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    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

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    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

    8 комментариев
    11 марта 2024, 17:36 • Новости дня

    Путин учредил почетное звание для работников уголовно-исполнительной системы

    Путин подписал указ о почетном звании для работников уголовно-исполнительной системы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установлено почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Звание планируют присваивать высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также звание будут присваивать за укрепление правопорядка и законности в профильных учреждениях, за подготовку квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы и за достижения других значимых результатов в совершенствовании профильных органов и учреждений.

    9 марта 2024, 10:12 • Новости дня
    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон считает, что журналистов в США взбесило интервью Путина Карлсону

    Боксер Джонсон оценил реакцию в США на интервью Путина Карлсону
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным взбесило всех в США, и это сделало его «крутым», заявил в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи боксер Кевин Джонсон.

    Джонсон назвал интервью Путина Карлсону хорошим, отметив, что американский журналист сделал блестящий ход, побеседовав с верховным главнокомандующим. По словам боксера, интервью выбесило CNN, CBS, FOX , Карлсон всем новостным каналам поставил шах и мат, передает ТАСС.

    Спортсмен признался, что тот факт, что в Америке негативно отзываются о приезде Карлсона в Россию, заставило боксера посмотреть интервью Путина.

    По словам Джонсона, у Путина были ответы на все, Карлсону не удалось заманить в ловушку своими вопросами президента России.

    Напомним, уроженец США боксер Кевин Джонсон получил паспорт гражданина Российской Федерации в январе 2024 года.

    Интервью Путина Карлсону вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе интервью Путина Карлсону встретили «с остервенением».

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    11 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, документ опубликован на портале правовой информации.

    Соответствующий документ лишает недружественную страну возможности вести промысел в Баренцевом море, передает ТАСС.

    Денонсируемое соглашение было подписано СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в 1956 году и вступило в силу в марте 1957 года. В соответствии с документом, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев.

    Ранее в Госдуме сообщили, что договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море.

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    10 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Анонсирован график Путина на следующую неделю

    Путин на следующей неделе встретится с членами правительства и Совбеза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, встретится с победителями конкурса «Лидеры России», членами кабмина и Совета безопасности, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

    Как сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин на следующей неделе будет участвовать в голосовании на выборах президента России, передает РИА «Новости».

    Также Путин на следующей неделе проведет совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством, а также встретится с победителями конкурса «Лидеры России».

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    11 марта 2024, 16:09 • Новости дня
    В России ужесточили требования к производителям алкоголя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон меняет требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, и повышает его с 10 до 100 млн рублей, при этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей, передает ТАСС.

    В документе указано также, что если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у нее в судебном порядке смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта.

    Ранее в Госдуме обсудили регулирование оборота метилового спирта.

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    11 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин запретил рекламу на ресурсах иноагентов

    Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские граждане и компании не смогут размещать рекламу на любых ресурсах иностранных агентов, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Запрещается также реклама указанных ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести рекламодатель и рекламораспространитель, передает ТАСС.

    Ранее авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов в связи с новым законом.

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    11 марта 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Роскосмоса подготовку к новой миссии на МКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.

    «Юрий Иванович, знаю, идет подготовка к новой миссии на МКС. Как идет работа? Давайте с этого начнем», – сказал российский лидер в начале встречи, передает ТАСС.

    Борисов в свою очередь cообщил, что Роскосмос намерен провести ряд встреч с представителями космических ведомств стран БРИКС.

    «Будем встречаться с коллегами из национальных космических агентств. Мы плотно с ними работали в прошлом году, есть огромные перспективы», – сказал глава Роскосмоса.

    Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 года, это продлится до конца года.

    Ранее Борисов заявил, что Роскосмос и NASA продолжат сотрудничество в сфере пилотируемой космонавтики даже после окончания работы МКС.

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    11 марта 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил главу парламентской фракции Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана, сообщает пресс-служба посольства.

    По информации российского диппредставительства, Путин поздравил Асифа Али Зардари с избранием президентом Пакистана, подчеркнув дружественный характер российско-пакистанских отношений и выразив уверенность в их дальнейшем последовательном развитии, передает ТАСС.

    В начале марта председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа, возглавлявшего страну в 2022-2023 годах, избрали новым премьер-министром Пакистана.

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    11 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    В Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах россиян

    В Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах президента России россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Латвийская полиция проверит участников голосования на выборах президента России в посольстве в Риге, на предмет наличия у них права на пребывание в прибалтийской республике, пишет портал rus.lsm.lv.

    По данным издания, доступ к посольству будет контролироваться, также будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз, передает ТАСС.

    Агентство при этом приводит слова главы Госполиции Латвии Армандса Рукса, который заявил, что в отношении нарушивших правила пребывания в стране лиц возможен запуск процедуры выдворения.

    По данным ВЦИОМ, за Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка превысит 70%.

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    11 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка – 70%

    Tекст: Ольга Никитина

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента России.

    Согласно электоральному расчету, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с показателем 82%. «Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России, по данным социологов, составляет 71%.

    Актуальный электоральный расчет ВЦИОМ проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 6 марта на основе опросных данных – всероссийского телефонного опроса. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования.

    В расчетной модели учитываются следующие показатели: 1) Информированность о дате выборов («Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента России? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год»); 2) Явка или вероятность участия в выборах («Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года, или не примете?»); 3) Мотивы голосования («Почему Вы планируете принять участие в выборах? Пожалуйста, назовите причину»; 4) Декларируемое голосование («Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ»); 5) Уверенность в выборе («В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так на выборах президента в этом году?»); 6) Вероятность голосования, если кандидат не примет участия («Если выбранный Вами кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах, за кого из этого списка Вы, скорее всего, проголосуете?»); 7) Допустимое голосование за кандидатов («Я еще раз перечислю Вам имена российских политиков. По каждому из них скажите, Вы в принципе допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на президентских выборах за этого кандидата?»); 8) Информированность о том, где находится избирательный участок («Знаете ли Вы, где расположен ваш избирательный участок?»); 9) Ретроспективная электоральная активность («Пожалуйста, вспомните прошлые выборы президента России в 2018 году. За какого кандидата Вы тогда голосовали?»).

    Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

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    11 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию

    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей к 1 июля.

    На сайте Кремля указано, что правительство и заинтересованные федеральные госорганы обязаны подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Также Росмолодежи поручено к 1 мая представить предложения «о вовлечении работающей молодежи в общественно-государственную деятельность, в том числе о привлечении к воспитательной работе в молодежных общественных объединениях».

    Ранее стало известно, что в России начали формировать структуру нацпроекта «Кадры».

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    11 марта 2024, 12:36 • Новости дня
    ФОМ: Путина на выборах готовы поддержать более 80% россиян, ожидаемая явка около 70%

    Tекст: Ольга Никитина

    Самовыдвиженца Владимира Путина на предстоящих президентских выборах готовы поддержать более 80% российских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

    ФОМ на своем сайте представил последний опрос перед выборами президента России.

    Так, 80,8% из тех, кто, согласно принятой модели интерпретации данных опроса, придет на избирательные участки, готовы проголосовать за Путина. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов (5,7%). Далее Леонид Слуцкий (ЛДПР), который набирает 5,6%, следом Вячеслав Даванков («Новые люди») – 4,6%. Еще 3,3% ФОМ относит к «недействительным бюллетеням».

    Явка, по данным социологов, составит 69,8%.

    Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился 4–6 марта 2024 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктов, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

    Кроме того, свой электоральный расчет представило ООО «Институт социального маркетинга».

    По данным ИНСОМАР, за Путина проголосуют 80,2% избирателей. На втором месте – Харитонов (6,3%), на третьем – Слуцкий (5,6%), далее – Даванков (5,1%). К испорченным бюллетеням отнесли 2,8%.

    Расчетная явка, согласно подсчетам института, составит 71–73%.

    Инициативное исследование ООО «Институт социального маркетинга» проводилось 6–7 марта 2024 года методом телефонного интервью среди 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

    По данным ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка превысит 70%.

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    11 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с главой Роскосмоса Борисовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Борисов доложит президенту о делах государственной корпорации, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Роскосмос – чрезвычайно важная корпорация.

    Также он добавил, что график работы главы государства в понедельник будет «достаточно спокойным», без крупных публичных мероприятий.

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    11 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    На «Госуслугах» анонсирован раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    На «Госуслугах» появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять меры для открытия на портале госуслуг раздела, информирующего участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей о мерах поддержки.

    «При участии государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения указан – 1 мая 2024 года.

    Ранее Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

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    11 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    Борисов подарил Путину портрет Гагарина

    Борисов подарил Путину портрет Гагарина в честь 90-летия со дня рождения космонавта

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов подарил президенту России Владимиру Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

    Борисов в ходе встречи с президентом в Кремле сказал, что портрет является символом павильона космонавтики, который после реконструкции глава государства открывал в 2018 году, передает ТАСС.

    «Смотря на этот портрет, хотелось бы, чтобы вы наполнялись оптимизмом и уверенностью, что у нас все получится», – пожелал глава Роскосмоса.

    Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.

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    11 марта 2024, 17:11 • Новости дня
    Социологи дали прогноз по выборам президента РФ

    ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР опубликовали свои исследования по прогнозу явки и результатов голосования на выборах президента

    Социологи дали прогноз по выборам президента РФ
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    До президентских выборов осталось меньше недели. По мнению социологов, победу в гонке одержит самовыдвиженец Владимир Путин с результатом в районе 80%. При этом остальные кандидаты в президенты завершат кампанию в режиме «фотофиниша». К такому мнению пришли политологи и социологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Выборы президента 2024: финальный прогноз».

    «По данным наших расчетов, на предстоящих выборах президента РФ мы ожидаем явку в районе 71%. Также по нашим расчетам на этих выборах победит самовыдвиженец Владимир Путин с результатом порядка 82%», – сообщил в ходе обсуждения Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ*.

    «Следующие три кандидата идут довольно кучно, голова к голове, разрыв между ними невелик. Ожидаем, что на втором месте будет Николай Харитонов (КПРФ) с результатом около 6%. На третьем ожидаем увидеть Владислава Даванкова («Новые люди») с результатом тоже около 6%. На четвертом месте мы видим Леонида Слуцкого (ЛДПР) с результатом около 5%», – добавил он.

    По словам эксперта, в расчетах ВЦИОМ принимаются во внимание не только ответы на вопрос, пойдут люди на выборы или нет, а также информированность о факте проведения выборов, интерес к выборам, мотивы голосования – есть они или нет, может ли человек объяснить, почему он идет голосовать.

    В нынешних выборах существует три интриги, считает Лариса Паутова, доктор социологических наук, Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) **. «Первая интрига – расчетная явка ожидается в районе 69,8%. Это высокий показатель. Вторая – по прогнозам, Путин наберет 80,8%. Третья – плотный список, близкая дистанция кандидатов на второе место. 5,7% – такой результат мы ожидаем для Харитонова. Далее с небольшим отрывом идет Слуцкий с 5,6%. И на четвертом месте – Даванков с 4,6%. Это действительно интрига для электоральных опросов», – отметила она.

    В свою очередь Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР)***, прогнозирует явку 71–73%. «По результатам голосования за Путина мы ожидаем 80,2%. Интрига по поводу второго места остается основной. Результат голосования за Харитонова – в районе 6,3%, за Слуцкого – 5,6%, за Даванкова – 5,1%. По испорченных бюллетеням социологи ИНСОМАР ожидают цифру 2,8%», – добавил аналитик.

    «Те 80%, которые, по расчетам социологов, набирает на выборах Путин, соотносятся с большим количеством текущих факторов кампании. Его доминирование в смысловой повестке абсолютно. Это можно связать и с консолидацией общества и очень высоким уровнем поддержки, что позволяет говорить о максимальной естественности социологических данных», – детализировал Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    По его словам, по персональным факторам, по качеству кандидатов можно сказать, что лидерские качества продемонстрировал только Путин, а три других кандидата шли в фарватере путинской повестки. «У кандидатов второго эшелона была слишком сильная связка с партиями, на президентских выборах это немного тянет назад», – указал он, добавив, что интрига выборов заключается еще и в том, как себя проявят регионы. «Интерес вызывает голосование в новых регионах, которые будут впервые выбирать президента, будучи в составе РФ», – подчеркнул политолог.

    «У Путина, очевидно, положительная динамика, его рейтинг растет. Важно и то, что Путин демонстрировал энергетику, владение материалом даже в нюансах, чувство юмора и самоиронию. Он показал больше драйва, чем новички на политическом поле. Главный пострадавший от этого роста – КПРФ. Партия же «Новые люди» оказывается ноздря в ноздрю с двумя старейшими партиями, но ее успех несомненен», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Мы видим полный консенсус между социологами. Результат кандидата Путина, очевидно, переходит рубеж 80%. Высокий уровень явки говорит о яркой демонстрации консолидации общества. С высокой вероятностью кампания идет по референдумному пути, такая явка подтверждает все наши ожидания», – подвел итог модератор Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

    «Если говорить про второе место, то на него претендует Харитонов, так как у коммунистов есть своя электоральная база. По поводу Слуцкого можно предположить, что у него результат будет выше, чем у коллеги из второго эшелона от партии «Новые люди» и, соответственно, третье место. Даванкову не хватило ресурсов, чтобы нарастить свои электоральную базу, и у него есть все шансы занять последнее место», – детализировал аналитик.

    «Впрочем, нужно оговориться, что любое событие в оставшиеся дни может изменить расстановку кандидатов внутри второго эшелона. Между Харитоновым, Даванковым и Слуцким разница составляет десятые доли процента. Думаю, их ждет условный «фотофиниш», – резюмировал он.

    * Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. Расчет произведен на основе опросных данных – всероссийского телефонного опроса 1600 респондентов, проведенного 6 марта 2024 г. Предельная погрешность – 2,5%.

    ** Источник данных: ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос, проведенный 46 марта 2024 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    *** Инициативное исследование ООО «Институт социального маркетинга». Телефонный опрос 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Даты проведения: 6-7 марта 2024 года. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

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    Лондон придумал наивную схему обмана Москвы с крылатыми ракетами для Киева

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» дальнобойным вооружением в интересах ВСУ. По мнению экспертов, эта схема может стать обходным путем для поставок крылатых ракет Taurus украинской армии. Предложение Лондона появилось на фоне скандала с публикацией расшифровки разговора немецких военных о планах нанести удар по Крымскому мосту. Пойдет ли ФРГ навстречу Британии? Подробности

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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

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    Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье

    Армянские власти начали обсуждать идею вступления в Евросоюз. Это происходит на фоне заметного ухудшения отношений с Россией, на что указывает заморозка Ереваном членства в ОДКБ. Интеграция в ЕС, предупреждают эксперты, поставит под вопрос участие Армении в ЕАЭС и СНГ. Каковы реальные перспективы европейской интеграции Армении и как это влияет на позиции России в Закавказье? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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