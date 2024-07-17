Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.7 комментариев
Лавров напомнил постпреду США в ООН, что она ошиблась комнатой
Лавров отреагировал на поведение постпреда США в ООН, которая пришла не в ту комнату
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о поведении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая во время дебатов под председательством министра на Совете Безопасности пожаловалась, что она «пришла не в ту комнату».
Глава российской дипломатии в качестве председателя Совета Безопасности выступал на заседании по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Он прервал свою речь и обратился к Томас-Гринфилд. «Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя Соединенных Штатов – слушая сегодня выступление представителя Израиля, у вас не возникло ощущения, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю», – уточнил он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать неизвестные активисты, но их вывели из зала. В среду Лавров на заседании в качестве председателя Совбеза ООН заявил, что Москва поддерживает вступление Палестины в ООН, ее суверенитет признан уже почти 150 государствами.