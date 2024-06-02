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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    43 комментария
    2 июня 2024, 00:17 • Новости дня

    В результате обстрелов ВСУ в ДНР погиб мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки украинские войска 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще один получил ранение, передает сообщение представительства ДНР РИА «Новости».

    Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 29 боеприпасов.

    Накануне было зафиксировано 31 обстрел со стороны ВСУ.

    30 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела командира взвода ВДВ Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР.

    По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

    Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

    Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

    Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.

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    30 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили повреждения при падении обломков сбитых ракет в Керчи. Об это сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

    «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек», – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

    По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет, движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено, возобновят после оценки повреждений.

    Также будет восстановлена работа паромной переправы.

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    1 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема, сообщил Ростех.

    Прежде к FPV-дронам относили только летающие беспилотники, передает РИА «Новости».

    Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный). «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

    Испытания проводятся в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Ростех отмечает компактность и маневренность беспилотников, а также их грузоподъемность: 150 кг у «Депеши» и 250 кг у «Багги».

    Они могут применяться как наземные дроны-камикадзе, поражающие цели подрывом заряда, а также доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых. Целями дронов могут быть живая сила врага, ДОТ, ДЗОТ, укрепленные огневые точки и опорные пункты, они могут быть задействованы для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, «зубов дракона». Также они могут выполнять задачи по минированию местности.

    В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    30 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    FT: У НАТО не хватает мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    У НАТО есть менее 5% от необходимых мощностей противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения.

    «ПВО – одна из самых больших прорех, что у нас есть. Мы не можем отрицать это», – сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с оборонными планами альянса, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что в Великобритании также наблюдается нехватка средств ПВО.

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    31 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев потерял инициативу на поле боя и демонстрирует западным спонсорам способность наносить ущерб России ударами по гражданской инфраструктуре, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    По данным, которое озвучил глава военного ведомства, в мае ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Белоусов, перехвачены более 1 тыс. беспилотников ВСУ, свыше 250 реактивных снарядов Himars и Vampire, а также 50 ракет ATACMS.

    Также Белоусов сообщил, что Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

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    31 мая 2024, 10:42 • Новости дня
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    За 2024 год под российский контроль, сообщил министр обороны, перешло 880 кв. километров территории в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС.

    Он отметил также, что российские войска на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на восемь-девять километров, продвижение идет на всех тактических направлениях.

    Белоусов заявил также, что Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты.

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    30 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Белоусов назвал задачи в рамках единой ПВО с Казахстаном

    Белоусов: Россия и Казахстан должны усовершенствовать единую систему ПВО

    Белоусов назвал задачи в рамках единой ПВО с Казахстаном
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российско-казахстанское сотрудничество в оборонной сфере должно поставить главной целью совершенствование единой системы противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым.

    Страны должны совершенствовать единую региональную систему ПВО, обмениваться опытом по деятельности вооруженных сил, заявил Белоусов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

    Также необходимо сфокусироваться на обеспечении работы в республике испытательных полигонов Минобороны России и на военно-техническом сотрудничестве и обучении кадров.

    Белоусов предложил Жаксылыкову обсудить актуальные вопросы партнерства двух стран в военной сфере и наметить пути его развития.

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    30 мая 2024, 05:02 • Новости дня
    Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Ударная авиация группировки войск «Север» сорвала перегруппировку подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

    В ходе боевого вылета российские вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8 нанесли удар по координатам авиационного наводчика.

    «По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Вернулись на аэродром вылета», – рассказал штурман вертолета Ми-35М, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах.

    Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

    С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    30 мая 2024, 02:55 • Новости дня
    КНДР запустила десять баллистических ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея запустила порядка десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

    Запуск был осуществлен в 06:14 по местному времени (00:14 мск), передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

    Информация о дальности полета ракет не приводится.

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    30 мая 2024, 04:04 • Новости дня
    Минобороны Японии: Одна из ракет КНДР пролетела 350 км

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из запущенных КНДР баллистических ракет преодолела 350 км при максимальной высоте полета 100 км.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Японии.

    Всего КНДР запустила десять ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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    30 мая 2024, 06:00 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила до 190 военных ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери ВСУ в зоне действия российской группировки войск «Запад» за сутки составили до 190 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, также российские военные уничтожили два танка Т-64, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 15 пунктов управления беспилотниками и семь беспилотников самолетного типа, передает ТАСС


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    30 мая 2024, 01:31 • Новости дня
    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

    Пока не известно, на какую дальность пролетела ракета.

    Отмечается, что запуск стал очередным в серии ракетных испытаний, проводимых КНДР в этом году.

    Ранее Пхеньян запустил в сторону Южной Кореи более 150 воздушных шаров, наполненных мусором, в том числе навозом.

    Действия КНДР вызывают беспокойство у Сеула и его союзников.

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    30 мая 2024, 03:39 • Новости дня
    Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области

    Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области.

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области, в результате чего оказались обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В результате атаки повреждена линия электропередачи, без света остались жители сел Дорогощь и Смородино, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в результате обстрела пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ загорелся фельдшерский пункт в Белгородской области

    Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области, в одном из них загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

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    1 июня 2024, 08:20 • Новости дня
    Боррель заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    У Евросоюза нет доказательной базы поставок оружия из Китая в Россию, заявил на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, Китай обязался не поставлять оружие России, а доказать обратное ЕС не может, передает ТАСС.

    Ранее газета Washington Post писала, что Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена.

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    31 мая 2024, 10:37 • Новости дня
    Белоусов: Все цели СВО непременно будут достигнуты

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия продолжает спецоперацию, и все ее цели будут непременно достигнуты, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    Белоусов отметил, что Россия действует решительно и соразмерно угрозам, которые существуют для безопасности нашей страны, передает ТАСС.

    На основе опыта СВО, по его словам, происходит оптимизация боевой работы российских войск, развивается ОПК и совершенствуется система обучения военнослужащих.

    ВСУ утратили инициативу на поле боя, наступательный потенциал, однако киевский режим продолжает убеждать мир в том, что готов бороться до конца, указал Белоусов.

    «Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», – подчеркнул Белоусов.

    Также Белоусов сообщил, что Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

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