Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
На Западе рассказали об уничтожении техники НАТО на Украине
InfoBRICS: Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
Как говорится в материале, ВС России отлично развенчивают мифы о «превосходстве» оружия НАТО. Босник добавил, что начало 2024 года выдалось удручающим для ВСУ, потерявших несколько образцов новейшей натовской техники, передает РИА «Новости».
Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.
Ранее командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат сообщил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.