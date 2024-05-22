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Путин призвал активнее продвигать отечественные бренды за рубежом
Путин призвал АСИ активнее продвигать отечественные бренды за рубежом
Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поручил уделить внимание продвижению российских брендов в зарубежных странах.
Глава государства также призвал сотрудничать с дружественными странами в вопросе создания востребованных продуктов и инноваций, передает ТАСС.
«Нужно идти по пути развития [совместных] операций с дружественными государствами – с теми, кто хочет с нами работать. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран», – сказал он.
Предложения АСИ по этим темам будут обсуждаться в рамках председательства России в БРИКС, пообещал Путин.
«В целом прошу агентство активнее развивать международное партнерство, направления своей деятельности, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов», – добавил он.
Ранее Путин предложил АСИ учредить премию авторам наиболее ценных проектов.