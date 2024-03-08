Британия столкнулась с крупнейшим дефицитом на военные закупки с 2012 года

Tекст: Ольга Иванова

Это стало крупнейшей нехваткой средств с 2012 года. Так, прогнозируемые затраты увеличились на 65,7 млрд фунтов стерлингов – до 305,5 млрд фунтов стерлингов, что привело к разрыву в 16,9 млрд фунтов стерлингов между потребностями министерства обороны в средствах и бюджетом, доступным для их обеспечения, передает ТАСС.

Среди причин роста дефицита комитет указал «инфляцию и неблагоприятные колебания валютных курсов», а также инвестиции Минобороны в сферу, отвечающую за ядерное сдерживание.

Комитет призвал оборонное ведомство разработать план действий на тот случай, если поддержка со стороны НАТО будет сокращена или полностью исчезнет.

Ранее сообщалось, что британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,6 млрд долларов может быть продан по бросовой цене дружественной стране или законсервирован из-за проблем с финансированием.