Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.7 комментариев
Государство продало свою долю в капитале производителя воды «Ессентуки»
Государство вышло из капитала производителя воды «Ессентуки»
Государственное АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) больше не является акционером компании «Холдинг Аква», известного производителя минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан».
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление официального представителя АФК «Система» Сергея Копытова.
Как стало известно, КМКР продало свою долю в 25% компании ООО «Аква Инвестиции». В результате этой сделки «Аква Инвестиции», став единственным владельцем активов, получила полный контроль над «Холдингом Аква».
В то же время в «Холдинге Аква» заверили, что намерены и дальше сотрудничать с КМКР, как со своим стратегическим партнером.