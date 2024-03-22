Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.0 комментариев
Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идей неонацизма
Темой совещания президента России Владимира Путина с Советом безопасности РФ стала борьба с распространением идей неонацизма.
«В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий. Давайте начнем работать», – сказал глава государства в начале заседания, передает ТАСС.
На прошлом совещании Путин обсуждал с СБ попытку прорыва ВСУ на приграничные территории России.