ПВО сбила три БПЛА над Курском

ПВО предотвратила атаку украинских беспилотников на Курск, сбив три БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

«По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», – написал губернатор в своем Telegram-канале.



По его словам, во время атаки БПЛА было попадание в жилой дом в одном из СНТ. Еще в двух частных домах в самом Курске началось возгорание.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ на рынке в Курске произошел пожар.

Губернатор Старовойт сообщил, что оперативные службы выехали на место падения беспилотника. Он также призвал не приближаться к обломкам во избежание беды.