Участники проекта «Время героев» рассказали об экспедиции в Арктику

Tекст: Максим Попов

Как отметил один из участников программы Алексей Бондарев, занятия на ледоколе «50 лет Победы» проходят едва ли не круглосуточно. Кейсы и блоки сменяют друг друга, тематика постоянно меняется, говорится в материалах, попавших в распоряжение редакции.

По словам Бондарева, каждый участник экспедиции чувствуют командный дух. «Во-первых, участники – это специалисты своего дела, – сказал Алексей. – Они оказались здесь по результатам тестирования уровня управленческого опыта и потенциала. Во-вторых, это патриоты. Это люди, которые любят свою страну и готовы сделать для нее все возможное. Начинаешь знакомиться с людьми и понимаешь, что случайных людей здесь нет».



Бондарев отметил, что состав спикеров программы очень сильный, но отдельно можно выделить выступление телеведущего Владимира Соловьева. Во время лекции Соловьев затронул один из важных аспектов, обычно находящийся в тени освещения специальной военной операции. Это заставило уважать его еще больше, подчеркнул он.



По общему мнению участников программы «Время героев», времени любоваться красотами северных широт времени почти не остается. Однако организаторы иногда находят минуту в перерыве, чтобы пригласить их на палубу и буквально несколько минут посмотреть на окружающую ледокол первозданную красоту.



После завершения экспедиции на ледоколе учеба для участников продолжится в Мастерской управления «Сенеж».