МГИК: Более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Tекст: Ольга Никитина

«На 12.00 мск могу озвучить следующие цифры: всего выдано 1 млн 536 тыс. 364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 млн 322 тыс. 791 человек, с помощью бумажного бюллетеня – 212 тыс. 665 избирателей», – приводит ее слова АГН «Москва».

Председатель Мосгоризбиркома напомнила о режиме электронной очереди во время онлайн-голосования. «Если у кого-то с первого раза не получилось проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, это не значит, что инструмент не работает. Это значит, что вы поставлены в электронную очередь», – пояснила Кириллова.

Она отметила, что возможность проголосовать в данном случае будет предоставлена в ближайшее время. «Можно подождать либо вернуться к реализации своих возможностей чуть позднее. Поэтому в целом, еще раз подчеркиваю, все механизмы работают уверенно, стабильно», – добавила председатель Московской городской избирательной комиссии.

Свыше 2,2 тыс. избирательных участков будут работать в Москве для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск. Отдать свой голос онлайн в те же даты, но круглосуточно, можно на elec.mos.ru – с 8.00 мск 15 марта до 20.00 мск 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.