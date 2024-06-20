Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Взрывы прогремели в Харькове
В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. В Харьковской области воздушная тревога действовала дольше полутора часов, после чего была отменена. В подконтрольных Киеву частях Херсонской области тревогу не объявляли, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что Херсон остался без света после взрывов.