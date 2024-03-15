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    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

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    15 марта 2024, 13:47 • Новости дня

    МГИК: Более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Более 1,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента России, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

    «На 12.00 мск могу озвучить следующие цифры: всего выдано 1 млн 536 тыс. 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 млн 322 тыс. 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня – 212 тыс. 665 избирателей», – приводит ее слова АГН «Москва».

    Председатель Мосгоризбиркома напомнила о режиме электронной очереди во время онлайн-голосования. «Если у кого-то с первого раза не получилось проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, это не значит, что инструмент не работает. Это значит, что вы поставлены в электронную очередь», – пояснила Кириллова.

    Она отметила, что возможность проголосовать в данном случае будет предоставлена в ближайшее время. «Можно подождать либо вернуться к реализации своих возможностей чуть позднее. Поэтому в целом, еще раз подчеркиваю, все механизмы работают уверенно, стабильно», – добавила председатель Московской городской избирательной комиссии.

    Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в Москве для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно, можно на elec.mos.ru – с 8.00 мск 15 марта до 20.00 мск 17 марта.

    На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    14 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Французский герцог Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    В этом году наблюдать за процедурой выборов президента России будут несколько сот международных наблюдателей и иностранных экспертов. Один из них Амери Д'Артаньян – потомок знаменитого французского рода.

    Французский герцог уже прибыл в Россию и готов отправиться в ДНР наблюдать за ходом голосования. Он уверен, что в период международной напряженности роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

    «Очевидно, что в период напряженности существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы», – заявил он журналистам.

    Это не первый визит Д'Артаньяна в Россию и не первое участие в качестве эксперта в выборном процессе. В 2017 году на выборах в Ярославской области француз положительно отмечал электронное оснащение участков. По его словам, «КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании».

    Напомним, голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.

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    14 марта 2024, 23:43 • Новости дня
    На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

    Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

    Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.

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    14 марта 2024, 19:59 • Новости дня
    В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

    За препятствие проведению выборов может грозить уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

    «После анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» мы выявили аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам. В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по 2-3 тыс. избирателей», – сказал Реут Агентству городских новостей «Москва».

    «Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», – также заявил он.

    «Обращаю внимание, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), лишение свободы за него до пяти лет. Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», – заключил Реут.

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    14 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    ЦИК назвал количество досрочно проголосовавших на выборах президента

    Памфилова: Более 2,3 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, на данный момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовали досрочно, чего ранее никогда не было, но эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что проходят в совершенно другой ситуации, передает ТАСС. Памфилова пояснила, что вернулись «наши родные регионы – ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области».

    Ранее в четверг Памфилова объявила о готовности избирательной системы России к выборам.

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    15 марта 2024, 00:12 • Новости дня
    Губернатор Камчатки проголосовал на выборах президента первым из глав регионов

    Губернатор Камчатки первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов прибыл на избирательный участок и проголосовал на выборах президента России.

    Солодов вместе с супругой и детьми участвовал в церемонии открытия избирательного участка №21 во Дворце молодежи в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта), где и проголосовал одним из первых, сообщает Telegram-канал правительства региона.

    Ранее сообщалось, что на Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования на выборах президента. На Камчатке начали работу почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55.

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

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    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

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    15 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Регионы ДФО бьют рекорды по явке на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Избиркомы начали подводить первые итоги по явке. Некоторые регионы ДФО бьют рекорды. Так, по данным Приморского ЦИК, явка на 15.00 пятницы составила 22,94%. Больше всего избирателей пришли на выборы в Большом Камне – 36,74%.

    В Хабаровском крае явка составила 21,3%. В Амурской области – 20,51%, пишет «ФедералПресс».

    В Еврейской автономии в первой половине дня 15 марта проголосовали 43 632 человека, процент в избиркоме не уточнили.

    На Чукотке избирательные участки посетила половина населения – 50,06%. Больше всего в ГО Эгвекинот – 62,68%. На Сахалине и Курилах проголосовали 29,61% избирателей.

    В Якутии – 28,20%. В Магаданской области свой выбор сделали 40 тыс. избирателей, процент по явке комиссия не приводит.

    В Забайкалье голоса на президентских выборах отдали 22,28%, или 165 тыс. 582 избирателя. В Бурятии данные о явке пока отсутствуют.

    Камчатка, единственный регион с ДЭГ на Дальнем Востоке, показала хороший результат на дистанционном голосовании в первые полдня выборов: 74,9%. Явка на участки составила 25,41%.

    Напомним, президентские выборы в России проходят на протяжение трех дней – с 15 по 17 марта. Самые первые участки в стране открылись на Дальнем Востоке.

    Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.

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    15 марта 2024, 06:12 • Новости дня
    Участки на выборах президента России открылись на Урале

    Участки на выборах президента России открылись на Урале и в ряде регионов

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья.

    В Свердловской области проведение голосования обеспечивают 81 территориальная избирательная комиссия, а также 2446 постоянных и 38 временных участковых избирательных комиссий, передает РИА «Новости».

    В Челябинской области на выборах президента России работает 2276 избирательных участков, из них более 1,1 тысячи участков оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, 16% избирательных участков региона будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней.

    В Курганской области будут работать 799 избирательных участков, а 17 марта дополнительно начнут работать пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан.

    В Пермском крае избирательные участки будут работать в 1459 зданиях, на которых смогут проголосовать 770 тысяч человек. 

    В Оренбуржской области начали работу 1511 постоянных и 42 временных избирательных участков для 1,5 млн избирателей. Несколько участков начали работу на два часам раньше остальных – они открылись в 6.00 (4.00 мск), чтобы смогли проголосовать работники крупных промышленных предприятий области, пассажиры в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

    В Башкирии задействовано 3308 избирательных участков. В общей сложности в республике подготовили порядка 3 миллионов бюллетеней для голосования. Традиционно они изготавливаются на русском, на башкирском и на татарском языках.

    В Тюменской области голосование ведется на 1061 постоянном избирательном участке и девяти временных. В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. На Ямале в пятницу открылся 231 участок, 12 из них – на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом.

    На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

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    15 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования после порчи бюллетеней чернилами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центризбирком призвал избирательные участки усилить охрану урн для голосования после инцидентов с порчей бюллетеней в двух регионах России, в ходе которых граждане вливали в ящики чернила, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

    По его словам, чернила в урны вливали и женщины, и мужчины. Булаев считает, что за это им обещали деньги и вознаграждение. Инциденты произошли в Ростове и Карачево-Черкесии, передает ТАСС.

    В связи с этим ЦИК просит усилить охрану ящиков для голосования, для этого комиссия обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии.

    Ранее заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут предупредил, что за воспрепятствование проведению выборов грозит уголовная ответственность.

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    15 марта 2024, 07:38 • Новости дня
    Досрочное голосование на выборах президента завершилось в ВС России

    Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вооруженных силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента России, в нем могли проголосовать участники боевых операций в разных регионах мира.

    «Избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в спецоперации. Также проголосовали досрочно военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдаленных географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирии и зоне Карабахского экономического района Азербайджана», – приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

    С 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС России задействовали авиацию и морской транспорт Минобороны.

    Ранее сообщалось, что избирательные участки открылись на Урале и в других регионах России.

    На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

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    15 марта 2024, 08:00 • Новости дня
    В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России

    В Москве и Подмосковье открылись избирательные участки на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов,
    Ольга Никитина

    На выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 мск в Москве открылись свыше 2,2 тыс. избирательных участков. Они будут работать три дня до 20.00 мск. Проголосовать онлайн на сайте elec.mos.ru можно в те же даты, но круглосуточно. Онлайн-голосование стартовало также с 8.00 мск 15 марта и продлится до 20.00 мск 17 марта.

    Как сообщала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в том числе будут работать участки для лиц, не имеющих места жительства и находящихся в дни голосования в столице. Порядка 32 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня готовы к своей работе, все они прошли обучение, передает ТАСС ее слова.

    Также о готовности столицы к проведению выборов заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2024 году. Согласно сайту штаба, обучение накануне выборов в Москве прошли 7 тыс. наблюдателей. Общественный порядок в Москве во время выборов президента России 15–17 марта ежедневно будут обеспечивать более 18,5 тыс. человек.

    Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в городе. На каждом участке для голосования по месту жительства подготовили как бумажные бюллетени, так и терминалы электронного голосования (ТЭГ). Те, кто выберет электронный формат голосования через терминалы или портал mos.ru, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции «Выбираем вместе – 2024» программы «Миллион призов». Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

    Кроме того, более 3,9 тыс. избирательных участков открылось на территории Московской области для проведения голосования на выборах президента России, которое проходит с 15 по 17 марта. Проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост главы государства смогут свыше 6 млн жителей региона, обладающих избирательным правом.

    Временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов – Шереметьево и Жуковский.

    По данным губернатора и правительства Подмосковья, подавляющее большинство избирательных участков расположены в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Также в регионе организовано 57 временных избирательных участков. На случай непредвиденных ситуаций в регионе подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных, они расположены в автобусах. Более 2,6 тыс. участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами, которые будут работать в режиме реального времени. Остальные участки оборудованы видеорегистрацией, часть из них подключат к специальному порталу для наблюдения.

    В Подмосковье организовано голосование в местах принудительного содержания граждан. Кроме того, свое избирательное право смогут реализовать лица, находящиеся под домашним арестом или имеющие временные ограничения своих прав по решению суда. Так, в системе ФСИН будет открыто 12 избирательных участков: 11 стационарных и один выездной. Во всех остальных местах принудительного содержания, где открытие временного избирательного участка нецелесообразно из-за количества содержащихся, люди смогут проголосовать благодаря выезду мобильной группы с УИК.

    Более 850 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Помимо этого, свыше 250 тыс. жителей региона выбрали для себя удобный избирательный участок с помощью механизма «Мобильный избиратель».

    Следить за открытостью и легитимностью проведения выборов на территории региона будут около 12 тыс. наблюдателей, в том числе порядка 150 представителей других стран. Кроме того, по инициативе Общественной палаты Московской области в городском округе Одинцово открыт Центр общественного наблюдения. В нем смонтирована видеостена с разрешением изображения в формате Full HD и высококачественным звуком. На нее можно вывести трансляцию с любого подмосковного избирательного участка.

    На восьмых по счету выборах президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди»), нынешний президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий, выдвинутый возглавляемой им ЛДПР, и Николай Харитонов от КПРФ.

    Ранее сообщалось, что избирательные участки заработали на Камчатке, Чукотке и на Урале.

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    15 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    Политолог: Дальний Восток идет на выборы президента семьями

    Политолог Кислицына: Потуги неприятеля сорвать выборы вызвали здоровую реакцию у россиян на Дальнем Востоке

    Политолог: Дальний Восток идет на выборы президента семьями
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На Дальнем Востоке на избирательные участки граждане приходят преимущественно семьями. Консолидация общества налицо. Судя по всему, активное голосование стало ответом россиян на попытки провокаций со стороны противника, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Напомним, Дальний Восток первым начал голосовать на выборах президента России.

    «Дальневосточная часть нашей страны традиционно первой пошла на избирательные участки. Мне удалось пообщаться с некоторыми избирателями, все они говорят об ощущении важности и значимости момента. Консолидация общества налицо», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    «Я бы назвала это ответом нашего общества на те попытки провокаций, которые наблюдались и наблюдаются до сих пор со стороны противника. В частности, создаются поддельные аккаунты избиркомов, предпринимаются хакерские атаки. Мне кажется, что эти потуги неприятеля порождают «хорошую» агрессию, и люди в едином порыве идут голосовать», – акцентировала собеседница.

    Кислицына призналась: для нее стало неожиданным, что в рабочий день многие пришли на участки всей семьей. «Я думала, что в пятницу будет больше тех, кто приходит голосовать по пути на работу. А тут – родители с детьми, представители старшего поколения приходят парами. В общем, пятница стала по-настоящему семейным днем», – указала политолог.

    Член Общественной палаты отметила высокий уровень доверия к избирательной системе, к институту выборов. Резюмируя, Кислицына подчеркнула, что на участках работает большое количество наблюдателей.

    Ранее на Дальнем Востоке губернаторы проголосовали на выборах президента России. В первый день на участки пришли главы Камчатского края, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Амурской, Сахалинской областей. Они поделились атмосферой на выборных участках. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что на одном из УИКов избирателей региона ждет выступление оперных певцов.

    Заместитель председателя Камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев сообщил, что в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Как пишет РИА «Новости», явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%. А в Магаданской области в первый день трехдневного голосования на 15.00 (7.00 мск) зафиксировали рекордно высокую явку, проголосовали уже 38% избирателей.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД спросила у известных общественных деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента.

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    15 марта 2024, 10:39 • Новости дня
    На выборах президента дистанционно проголосовали более 1 млн человек

    Tекст: Ольга Никитина

    Более 1 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

    По состоянию на 9.37 избирателям в 28 регионах, ранее подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдано уже 1 млн 45 тыс. 511 бюллетеней. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 22%, передает ТАСС.

    Всего голосовать через федеральную платформу ДЭГ планируют 4,76 млн человек. Жители Москвы могут проголосовать на своей платформе, в столице предварительно подавать заявление для дистанционного голосования не требовалось.

    Из-за беспрецедентного количества желающих электронное голосование на выборах президента в Москве с утра работало в режиме очереди, передает РИА «Новости».

    Как сообщил зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России работает штатно в Москве, пиковой нагрузки не наблюдается.

    «Все устройства (терминалы – прим. ВЗГЛЯД) электронного голосования на участках работают без сбоев, достаточно большое количество людей голосуют на участках. Все проходит штатно, никаких происшествий нет. <…> Электронная очередь может появляться в разные моменты в зависимости от пиковой нагрузки. Прямо сейчас ее нет, но это не исключает, что она может возникнуть дальше, если будет повышен ажиотаж», – сказал Асафов.

    Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что столичная система ДЭГ способна обрабатывать запросы минимум 500 уникальных пользователей в секунду.

    Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в столице для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно можно на elec.mos.ru – с 8.00 мск 15 марта до 20.00 мск 17 марта.

    Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в столице. На каждом участке для голосования по месту жительства подготовили как бумажные бюллетени, так и терминалы электронного голосования. Те, кто выберет электронный формат голосования через терминалы или портал mos.ru, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции «Выбираем вместе – 2024» программы «Миллион призов». Точный маршрут до участка можно узнать, воспользовавшись интерактивной картой на mos.ru.

    Семь тысяч наблюдателей от Общественной палаты столицы следят за ходом голосования на выборах президента России в Москве, присутствуя на каждом избирательном участке по месту жительства, а также в штабе на улице Тимура Фрунзе, где ведется круглосуточное видеонаблюдение.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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    15 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Явка на федеральной платформе ДЭГ превысила 30%

    Tекст: Ольга Никитина

    Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

    По состоянию на 11.03 мск избирателям в 28 регионах, ранее подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдано уже 1 млн 501 тыс. 898 бюллетеней. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%, передает ТАСС.

    Всего голосовать через федеральную платформу планируют 4,76 млн человек. Жители Москвы могут проголосовать на своей платформе, в столице предварительно подавать заявление для дистанционного голосования не требовалось.

    Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в столице для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно, можно на elec.mos.ru – с 8.00 мск 15 марта до 20.00 мск 17 марта.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Коментарии (0)
    15 марта 2024, 11:08 • Новости дня
    Наблюдатели ПА ОДКБ: Подготовка к выборам в России соответствует международным нормам

    Tекст: Ольга Никитина

    Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) пришла к выводу, что подготовка к выборам президента России соответствует международным нормам и законам страны, заявила координатор группы наблюдателей Снежана Имашева.

    «В целом подготовка к выборам соответствует избирательному законодательству Российской Федерации и международным стандартам. И все к 15 марта готово для голосования», – сказала она на встрече с сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты России самовыдвиженца Владимира Путина, народным артистом России Владимиром Машковым, передает ТАСС.

    Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, около 333,6 тыс. человек наблюдают за проведением выборов президента России на избирательных участках, в их числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран.

    Кроме того, Памфилова сообщила, что 224 участника Всемирного фестиваля молодежи из 51 страны смогут ознакомиться с процессом голосования на выборах президента России. «Я не понаслышке знаю, что интерес к нашему избирательному процессу, к этим историческим выборам огромный. Я это ощутила, когда была в Сочи, встречалась с большим количеством молодежи из разных стран», – сказала она, уточнив, что эти молодые люди будут следить за выборами не как наблюдатели, а как эксперты.

    По ее словам, ЦИК нашел способ, чтобы они могли «максимально увидеть, услышать, почувствовать пульс страны». «Конечно, они будут посещать и центры общественного наблюдения и многое другое», – сказала глава ЦИК.

    Она уточнила, что это честная, мужественная, думающая молодежь, «желающая сама получать информацию из разных источников, делать выводы и не на основе информационных манипуляций, а на основе того, что реально они могут подтвердить». «Я попросила и сейчас прошу дополнительно, уважаемые наши коллеги в избирательных комиссиях, в рамках наших процедур, законов оказать им максимальное содействие в ознакомлении с процессом организации и проведения голосования в России. Ну, естественно, чтобы не в ущерб процессу», – сказала Памфилова.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.

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