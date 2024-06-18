Путин посетил концерт в Высшей школе музыки в Якутске

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что в ходе исполнения произведения на заднем фоне демонстрировались кадры с российскими танкистами в зоне спецоперации, передает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил преподавателей и музыкантов за то, что они делают для культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. «Благодаря искусству, народным традициям, характеру, который вырабатывается на базе искусства и наших традиций, появляются и такие танкисты, как те, которые служили на танке в экипаже «Алеша». Но когда они появляются, это, в свою очередь, подпитывает и деятелей искусства. Все это взаимосвязано, дает такой замечательный эффект. Благодарю вас», – отметил глава государства.

Напомним, во вторник Путин приехал в ВШМ имени В.А. Босикова в Якутске. В ходе визита он пообщается с учащимися и студентами ВШМ.

Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.