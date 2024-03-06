Путин назвал отличие России от других стран

Путин: Многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства назвал русскую душу «такой сложной субстанцией». «Но, во всяком случае, у нас есть нечто такое, что отличает нас от других стран мира. Что это такое? Мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религий, традиций», – отметил Путин, передает ТАСС.

«И все это вместе, [это] такое пространство, которое позволяет нам из года в год из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие обмениваться не только генетическим кодом друг с другом, потому что очень много смешанных семей на пространстве России возникает, но и культурным кодом обмениваться», – сказал глава государства. По его словам, таким образом создается «некая общность, единая российская нация».

Ранее Путин заявил, что двери России распахнуты для молодых людей из разных стран и для их начинаний. Российский лидер добавил, что Россия хотела создать для всех условия свободы, творчества, дружбы, и выразил надежду, что это удалось.

Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.