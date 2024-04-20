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Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера ВСУ
Добровольческая казачья диверсионно-разведывательная бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кинбурнской косы.
Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» при попытке приблизиться к берегу, сообщил ТАСС командир бригады Андрей Жидков.
«Подходили всего три катера, два были уничтожены, один ушел», – сказал Жидков.
Он добавил, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время, пока бригада «Днепр» занимает позиции на Кинбурнской косе.
«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр–полтора (прицельная дальность)», – пояснил командир бригады.
Ранее сообщалось, что российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ.