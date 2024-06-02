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В результате обстрелов ВСУ в ДНР погиб мирный житель
За прошедшие сутки украинские войска 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще один получил ранение, передает сообщение представительства ДНР РИА «Новости».
Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 29 боеприпасов.
Накануне было зафиксировано 31 обстрел со стороны ВСУ.