воды, и ситуация будет быстро ухудшаться. Элькан добавил, что никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения, передает РИА «Новости».

    По словам активиста, ассоциация продолжит добиваться того, чтобы корабль смог причалить к берегу, а власти должны понять, что очень скоро у моряков закончится вода и еда, и им не может быть отказано во входе в порт.

    Элькан отметил, что также общался с проукраинской ассоциацией, добивавшейся санкций против фрегата.

    «У них нет никакой идеологии. Они не помогают своим. Их единственная задача – уничтожать все русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях – стыдно и скандально», – заключил он.

    Как сообщил капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании, а сейчас корабль стоит на якоре в полукилометре от побережья Франции без права зайти в порт. На борту находится команда из 17 моряков из России, Испании, Франции, Бельгии, США, Нидерландов, Англии и Израиля.

    По данным сервиса Marinetraffic, «Штандарт» в настоящее время находится у побережья Испании, направляясь в порт Виго.

    Ранее Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками: в России их пытался проверить участковый полицейский.

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    23 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    В Новой Москве погибла ученая-экономист Валентина Бондаренко

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве, сообщили источники в оперативных службах.

    По предварительным данным, Бондаренко выпала из окна своего дома, скончалась от полученных травм, передает ТАСС.

    Источник сообщил, что она продолжительно болела, причины происшествия выясняются.

    Академик Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего Валентина Бондаренко работала ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития, также была директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

    Коментарии (4)
    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

    Коментарии (18)
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      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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