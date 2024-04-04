  • Новость часаПВО сбила три БПЛА над Курском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша выкидывает Украину с европейского рынка
    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
    Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
    Кучера назвал Лазареву «мразью» за поддержку атак на российские города
    Медведев предложил не брать в плен солдат НАТО
    Пушков: Ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы
    Путин похвалил русскую косоворотку губернатора Калининграда
    Столтенберг назвал разные варианты развития ситуации на Украине
    В Одессе решили переименовать Екатерининскую площадь
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    20 комментариев
    4 апреля 2024, 22:19 • Новости дня

    ПВО сбила три БПЛА над Курском

    ПВО предотвратила атаку украинских беспилотников на Курск, сбив три БПЛА

    ПВО сбила три БПЛА над Курском
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО сбила три украинских беспилотных летательных аппарата над Курском, предотвратил атаку БПЛА на город, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», – написал губернатор в своем Telegram-канале

    По его словам, во время атаки БПЛА было попадание в жилой дом в одном из СНТ. Еще в двух частных домах в самом Курске началось возгорание.

    Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ на рынке в Курске произошел пожар.

    Губернатор Старовойт сообщил, что оперативные службы выехали на место падения беспилотника. Он также призвал не приближаться к обломкам во избежание беды.

    3 апреля 2024, 17:46 • Новости дня
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На одном из российских заводов наладили серийный выпуск нового комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) «Грань».

    Новый комплекс существенно ускорит работу подразделений РЭБ и операторов БПЛА, а также может применяться для защиты гражданских объектов от атак дронов, передают «Известия» со ссылкой на представителя волонтерского проекта «Локтар».

    «Грань» позволяет одному человеку в течение нескольких минут проанализировать радиообстановку, обнаружить противника и передать данные о цели на командный пункт, рассказали разработчики.

    Комплекс способен пеленговать все используемые БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на тактические расстояния, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен данными между бойцами.

    В феврале в России было запущено серийное производство ударной беспилотной платформы «Скальпель».

    Коментарии (12)
    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (39)
    3 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем на выставке «Экспотехностраж»

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые представил на выставке «Экспотехностраж» в Петербурге титановый бронешлем «Барс-Л», который имеет противопульную защиту и уже находится на апробации в воинских подразделениях, сообщил представитель компании – разработчика, входящей в концерн «Калашников», Дмитрий Чумаченко.

    По его словам, шлем из титана весит всего 1,9 кг и позволяет отсекать все острые осколки, а также рикошетит все возможные осколки и пули, передает ТАСС.

    В концерне «Калашников» отметили, что «Барс-Л» имеет противопульную защиту Бр2+. По площади защиты и внешнему обвесу шлем соответствует шлему «Эльбрус-Т», но отличается по форме и защитным характеристикам.

    Ранее концерн «Калашников» начал серийно выпускать титановые шлемы «Эльбрус-Т» с повышенной стойкостью к осколкам.

    Коментарии (8)
    2 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

    UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб

    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт в статье «Оружие, меняющее правила игры: как Россия использует планирующие бомбы, чтобы деморализовать украинские войска» заявила, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    По ее словам, эти бомбы «не только наносят огромный ущерб инфраструктуре, но и деморализуют украинских военных, вызывая у них рвоту, сотрясение мозга и контузию», передает РИА «Новости».

    Россия начала использовать эти бомбы еще в 2023 году, но сейчас их производство значительно увеличено, отметила Эллиотт.

    Именно эти бомбы, по словам автора статьи, сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

    Ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

    Коментарии (12)
    4 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы

    Мотострелки Вооруженных сил России отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера вооруженных сил Украины в Херсонской области у морского побережья на Кинбурнской косе, сообщили в Минобороны России.

    «Взвод был поднят по тревоге. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что информация о приближении к береговой линии плавсредства противника поступила на командно-наблюдательный пункт от разведчиков.

    При отражении атаки российскими бойцами было использовано стрелковое вооружение, 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, отметили в Минобороны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника.

    По его словам, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами.

    Коментарии (8)
    2 апреля 2024, 17:06 • Новости дня
    Шойгу объяснил, зачем Киев прибегает к терактам

    Шойгу: Киев с помощью терактов пытается убедить Запад в способности противостоять ВС РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев, несмотря на отсутствие результатов на поле боя, по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В этих целях, по словам Шойгу, киевский режим пытается перенести боевые действия на территорию России и прибегает к террористическим актам, обстреливает мирных жителей, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Как подчеркнул министр, на подобные преступления украинских боевиков российские войска реагируют «асимметрично».

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин.

    Коментарии (19)
    3 апреля 2024, 22:18 • Новости дня
    Два пункта базирования боевиков в Сирии уничтожены ударами ВКС России

    В Сирии российские летчики уничтожили два пункта базирования боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков в Сирии, уничтожив два пункта их базирования.

    Удары были нанесены по горным хребтам Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщил РИА «Новости» замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

    По его словам, в этих труднодоступных районах укрывались боевики, которые ранее покинули зону Эт-Танф.

    Отмечается, что уничтожение пунктов базирования боевиков является частью продолжающейся операции ВКС России по борьбе с терроризмом в Сирии – российские военные оказывают поддержку сирийской армии в освобождении страны от террористических группировок.


    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 09:19 • Новости дня
    Число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге

    Минобороны: С начала года свыше 4,5 тыс. жителей Подмосковья заключили контракты на военную службу

    Tекст: Ольга Никитина

    Число желающих служить по контракту в Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге значительно увеличилось, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве отметили, что за последние полторы недели в Подмосковье контракты с Минобороны заключили более 800 человек, а всего с начала года – уже свыше 4,5 тыс. жителей региона. В 2023 году этот показатель был 14,5 тыс. человек, передает ТАСС.

    Аналогичная ситуация наблюдается в Приморье и Санкт-Петербурге. Во Владивостоке за полторы недели контракты заключили более 500 человек, а с начала года – уже свыше 2,6 тыс. жителей региона (в 2023 году – 9 тысяч). В Санкт-Петербурге за полторы недели число контрактников выросло до 450 человек, а с начала года – до 2,5 тысяч.

    Накануне в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине. В военном ведомстве отмечали, что многие записываются на службу по контракту из желания отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (7)
    2 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    WION: Новая версия БПЛА «Джокер-10» ВС России сыграет решающую роль в боях с ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10» сыграет решающую роль в конфликте с Украиной, сообщает WION.

    Как указали в эфире телеканала, БПЛА станет ключевым в российско-украинском конфликте, новая модификация российского беспилотника способна выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать украинские дроны в воздухе, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, использование модифицированного FPV-дрона «Джокер-10» для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле велосипеда.

    Ранее гендиректор предприятия-разработчика «Джокера» Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что российские разработчики представили новую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Конгрессмен США: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Конгрессмен Тейлор-Грин: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США присутствует на Украине и непосредственно руководит действиями Киева в конфликте с Россией.

    По ее словам, США «финансирует войну», платит за нее и «продолжает ее», а также наблюдает, как ЦРУ находится «на местах, руководящих этой войной, на Украине».

    «Это выходит за рамки дозволенного», – сказала она в эфире шоу журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также отметила, что 70% американцев, согласно недавнему опросу, не поддерживают дальнейшее финансирование Украины и хотят видеть мирное соглашение, «а не убийство большего числа украинцев и русских».

    «Этому нужно положить конец», – подчеркнула конгрессмен.

    Сам Карлсон также заявил, что администрация президента США Джо Байдена потратила «сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России».

    Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя.

    Как сообщил Столтенберг перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО, Россия наступает, и Украина нуждается в большей поддержке, потому что промедление имеет последствия для ситуации на поле боя.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2024, 07:03 • Новости дня
    «Тор» отбил атаку на Мариуполь и уничтожил ретранслятор для БПЛА

    Расчет ЗРК «Тор» отбил атаку на Мариуполь и уничтожил ретранслятор для БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Зенитный ракетный комплекс «Тор» группировки «Восток» уничтожил ретранслятор для FPV-дронов на Южно-Донецком направлении, сообщил один из операторов ЗРК с позывным Крек.

    Он отметил, что благодаря ретрансляторам дальность управления беспилотниками возрастает с 10 до 30 км, передает ТАСС.

    Цель была обнаружена в семи километрах от расположения расчета «Тора» на высоте 1,5 тыс. км и уничтожена.

    Помимо этого Крек сообщил, что зенитчикам удалось сбить украинскую ракету «Ольха», летевшую в сторону Мариуполя.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2024, 17:25 • Новости дня
    Над Баренцевым и Норвежским морями прошел плановый полет двух Ту-95МС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей прошел плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России, сообщило российское Минобороны.

    Продолжительность полета составила более пяти часов, их сопровождали истребители Су-35с ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На отдельных этапах маршрута ракетоносцев сопровождали истребители других стран.

    Командующий дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Во вторник плановый полет Ту-95МС проводился над нейтральными водами Японского моря.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    «Калашников» показал применение дронов-камикадзе «Куб» на расстоянии более 50 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

    Как говорится в сообщении концерна, поражение целей осуществлено на расстояниях до и свыше 50 км, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Максим Климов назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.

    Коментарии (2)
    4 апреля 2024, 02:53 • Новости дня
    ВСУ за сутки 53 раза обстреляли населенные пункты ДНР

    ВСУ 53 раза за сутки обстреляли населенные пункты ДНР, погиб один человек, трое ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Поступили сведения о гибели одного гражданского лица и ранении трех. Повреждения получили два жилых домостроения», – приводит ТАСС сообщение центра. 

    Отмечается, что всего по городам и поселкам ДНР было выпущено 168 различных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по районам Донецка 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. При этом обстрел велся из населенных пунктов Карловка, Галицыновка и Кураховка.

    Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО, в частности, США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, Германия – самоходные артиллерийские установки PzH 2000, Польша – САУ Krab, Францяи – САУ CAESAR.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 13:47 • Новости дня
    Шойгу: ВМФ России усилят тремя малыми ракетными кораблями до конца года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    До конца 2024 года Военно-морской флот России получит три малых ракетных корабля с «Калибрами», их передаст Зеленодольский завод им. Горького, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Для повышения боевого потенциала ВМФ его продолжают оснащать кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности, сказал министр. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

    Головной корабль серии ракетоносцев типа «Каракурт» уже вошел в состав ЧФ и уже успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод должен передать морякам еще три таких корабля.

    Коментарии (0)
    Главное
    Обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    Азербайджан решил привлечь российских миротворцев к разминированию в Карабахе
    Tagesschau: Немецкие компании помогают восстанавливать Мариуполь
    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО
    Озвучен размер выплаты Mitsubishi за расторжение контракта в России
    Самолет с необычным крылом получил разрешение на первый полет
    Фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» отказано в прокате в РФ

    Какими должны быть справедливые налоги в России

    Налоговая система должна помогать сокращать неравенство в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Каким образом власти могут изменить налоги, чтобы они стали более справедливыми, в том числе для семей с детьми? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

    Перейти в раздел

    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............