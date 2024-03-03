WSJ предупредила об осложнениях отношений НАТО и Германии

WSJ: Перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет The Wall Street Journal, из перехвата беседы следует, что военные США, Британии и Франции находятся на Украине и помогают Киеву обслуживать сложную западную технику, хотя перечисленные страны отрицают наличие там своих военных. По мнению издания, это может осложнить отношения Германии и НАТО, передает «Коммерсант». Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.

WSJ сообщает также, что беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился Сингапуре и подключился к разговору посредством телефона. Источники сообщили, что WebEx часто используется для переговоров чиновников и военных.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию.