InfoBRICS: Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в материале, ВС России отлично развенчивают мифы о «превосходстве» оружия НАТО. Босник добавил, что начало 2024 года выдалось удручающим для ВСУ, потерявших несколько образцов новейшей натовской техники, передает РИА «Новости».

Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.

Ранее командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат сообщил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.