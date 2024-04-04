Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.7 комментариев
ПВО сбила три БПЛА над Курском
ПВО предотвратила атаку украинских беспилотников на Курск, сбив три БПЛА
Российская система ПВО сбила три украинских беспилотных летательных аппарата над Курском, предотвратил атаку БПЛА на город, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, во время атаки БПЛА было попадание в жилой дом в одном из СНТ. Еще в двух частных домах в самом Курске началось возгорание.
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ на рынке в Курске произошел пожар.
Губернатор Старовойт сообщил, что оперативные службы выехали на место падения беспилотника. Он также призвал не приближаться к обломкам во избежание беды.