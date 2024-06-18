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    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

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    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

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    18 июня 2024, 16:54 • Новости дня

    Путин посетил концерт в Высшей школе музыки в Якутске

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посетил концерт в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске, во время которого детский духовой оркестр исполнил «Марш танкистов».

    Отмечается, что в ходе исполнения произведения на заднем фоне демонстрировались кадры с российскими танкистами в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Российский лидер поблагодарил преподавателей и музыкантов за то, что они делают для культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. «Благодаря искусству, народным традициям, характеру, который вырабатывается на базе искусства и наших традиций, появляются и такие танкисты, как те, которые служили на танке в экипаже «Алеша». Но когда они появляются, это, в свою очередь, подпитывает и деятелей искусства. Все это взаимосвязано, дает такой замечательный эффект. Благодарю вас», – отметил глава государства.

    Напомним, во вторник Путин приехал в ВШМ имени В.А. Босикова в Якутске. В ходе визита он пообщается с учащимися и студентами ВШМ.

    Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.

    18 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который подпишет на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, следует из распоряжения главы государства.

    Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.

    «Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    17 июня 2024, 17:44 • Новости дня
    Ушаков раскрыл подробности визита Путина в КНДР и Вьетнам
    Ушаков раскрыл подробности визита Путина в КНДР и Вьетнам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын намерены обсудить широкий круг тем, в том числе перспективы отношений, экономику, безопасность и международное сотрудничество, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    Как указал Ушаков, программа визита российского лидера в Пхеньян обещает быть весьма насыщенной. Он также отметил, что необходимость нового договора о стратегическом партнерстве с КНДР вызвана эволюцией обстановки в мире, он не направлен против других стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, лидеры РФ и КНДР выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров. Он пояснил, что Россия ценит понимание КНДР подлинных причин и сути украинского кризиса, а также признательна за признание вхождения Донбасса и Новороссии, пишет ТАСС.

    Он сообщил, что Путин во Вьетнаме проведет встречу с выпускниками советских и российских вузов. Помощник президента РФ по международным делам подчеркнул, что товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2023 году вырос более чем на 8% и достиг 5 млрд долларов, а в этом году рост продолжается.

    Кроме того, Ушаков уточнил, что обещание Путина посетить Турцию с визитом остается в силе, также президент России ждет с визитом одного из африканских лидеров в конце июня.

    Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня.

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    18 июня 2024, 01:26 • Новости дня
    Путин отметил достижения КНДР в укреплении обороны

    Российский президент Владимир Путин отметил достижения КНДР в укреплении обороны

    Путин отметил достижения КНДР в укреплении обороны
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает достижения Пхеньяна в оборонной и других отраслях прорывными. Об этом Владимир Путин написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

    «Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны», – приводит слова президента ТАСС

    По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий. «Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Он также выразил уверенность, что Ким Чен Ын продолжает курс, начатый его предшественниками, Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.

    Ранее сообщалось, что Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.


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    18 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Путин назвал приоритет России на весь XXI век

    Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока

    Путин назвал приоритет России на весь XXI век
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие Дальнего Востока остается приоритетом России на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин.

    «Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», – приводит ТАСС слова президента.

    Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где познакомился с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности.

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    17 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин увеличил количество заместителей министра обороны

    Путин подписал указ об увеличении количества заместителей министра обороны

    Путин увеличил количество заместителей министра обороны
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у министра обороны России будет 12 заместителей.

    Согласно указу, у министра будут в том числе два первых заместителя, передает ТАСС.

    Кроме того, у министра будут один статс-секретарь – заместитель министра, один заместитель министра – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и один заместитель министра – руководитель аппарата Министерства обороны РФ. Прежде глава оборонного ведомства имел 11 заместителей.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил заместителей министра обороны России.


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    18 июня 2024, 01:09 • Новости дня
    Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва продолжит поддерживать Пхеньян в его стремлении к самостоятельности и праве выбирать свой путь развития. Об этом Владимир Путин заявил в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» в преддверии визита в эту страну.

    Президент подчеркнул, что Россия неизменно поддерживала КНДР и корейский народ в их противостоянии «коварному, опасному и агрессивному врагу», сообщает ТАСС.

    По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий.

    Российский лидер напомнил, что отношения между странами основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, а народы двух стран объединяет «нелегкая совместная борьба против японского милитаризма».



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    18 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска

    Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутске

    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Якутск осмотрел стадион «Туймаада», на котором пройдут спортивные игры «Дети Азии».

    «Красиво, отлично», – оценил глава государства спортивное сооружение, передает РИА «Новости».

    По пути к стадиону Путин остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В сопровождении немногочисленной охраны президент вышел к толпе и с улыбкой пожимал протянутые к нему руки.

    Один из горожан поинтересовался состоянием здоровья Путина и отметил свою схожесть с главой государства. «Да! Мы все друг на друга похожи», – отреагировал Путин. Ребенок из толпы рассказал президенту о том, что серьезно занимается спортом, в ответ Путин выразил уверенность, что мальчик станет чемпионом.

    Песков отметил, что это была незапланированная остановка, Путин нередко делает так во время поездок в регионы.

    Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой Якутии.

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    18 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин обсудил с Силуановым проблему возведения моста через Лену

    Путин сообщил, что переговорил с Силуановым о проблеме возведения моста через Лену

    Путин обсудил с Силуановым проблему возведения моста через Лену
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сообщил, что обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым проблему возведения моста через Лену.

    Отмечается, что глава государства обсудил вопрос постройки моста, что, по данным главы Якутии Айсена Николаева, обеспечит республике прирост валового продукта на 3% и снижение прямых затрат бюджета на 4,7 млрд рублей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заверил, что мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Это позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел.

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    18 июня 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где познакомится с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности.

    Путин посещал Якутию в сентябре 2014 года, отсюда вечером президент России отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день – во Вьетнам, передает ТАСС.

    В Якутии Путину расскажут о достижении региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности, он также встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами. Также в планах – встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

    Напомним, Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    18 июня 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин заявил о создании новых центров по развитию беспилотников на Дальнем Востоке
    Путин заявил о создании новых центров по развитию беспилотников на Дальнем Востоке
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет создавать новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

    «У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Около десятка созданы и будем дальше создавать, в том числе и на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС Путина.

    Кроме того, по его словам, Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи.

    «Нужно развивать спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. У нас хорошие перспективы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путину в рамках посещения креативного кластера «Квартал труда» в Якутске рассказали о подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для СВО.

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    18 июня 2024, 02:35 • Новости дня
    Путин назвал КНДР единомышленником России

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пхеньян совместно противостоят стремлению Запада сдержать становление многополярного мира, написал президент России Владимир Путин в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун».

    «Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга», – цитирует текст статьи ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия и КНДР вместе будут выстраивать архитектуру безопасности в Евразии, противостоять западным санкциям и создавать независимые системы расчетов.

    «Мы готовы к взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными», – добавил он.

    Путин также напомнил, что Декларации, подписанные между Россией и КНДР в 2000 году, определили основные приоритеты партнерства стран.

    Ранее Путин отметил прорывы КНДР в укреплении обороны и пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.

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    18 июня 2024, 00:15 • Новости дня
    Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР

    Президент России Владимир Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пхеньян будут развивать туристические поездки, а также наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

    По словам президента, Россия намерена активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами, а также увеличить количество взаимных туристических поездок.

    «В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены», – передает слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что России и КНДР будут развивать «все то, что очеловечивает общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание».

    Ранее сообщалось, что Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.

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    18 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин оценил результаты соревнований по стрельбе с участием его охраны

    Tекст: Вера Басилая

    Ночные и дневные соревнования по стрельбе между якутянами и сотрудниками безопасности президента России прошли на полигоне в Якутии, рассказал глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Николаев сказал Путину о том, что на полигоне высокоточной стрельбы прошли соревнования, где в ночном состязании победила охрана президента, а в дневной стрельбе лучше оказались якутяне. По словам президента, он не удивлен результатом, передает ТАСС.

    Ранее Путин высоко оценил таланты и мастерство народов Якутии, а также подчеркнул преданность людей традиционной культуре.

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    18 июня 2024, 09:30 • Новости дня
    Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами

    Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами и портретами президента России

    Tекст: Вера Басилая

    Столицу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пхеньян в ожидании государственного визита президента России Владимира Путина украсили гирляндами из российских и северокорейских флажков, портретами российского президента и приветственными плакатами.

    Транспаранты из государственных флагов украшают здания, фонарные столбы вдоль основных дорог из аэропорта вплоть до центра Пхеньяна, также огромные полотна российского триколора повесили на фасады нескольких крупных небоскребов, передает ТАСС.

    В аэропорту развернуты приветственные баннеры на русском и корейском языках: «Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность!», «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Путина!»

    Такие же приветствия и портреты Путина  – по пути следования российской делегации.

    Ранее Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» написал, что считает прорывными достижения Пхеньяна в оборонной и других отраслях.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 12:42 • Новости дня
    Путин заявил о создании нового судостроительного предприятия на Дальнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Новое предприятие судостроительной отрасли будет создано на Дальнем Востоке, этот вопрос обсуждался с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), заявил президент Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

    «У нас активно развивается судостроительный кластер. Только что с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали, что и где строить – все-таки у них есть необходимость в создании новых предприятий. Пришли к выводу, что следующее предприятие – так же, как и под Владивостоком создано, – все будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС президента.

    Ранее Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока.

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