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    США нашли в недрах Украины 12 трлн долларов только для себя
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29
    Олимпийская чемпионка Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    МИД пригрозил Западу отправить «домой инкоров»
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там.

    27 комментариев
    12 июня 2024, 10:46 • Новости дня

    Участники проекта «Время героев» рассказали об экспедиции в Арктику

    Tекст: Максим Попов

    В Баренцевом море завершается экспедиция образовательной программы «Время героев» к Северному полюсу. Военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации на Украине, продолжают получать знания в рамках первого модуля магистерской программы обучения.

    Как отметил один из участников программы Алексей Бондарев, занятия на ледоколе «50 лет Победы» проходят едва ли не круглосуточно. Кейсы и блоки сменяют друг друга, тематика постоянно меняется, говорится в материалах, попавших в распоряжение редакции.

    По словам Бондарева, каждый участник экспедиции чувствуют командный дух. «Во-первых, участники – это специалисты своего дела, – сказал Алексей. – Они оказались здесь по результатам тестирования уровня управленческого опыта и потенциала. Во-вторых, это патриоты. Это люди, которые любят свою страну и готовы сделать для нее все возможное. Начинаешь знакомиться с людьми и понимаешь, что случайных людей здесь нет».

    Бондарев отметил, что состав спикеров программы очень сильный, но отдельно можно выделить выступление телеведущего Владимира Соловьева. Во время лекции Соловьев затронул один из важных аспектов, обычно находящийся в тени освещения специальной военной операции. Это заставило уважать его еще больше, подчеркнул он.

    По общему мнению участников программы «Время героев», времени любоваться красотами северных широт времени почти не остается. Однако организаторы иногда находят минуту в перерыве, чтобы пригласить их на палубу и буквально несколько минут посмотреть на окружающую ледокол первозданную красоту.

    После завершения экспедиции на ледоколе учеба для участников продолжится в Мастерской управления «Сенеж».

    11 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского

    АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали Зеленского в Бундестаге

    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выступлении украинского президента Владимира Зеленского в Бундестаге отказались присутствовать депутаты партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Парламентарии этих фракций вышли из зала заседаний перед выступлением украинского политика, передают «Известия» со ссылкой на трансляцию. Фланг АдГ был полностью пустым во время выступления Зеленского.

    Президент Украины участвует в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в немецкой столице 11-12 июня.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет обучать украинских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

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    11 июня 2024, 12:08 • Новости дня
    Стали известны подробности о разбившемся Су-34 в Северной Осетии

    Потерпевший крушение в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и в боевых действиях в Сирии

    Стали известны подробности о разбившемся Су-34 в Северной Осетии
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Потерпевший крушение в горах Северной Осетии самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 участвовал в специальной военной операции и неоднократно наносил бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии, сообщили в оперативных службах.

    В Минобороны заявили, что предварительная причина катастрофы – техническая неисправность, комиссия ВКС выехала на место падения самолета, передает ТАСС.

    Ранее самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб.

    Коментарии (10)
    11 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Для обвиняемого в убийстве Захарченко и Моторолы затребовали пожизненный срок
    Для обвиняемого в убийстве Захарченко и Моторолы затребовали пожизненный срок
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гособвинение затребовало для обвиняемых по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийству Арсена Павлова (Моторола) от 24 лет колонии до пожизненного заключения, сообщили в Южном окружном военном суде.

    На скамье подсудимых четыре человека, в том числе основной фигурант Александр Погорелов, проходящий по делу о покушении на Захарченко, передает ТАСС.

    Погорелову прокурор попросил назначить пожизненное заключение, Чурилову – 29 лет колонии, Ене – 28 лет колонии, Тимошенко – 24 года колонии.

    Согласно версии следствия, Погорелов отслеживал передвижения Захарченко, снимал на видео и передавал в СБУ. В 2017 году он разместил взрывчатку в ресторане «Пушкин», который посещал политик. Довести до конца дело у него не получилось, бомбу обнаружили.

    Также Погорелов, как считает обвинение, причастен к убийству командира ополченцев Моторолы. По заданию СБУ в 2016 году он поставил бомбу на крыше лифта в доме, где жил Павлов.

    Погорелову вменяются статьи «Шпионаж», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Теракт, повлекший причинение смерти», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в террористическом сообществе» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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    11 июня 2024, 17:31 • Новости дня
    Умер сыгравший Карабаса-Барабаса актер

    Умер актер Юрий Кондратьев

    Умер сыгравший Карабаса-Барабаса актер
    @ vk.com/teatrkukolnsk

    Tекст: Кристина Цыцура

    В возрасте 73 лет умер советский и российский актер, режиссер и педагог, заслуженный артист России Юрий Кондратьев.

    О смерти актера сообщили его близкие в социальных сетях, передает «Московский комсомолец».

    Юрий Кондратьев родился в 1950 году. В 1973 году он окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». Свою творческую карьеру Кондратьев начал в Новосибирском областном театре кукол. На сцене он сыграл Карабаса-Барабаса в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке», визиря в «Волшебной лампе Аладдина».

    За свою актерскую деятельность Кондратьев был удостоен многочисленных премий, в том числе престижной театральной премии «Парадиз», лауреатом которой он становился несколько раз.


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    11 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Для находящихся без оснований в России иностранцев предложили новый режим высылки

    В Госдуме одобрили проект о миграционном режиме высылки иностарнцев

    Для находящихся без оснований в России иностранцев предложили новый режим высылки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении режима высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в России.

    Документ, внесенный на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле, предлагает внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», передает ТАСС.

    Авторами законопроекта выступили в том числе первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

    Ранее находящимся в режиме высылки мигрантам решили запретить вступать в брак.

    Коментарии (23)
    12 июня 2024, 03:34 • Новости дня
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов

    Bloomberg сообщило о намерении США запретить поставки в Россию произведенных при помощи американских технологий чипов

    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В среду США намерены объявить о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий, сообщили источники.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что прежде санкции касались в основном продукции, произведенной в США. Новые санкции, вероятно, нацелены на Китай. Поставщики из третьих стран смогут запросить лицензию на продолжение продаж, если их продукция не поступает российскому ОПК. Нарушение санкций грозит уголовным преследованием.

    Санкции также коснутся авиационного сектора. Планируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения» – Bloomberg сообщает, что «на практике», по замыслу США, это «приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

    Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    Коментарии (33)
    11 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29

    В Минобороны Словакии назвали незаконной передачу Украине 13 МиГ-29

    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении экс-главы Минобороны Ярослава Надя будут приняты «юридические меры», заявил госсекретарь военного ведомства республики Игор Мелихер.

    По его словам, выяснилось, что нет никаких официальных материалов Минобороны, которые давали бы министру право передать истребители. «Как государственный чиновник я обязан исправлять допущенные ошибки, и это одна из них», – передает ТАСС слова Мелихера.

    Он пояснил, что экспертный анализ Надя, которым бывший министр обосновывал необходимость поставки Украине МиГ-29, «не существует».

    Напомним, Словакия в 2023 году передала в дар Украине 13 истребителей МиГ-29.


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    11 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Макрон отказался уходить в отставку
    Макрон отказался уходить в отставку
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Le Figaro Magazine, что не намерен уходить в отставку, каким бы ни был результат выборов в Национальное собрание.

    Макрон добавил, что отвергает гипотезу, согласно которой оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах потребует его отставки, передает ТАСС.

    Президент отметил, что нормы конституции довольно четкие, а Нацобъединение не может их «толковать на свой манер».

    «Они достаточно четкие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо», – подчеркнул французский лидер.

    В Кремле сочли преждевременным говорить об отставке Макрона.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Макрон обсуждает с окружением возможность отставки.

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    11 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине

    Лавров: Киевский режим надо вернуть в правовое поле, чтобы вести переговоры по Украине

    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим необходимо вернуть в правовое поле, чтобы можно было вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран – участниц БРИКС.

    Он отметил, что когда страны предлагают проводить переговоры, иногда звучит: «Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнем разговаривать», передает ТАСС.

    Лавров задался вопросом, разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием?

    В связи с этим министр призвал вернуть Киев в правовое поле, где существуют все ответственные и порядочные страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на прежних условиях. Путин также отмечал, что на Украине власть сейчас узурпирована, поэтому полномочия, согласно конституции, переходят к спикеру Верховной рады, так что можно найти, с кем вести переговоры.

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    11 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

    Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

    Tекст: Антон Антонов

    Число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, количество отказов может возрасти, сообщили дипломаты стран ЕС.

    Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

    Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    11 июня 2024, 17:54 • Новости дня
    СК проверит слова актрисы Трояновой про убийства русских

    Бастрыкин поручил проверить слова актрисы Трояновой про убийства русских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователи проверят высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских, соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    В СМИ опубликовали видео, где Троянова публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей, сообщается в Telegram-канале СКР.

    Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести по этому факту проверку. В ее ходе будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.

    Ранее Трояновой отказали в снятии статуса иностранного агента.

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    11 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Француз погиб при попытке попасть на Байконур

    При попытке проникнуть на территорию Байконура гражданин Франции умер от обезвоживания

    Tекст: Вера Басилая

    На территорию космодрома Байконур в Казахстане пытались проникнуть два француза, один из них погиб от обезвоживания, сообщил источник на космодроме.

    Собеседник РИА «Новости» рассказал, что французы вышли на трассе и пошли по степи к высоким зданиями, по дороге одному из «туристов» стало плохо и он умер от жажды, пока его товарищ добрался до трассы и остановил машину, чтобы помочь спутнику.

    Между тем источник ТАСС сообщил, что инцидент с двумя французскими туристами произошел на территории, не контролируемой охраной космодрома.

    Ранее в 2022 году на Байконуре задержали британца Бенджамина Рича и белорусскую гражданку Алину Зелупу.

    Коментарии (10)
    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (2)
    11 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между сотрудниками скорой медицинской помощи и работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе закончился дракой, пишут украинские СМИ.

    На появившемся в Сети видео запечатлено, как в ходе конфликта военный распылил в лицо водителю скорой, одетому в гражданскую одежду, газовый баллончик, а тот, в свою очередь, напал на него с битой, пишет издание «Страна».

    Затем в потасовку вмешались еще два человека, одетых «по гражданке», один из которых начал бить медика. Как выяснили журналисты, это члены добровольных отрядов содействия полиции – подразделений, участники которых патрулируют улицы и находятся на блокпостах вместе с военными, а также нередко помогают сотрудникам ТЦК в «силовой» мобилизации. Такие отряды появились на Украине в 2022 году.

    Зарплат члены этих отрядов не получают, зато их не мобилизуют. Кроме того, сотрудничество с ТЦК и полицией дает участникам отрядов возможность для нелегального заработка. Так, они  зачастую выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или задействованы в коррупционных схемах выдачи пропусков для такси в ночное время.

    В мае в городе Синельниково Днепропетровской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата.

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    11 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена

    В штабе Трампа назвали суд над сыном Байдена способом отвлечь внимание от его других преступлений

    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трамп заявил, что суд над Хантером Байденом призван отвлечь внимание от настоящих преступлений его отца Джо Байдена.

    Отмечается, что судебный процесс лишь отвлекает внимание от преступлений «клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов с Китаем, Россией и Украиной», передает ТАСС.

    Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт о том, что Хантер Байден нарушил правила хранения оружия.

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