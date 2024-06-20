Помощник президента Дюмин рассказал о производстве беспилотников в России

Помощник президента Дюмин заявил о полном включении Минобороны в производство беспилотников

Tекст: Антон Антонов

В ответ на вопрос о том, налажено ли в России производство БПЛА, Дюмин сказал, что работа идет «по двум направлениям». Во-первых, Минобороны «наращивает виды беспилотных летательных аппаратов». Дюмин отметил, что это «тема стратегического значения», передает РИА «Новости».

Во-вторых, по его совам, есть «те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают». «Народный фронт» координирует эту работу», – сказал Дюмин, пояснив, что это делается с целью «выявить средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство», избегая «бюрократии» и различных «барьеров».

«Кулибин-клуб» «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

В мае президент России Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Представители «Народного фронта» сообщили, что за два года работы фонда «Все для Победы» россияне перечислили около 14 млрд рублей на обеспечение российских подразделений в зоне спецоперации.