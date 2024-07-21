NYT: Штаб Трампа планирует подорвать доверие избирателей к Харрис

Tекст: Максим Попов

По информации издания, команда Трампа проводит масштабную работу по поиску уязвимостей Харрис. Для этого используются различные методы, включая социологические опросы, передает РИА «Новости».

Незадолго до съезда республиканцев команда Трампа подготовила серию роликов, направленных против Харрис, для показа делегатам и на телевидении. Однако после покушения на Трампа было решено отказаться от этой идеи, отметили авторы материала.

Кроме того, национальный комитет Республиканской партии следит за финансированием избирательной кампании Байдена и готов подавать иски, если Харрис незаконно воспользуется этим финансированием, подчеркнули журналисты.

Напомним, по словам журналиста Сеймура Херша, представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года.



