Путин учредил почетное звание для работников уголовно-исполнительной системы

Социологи дали прогноз по выборам президента РФ

ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР опубликовали свои исследования по прогнозу явки и результатов голосования на выборах президента

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«По данным наших расчетов, на предстоящих выборах президента РФ мы ожидаем явку в районе 71%. Также по нашим расчетам на этих выборах победит самовыдвиженец Владимир Путин с результатом порядка 82%», – сообщил в ходе обсуждения Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ*.

«Следующие три кандидата идут довольно кучно, голова к голове, разрыв между ними невелик. Ожидаем, что на втором месте будет Николай Харитонов (КПРФ) с результатом около 6%. На третьем ожидаем увидеть Владислава Даванкова («Новые люди») с результатом тоже около 6%. На четвертом месте мы видим Леонида Слуцкого (ЛДПР) с результатом около 5%», – добавил он.

По словам эксперта, в расчетах ВЦИОМ принимаются во внимание не только ответы на вопрос, пойдут люди на выборы или нет, а также информированность о факте проведения выборов, интерес к выборам, мотивы голосования – есть они или нет, может ли человек объяснить, почему он идет голосовать.

В нынешних выборах существует три интриги, считает Лариса Паутова, доктор социологических наук, Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) **. «Первая интрига – расчетная явка ожидается в районе 69,8%. Это высокий показатель. Вторая – по прогнозам, Путин наберет 80,8%. Третья – плотный список, близкая дистанция кандидатов на второе место. 5,7% – такой результат мы ожидаем для Харитонова. Далее с небольшим отрывом идет Слуцкий с 5,6%. И на четвертом месте – Даванков с 4,6%. Это действительно интрига для электоральных опросов», – отметила она.

В свою очередь Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР)***, прогнозирует явку 71–73%. «По результатам голосования за Путина мы ожидаем 80,2%. Интрига по поводу второго места остается основной. Результат голосования за Харитонова – в районе 6,3%, за Слуцкого – 5,6%, за Даванкова – 5,1%. По испорченных бюллетеням социологи ИНСОМАР ожидают цифру 2,8%», – добавил аналитик.

«Те 80%, которые, по расчетам социологов, набирает на выборах Путин, соотносятся с большим количеством текущих факторов кампании. Его доминирование в смысловой повестке абсолютно. Это можно связать и с консолидацией общества и очень высоким уровнем поддержки, что позволяет говорить о максимальной естественности социологических данных», – детализировал Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

По его словам, по персональным факторам, по качеству кандидатов можно сказать, что лидерские качества продемонстрировал только Путин, а три других кандидата шли в фарватере путинской повестки. «У кандидатов второго эшелона была слишком сильная связка с партиями, на президентских выборах это немного тянет назад», – указал он, добавив, что интрига выборов заключается еще и в том, как себя проявят регионы. «Интерес вызывает голосование в новых регионах, которые будут впервые выбирать президента, будучи в составе РФ», – подчеркнул политолог.

«У Путина, очевидно, положительная динамика, его рейтинг растет. Важно и то, что Путин демонстрировал энергетику, владение материалом даже в нюансах, чувство юмора и самоиронию. Он показал больше драйва, чем новички на политическом поле. Главный пострадавший от этого роста – КПРФ. Партия же «Новые люди» оказывается ноздря в ноздрю с двумя старейшими партиями, но ее успех несомненен», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Мы видим полный консенсус между социологами. Результат кандидата Путина, очевидно, переходит рубеж 80%. Высокий уровень явки говорит о яркой демонстрации консолидации общества. С высокой вероятностью кампания идет по референдумному пути, такая явка подтверждает все наши ожидания», – подвел итог модератор Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«Если говорить про второе место, то на него претендует Харитонов, так как у коммунистов есть своя электоральная база. По поводу Слуцкого можно предположить, что у него результат будет выше, чем у коллеги из второго эшелона от партии «Новые люди» и, соответственно, третье место. Даванкову не хватило ресурсов, чтобы нарастить свои электоральную базу, и у него есть все шансы занять последнее место», – детализировал аналитик.

«Впрочем, нужно оговориться, что любое событие в оставшиеся дни может изменить расстановку кандидатов внутри второго эшелона. Между Харитоновым, Даванковым и Слуцким разница составляет десятые доли процента. Думаю, их ждет условный «фотофиниш», – резюмировал он.

* Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. Расчет произведен на основе опросных данных – всероссийского телефонного опроса 1600 респондентов, проведенного 6 марта 2024 г. Предельная погрешность – 2,5%.

** Источник данных: ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос, проведенный 4–6 марта 2024 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

*** Инициативное исследование ООО «Институт социального маркетинга». Телефонный опрос 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Даты проведения: 6-7 марта 2024 года. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.