Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
В России анонсировали сервис дистанционного участия в судебных заседаниях через биометрию
Сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации, планируют разработать в этом году в России, сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде России.
Как сообщили в Судебном департаменте, Минцифры в текущем году запланирована реализация сервиса, обеспечивающего проведение в федеральных арбитражных судах и судах общей юрисдикции заседаний путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными.