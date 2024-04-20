Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» при попытке приблизиться к берегу, сообщил ТАСС командир бригады Андрей Жидков.

«Подходили всего три катера, два были уничтожены, один ушел», – сказал Жидков.

Он добавил, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время, пока бригада «Днепр» занимает позиции на Кинбурнской косе.

«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр–полтора (прицельная дальность)», – пояснил командир бригады.

Ранее сообщалось, что российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ.