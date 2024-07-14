Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверено, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.29 комментариев
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Никаких предпосылок для переговоров по Украине в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина. Как указал Песков, никаких предпосылок для переговоров пока нет. По его словам, России необходимо работать и достигать целей, поставленных президентом, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока не видно предпосылок для выхода из этого пике.