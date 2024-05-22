Путин призвал активнее продвигать отечественные бренды за рубежом

Путин призвал АСИ активнее продвигать отечественные бренды за рубежом

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства также призвал сотрудничать с дружественными странами в вопросе создания востребованных продуктов и инноваций, передает ТАСС.

«Нужно идти по пути развития [совместных] операций с дружественными государствами – с теми, кто хочет с нами работать. Вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам, экономике наших стран», – сказал он.

Предложения АСИ по этим темам будут обсуждаться в рамках председательства России в БРИКС, пообещал Путин.

«В целом прошу агентство активнее развивать международное партнерство, направления своей деятельности, участвовать в продвижении в мире лучших российских практик, брендов, проектов», – добавил он.

Ранее Путин предложил АСИ учредить премию авторам наиболее ценных проектов.