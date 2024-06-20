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    Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии
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    Мнения
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    2 комментария
    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    8 комментариев
    20 июня 2024, 06:40 • Новости дня

    Ким Чен Ын высоко оценил подаренный Путиным «Аурус»

    Ким Чен Ын назвал подаренный Путиным «Аурус» замечательной машиной

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля «Аурус», который получил в подарок от президента России Владимира Путина, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын поблагодарил Путина за то, что президент России подарил ему «замечательную машину», передает ТАСС.

    Номерной знак на автомобиле «7 27 1953» соответствует дате окончания Корейской войны – 27 июля 1953 года, когда официально было заключено Корейское соглашение о перемирии.

    Напомним, после того, как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, адмиральский кортик и чайный сервиз.

    19 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР

    Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Северную Корею

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Реакция коллективного Запада на визит президента Владимира Путина в Северную Корею является истерической и судорожной в связи с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому всё то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику», передает радио Sputnik.

    Захарова отметил, что такая судорожная реакция связана с исторической ненавистью США к КНДР, республика при этом не сдается, не желая повторять «путь Ливии».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития».

    Дипломат подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что стала объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (9)
    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    19 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

    «Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

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    19 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

    Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. В среду президент России и лидер КНДР подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет отношения Москвы и Пхеньяна на уровень стратегического партнерства. При этом на Западе особенно внимательно следят за переговорами глав государств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    «Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

    При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

    Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

    Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

    Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

    В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

    После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.
    Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

    При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

    На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

    Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

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    19 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, заявил на переговорах с президентом Владимиром Путиным председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

    По его словам, отношения между странами вступают в период нового «высокого расцвета», который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века, передает ТАСС.

    Также Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что во время визита Путина «пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться».

    Глава Северной Кореи тепло приветствовал Путина, заметив, что данный визит подтверждает качество российско-корейских отношений, вступивших в период самого высокого развития.

    Кроме того, Ким Чен Ын обратил внимание на то, как российского лидера встречали жители Пхеньяна – с радостью и энтузиазмом.

    Также Ким Чен Ын отметил, что намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой в связи с осложняющейся обстановкой в мире.

    Также лидер КНДР выразил надежду, что во время встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества двух стран.

    Ранее Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

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    19 июня 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ООН против КНДР
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Режим санкций Совбеза ООН против КНДР, запущенный США, должен быть пересмотрен, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», – передает его слова ТАСС.

    Глава российского государства добавил, что постоянно воспроизводимые Западом пропагандистские штампы уже не могут замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.

    Кроме того, подчеркнул Путин, Россия категорически отвергает попытки возложить на КНДР ответственность за ухудшение обстановки в мире.

    «КНДР вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета», – сказал президент.

    Он добавил, что «Россия и впредь готова прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа единой безопасности».

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян между Россией и Северной Кореей был заключен новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

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    19 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Северная Корея в ходе российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поставили под документом свои подписи.

    Уточняется, что новый документ будет соблюдать основополагающие принципы международного права, не будет носить конфронтационного характера и не будет направлен против каких-либо стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

    В данный момент главы двух стран завершили общение в режиме тет-а-тет, беседа продлилась около двух часов.

    Затем Путин и Ким Чен Ын продолжили беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.

    Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.

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    19 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Президент Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, где начинается церемония официальной встречи с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Известно, что на площади выстроен почетный караул, собрались жители столицы КНДР, передает ТАСС.

    В руках участники церемонии держат цветы. Здания украшены национальными флагами России и КНДР, повсюду российский триколор – на флажках, на тканевых гирляндах, по периметру огибающих все постройки.

    На сооруженном в центре помосте расположились портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Южная Корея выразила Китаю опасения из-за сотрудничества России и КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники МИД и министерств обороны Южной Кореи и Китая 18 июня провели в Сеуле «корейско-китайский диалог по вопросам дипломатии и безопасности». Представители Южной Кореи в ходе встречи выразили опасения из-за сотрудничества России и КНДР.

    Как говорится в пресс-релизе южнокорейского МИД, корейская сторона выразила глубокую обеспокоенность визитом президента России Владимира Путина в КНДР на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за ряда провокаций Северной Кореи, включая запуск баллистических ракет, воздушных шаров с мусором и блокирования сигналов GPS, пишет «Коммерсант».

    Ранее Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи.

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    19 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках развития партнерства России и Вьетнама в энергетической сфере компания «Новатэк» планирует осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории, об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    «Стратегически важной отраслью двусторонней кооперации остается энергетическая сфера. Высокую эффективность демонстрирует совместное предприятие «Вьетсовпетро», которое на протяжении более четырех десятилетий осваивает месторождения вьетнамского континентального шельфа. Объем нефти, добытой им за все годы, превысил 250 млн тонн», – приводится материал на сайте Кремля.

    Также в Ненецком автономном округе России успешно действует совместная компания «Русвьетпетро», созданная в 2008 году. Компания работает в условиях Крайнего Севера и извлекла из недр уже более 35 млн тонн нефти.

    «В свою очередь, Газпром ведет добычу газа во Вьетнаме, а другая крупная российская компания – «Новатэк» – намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории», – написал в статье Путин.

    Кроме того, в статье для издания Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме.

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    19 июня 2024, 07:36 • Новости дня
    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США

    Путин: Россия десятилетиями ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США

    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

    Глава государства поблагодарил лидера КНДР за поддержку российской политики, подчеркнув борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении России, передает ТАСС.

    Также российский лидер сделал акцент на том, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении.

    Кроме того, президент подчеркнул, что искренне рад воспользоваться приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    19 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе.

    «Хотел бы еще раз поблагодарить товарища Ким Чен Ына, всех корейских коллег за гостеприимство и плодотворную совместную работу. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе», – передает ТАСС слова Путина по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что с нетерпением ждет ответного визита в Москву.

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    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


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    Главное
    Аргентина отказалась отправлять военную помощь Украине
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане
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    СМИ сообщили о ботулизме у актера Бардукова

    Ленский мост станет стройкой государственной важности

    Владимир Путин обсудил вопрос возведения моста через Лену в Якутии с министром финансов Антоном Силуановым и с главой Якутии Айсеном Николаевым. Начать стройку планируется в 2025 году. Истории этого проекта уже более 40 лет, однако его реализации каждый раз мешали разные обстоятельства. Что мешало построить мост и почему он так важен? Подробности

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    Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

    Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына широко обсуждается на Западе. Местные СМИ выражают обеспокоенность сближением Москвы и Пхеньяна. Между тем визит российского лидера в КНДР увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшим новую главу в диалоге двух стран. Что стало причиной опасений Запада? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии

    Киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом, но есть нюансы. Показав, что эра политической гегемонии Запада в прошлом, саммит в то же время удивил поведением делегаций двух стран – Кении и Сербии. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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