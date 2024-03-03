Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
WSJ предупредила об осложнениях отношений НАТО и Германии
WSJ: Перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО
В отношениях между Германией и НАТО может возникнуть напряженность из-за перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных о потенциальном использовании дальнобойной ракеты Taurus Украиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, произошедшее вызвало ярость в Германии.
Как пишет The Wall Street Journal, из перехвата беседы следует, что военные США, Британии и Франции находятся на Украине и помогают Киеву обслуживать сложную западную технику, хотя перечисленные страны отрицают наличие там своих военных. По мнению издания, это может осложнить отношения Германии и НАТО, передает «Коммерсант». Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.
WSJ сообщает также, что беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился Сингапуре и подключился к разговору посредством телефона. Источники сообщили, что WebEx часто используется для переговоров чиновников и военных.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.
В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию.