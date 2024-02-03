Минобороны назвало число сдавшихся за неделю в плен украинских военных

Tекст: Валерия Городецкая

«В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск за неделю поразили семь пусковых установок ЗРК, в том числе пять С-300, французскую SAMP-T и IRIS-T производства ФРГ.

Кроме того, поражены три радиолокационные станции ЗРК NASAMS норвежского производства, два радиолокатора ЗРК С-300, одна радиолокационная станция ЗРК IRIS-T и шесть украинских складов с боеприпасами.

За неделю авиация и российская ПВО сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, авиабомбу JDAM, 53 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотника.

Всего с начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 БПЛА, 462 ЗРК, 14 893 танка и других бронемашин, 1 215 РСЗО, 7 952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц спецтехники.