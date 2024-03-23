Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ около Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Семеновки, Орловки, Тоненького и Бердычей ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ птеряли до 350 военнослужащих и две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены чешская самоходная артустановка DANA, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и американское орудие М119.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Урожайным, Макровкой и Угледаром ДНР. Также они отразили атаку противника в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в у Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две американские гаубицы М777.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300, РЛС П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах, сообщил Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожен 171 украинский беспилотник, сбиты 29 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.