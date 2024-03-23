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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»
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    Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» назвал целью приезда в Москву работу в такси
    ВС России освободили Красное в ДНР
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту
    Мнения
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

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    Общественное мнение Общественное мнение Такое могут сотворить только ничтожества

    «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.

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    23 марта 2024, 14:48 • Новости дня

    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

    На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 23-й, 53-й механизированных бригад ВСУ около Нетайлово, Уманского, Очеретино и Торецка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены 12 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 3-й штурмовой, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ возле Новгородского, Семеновки, Орловки, Тоненького и Бердычей ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ птеряли до 350 военнослужащих и две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены чешская самоходная артустановка DANA, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ рядом с Урожайным, Макровкой и Угледаром ДНР. Также они отразили атаку противника в районе Водяного. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в у Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, пять пикапов и две американские гаубицы М777.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300, РЛС П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения. Поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах, сообщил Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожен 171 украинский беспилотник, сбиты 29 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    22 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области, аэродром в Хмельницкой области, машиностроительный завод в Харькове, аэродром в Житомирской области, завод в Днепропетровске (Днепре), сообщили представители подполья.

    В Ивано-Франковской области поражен аэродром к юго-востоку от города Коломыя, также есть прилет в город Бурштын, сообщили в подполье ТАСС.

    В Хмельницкой области поражен способный принимать американские истребители F-16 аэродром в Староконстантинове. Также есть два прилета в самом городе Хмельницком.

    В Харькове удары ВС России пришлись по заводу транспортного машиностроения им. Малышева «Электротяжмаш», где стояла тяжелая военная техника ВСУ. Также в городе поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

    Удар с детонацией произошел у аэродрома «Озерное» в юго-восточном пригороде Житомира. В Днепропетровске взрыв с последующей детонацией произошел в районе Южного машиностроительного завода им. Макарова.

    В Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

    Ранее Минобороны России сообщало, что российские военные в ночь на пятницу произвели массированные удары по военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков на Украине.

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    22 марта 2024, 16:03 • Новости дня
    На Украине отменили категорию к военной службе «ограниченно годен»

    Tекст: Александра Юдина

    Верховная рада Украины приняла отменяющий категорию «ограниченно годен» к военной службе закон, пишет АрмияInform.

    Отмечается, что принят закон об обеспечении социальной защиты военнослужащих, согласно которому отменяется понятие «ограниченно годен» к службе в ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как отметила замглавы Минобороны Украины Наталья Калмыкова, в связи с нововведениями признанные ограниченно годными ранее военнослужащие обязаны пройти повторное медосвидетельствование.

    Ранее на Украине признали, что военнослужащие вынуждены держать «отчаянную оборону» уязвимых позиций.

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    22 марта 2024, 20:13 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
    Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
    @ REUTERS/Vitalii Hnidyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное».

    Воздушная тревога объявлена на территории всей Одесской области, сообщается о взрыве, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о взрыве в Одессе пока не поступало.

    Ранее сообщалось о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине.

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    22 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) оштрафовал полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под публикацией о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче.

    «Шахтер» назвал поступок Тоирова «недопустимым и постыдным поведением», отметив, что он «не соответствует ценностям клуба». Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, передает РИА «Новости».

    19-летний Тоиров выступает за «Шахтер» с марта 2023 года. За это время он провел два матча за основную команду, а также играл за молодежный состав.

    Ранее сборная России обыграла сборную Сербии в товарищеском матче со счетом 4:0.

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    23 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»

    Член ОП Малькевич: Только профессионализм российских силовиков помог задержать террористов

    Эксперт: Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уровень организации и цели теракта в «Крокусе» говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, ее цель – посеять панику и подорвать консолидацию общества, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее стало известно о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл», среди них четверо стрелявших.

    «Исполнителями теракта с высокой долей вероятности являются выходцы из среднеазиатских стран. Однако это не должно вводить нас в заблуждение. Атака была спланирована слишком профессионально. Поэтому тут не может быть речи о какой-то ячейке фанатиков», – считает Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ.

    Он особо отметил, что, согласно данным ФСБ, после свершения теракта в «Крокусе» преступники пытались прорваться в сторону украинской границы. При этом за несколько дней до трагедии США предупреждали своих граждан о возможных терактах и «в информационную войну активно включились англо-саксонские информационные сетки».

    Попытка террористов скрыться на Украине имеет простое объяснение. «Я вижу в украинском сегменте соцсетей, как террористов и убийц позиционируют там как героев. Об этом пишут открыто. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) тоже отрабатывал эту тему всю ночь и в субботу утром, разгоняя фейки о террористах. Все это еще раз подтверждает максимальную вовлеченность Украины. А по поводу позиции западной прессы и говорить не приходится. Это попытка пустить аудиторию по ложному следу. Заказчики преступления специально подбирали таких исполнителей, чтобы создать для западной аудиторию картинку, что это якобы были исламисты», – пояснил Малькевич.

    «Уровень организации и цели теракта говорят о том, что это операция западных спецслужб в прокси-войне с Россией, цель которой – посеять раздор, страх, панику, подорвать консолидацию общества», – считает эксперт. Он подчеркнул, что все было продумано и исполнено как операция высочайшего уровня. «Только профессионализм наших правоохранителей позволил задержать живыми подозреваемых. Работа спецслужб с ними даст результат и приведет к заказчикам», – уверен спикер.

    Малькевич особо отметил, что теракт решительно осудили движение «Талибан» (запрещено в России), хуситы, Саудовская Аравия, Иран и другие крупнейшие исламские страны. «Они однозначно заявили, что такое преступление противоречит нормам человечности. Ни в коем случае нельзя использовать трагедию как повод для межрелигиозной и межнациональной розни. А наши враги сейчас будут активно раскачивать этнорелигиозный фактор», – предупредил эксперт.

    По его словам, «мы должны показать образец сплоченности, солидарности нашего многонационального народа, силу которой мы неоднократно видели в примерах героизма бойцов всех национальностей и веры на полях СВО». «В единстве народа – наша сила, а подлинные враги будут обязательно разоблачены и понесут заслуженное наказание», – добавил Малькевич.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибло не мнее 115 человек. Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    При этом в американских СМИ тиражируются сообщения о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

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    23 марта 2024, 09:15 • Новости дня
    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован украинскими БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в ночь на субботу был атакован украинскими БПЛА, сообщили в администрации предприятия.

    В результате произошедшей атаки никто не пострадал, повреждений оборудования также не зафиксировано, передает ТАСС со ссылкой на сообщение комбината. ОЭМК продолжает работу.

    Оскольский электрометаллургический комбинат им. Угарова, входящий в холдинг «Металлоинвест», – единственное в России предприятие полного цикла с реализованной технологией прямого восстановления железа.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали Старооскольский округ.

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    22 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Разлив нефтепродуктов в Днепр произошел после повреждения и пожара на Днепрогэс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственная экологическая служба Украины сообщает о разливе нефтепродуктов в реку Днепр, который произошел после повреждения и пожара на Днепровской ГЭС.

    Как говорится в сообщении, у Днепровской ГЭС зафиксированы загрязнение почв и утечка нефтепродуктов в реку Днепр, передает ТАСС.

    Ранее директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Днепрогэс остановила работу. До этого в «Укргидроэнерго» сообщали, что Днепрогэс подвергся обстрелу, там начался пожар, при этом угрозы прорыва плотины нет.

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    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили Красное в ДНР
    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

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    22 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Небензя: Помощь Запада не спасет Украину от поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Даже несмотря на оказываемую военную, финансовую и политическую помощь, Украина неминуемо движется к военному поражению», – сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что «на поле боя дела у Киева обстоят крайне плачевно». По его словам, «по всем направлениям боевики ВСУ отступают» из-за успешного наступления ВС России.

    Ранее в Австралии заявили о фактической победе России на Украине после взятия Авдеевки.

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    22 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Дело против командира авиации ВСУ Булацика об ударе по нефтебазе передали в суд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расследование в отношении командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика завершено, он отдавал приказ о сбросе авиабомб на нефтеналивную станцию в Брянской области, сообщил Следственный комитет России.

    Булацик заочно обвиняется по статье «Террористический акт», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно версии следствия, 30 апреля 2022 года два Су-24М ВСУ получили приказ Булацика и других должностных лиц. Эти бомбардировщики с авиабомбами ФАБ-500ШН перешли российскую границу и сбросили снаряды на нефтеналивную станцию ООО НК «Русснефть-Брянск».

    Произошел взрыв, жизни большого количества гражданских на предприятии оказались в смертельной опасности. Также повреждения получило имущество. Ущерб собственнику составил не менее 11 млн рублей.

    Собрана достаточная доказательная база, дело против Булацика с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения в отсутствие обвиняемого.

    Ранее итоги расследования дела Булацика оглашались на совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным.

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    22 марта 2024, 18:14 • Новости дня
    Шольц назвал законным использование доходов от активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине не нарушает норм международного права.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза Шольц сказал, что считает «огромным прогрессом» использование прибыли от активов России, в частности, на военную помощь, передает ТАСС.

    По словам политика, подобные действия являются «совершенно безопасными с правовой точки зрения». «Мы очень тщательно сверились с международным правом и другими правами, которые здесь нужно соблюдать, и сказали, что эти <…> доходы никому не принадлежат, а поэтому ЕС может взять их и использовать», – заявил он.

    В настоящее время Еврокомиссия работает над созданием основы для использования доходов от замороженных российских активов, ей даны указания, куда они должны быть направлены, добавил Шольц. Он уточнил, что в перспективе большую часть этих средств планируется направить на удовлетворение потребностей Украины в боеприпасах и оружии.

    Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указал на несоответствие международному законодательству схем Запада по изъятию замороженных активов России.

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    23 марта 2024, 06:34 • Новости дня
    Над Брянской областью уничтожены два беспилотника

    ПВО уничтожила два беспилотника над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Беспилотник был уничтожен над Выгоничским районом силами ПВО Минобороны, сообщил он в своем Telegram-канале.

    Позже губернатор добавил запись об уничтожении беспилотника над Почепским районом.

    Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. В данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

    «Спасибо нашим подразделениям ПВО!», – написал Богомаз.

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    23 марта 2024, 08:48 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек

    Гладков: При атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек

    Украинские беспилотники атаковали два района Белгородской области, в результате один человек погиб и еще два пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    БПЛА атаковали два муниципалитета – Старооскольский округ и Чернянский район. В итоге в Чернянском районе погиб мирный житель, еще два человека ранены, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

    он добавил, что в ночь на субботу также был обстрелян Белгород, в результате чего повреждены многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие, данные по которым в данный момент уточняются.

    На месте работают строительные и аварийные бригады.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с применением 47 боеприпасов и 13 дронов.

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    23 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Российские средства ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО RM-70 Vampire («Вампир») над территорией Белгородской области.

    Около 7.00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны

    В ведомстве отчитались, что дежурными средствами ПВО в воздухе над Белгородской областью были уничтожены 11 реактивных снарядов.

    Сутки назад ПВО также отразила атаку ВСУ из РСЗО «Вампир» в Белгородской области.

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    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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