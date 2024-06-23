Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.6 комментариев
Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате обстрела Севастополя, заявил помощник министра Алексей Кузнецов.
Также он добавил, что дежурство психологов организовано в больницах Севастополя для оказания помощи пострадавшим, сообщает РИА «Новости».
В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.