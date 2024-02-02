Глава ЦБ Турции подала в отставку

Глава ЦБ Турции Эркан попросила Эрдогана об отставке из-за давления на ее семью

Tекст: Антон Антонов

Эркан в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что против нее «организована масштабная кампания по нанесению ущерба репутации». По словам Эркан, она подала в отставку, чтобы ее «семья, а тем более безгрешный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше». Эркан отметила, что «с честью выполняла» обязанности главы ЦБ, передает РИА «Новости».

При этом Эркан заявила, что сейчас «экономическая программа начала приносить плоды», о чем свидетельствуют «увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что Эркан приняла решение об отставке исключительно по личным мотивам, «президент полностью поддерживает и доверяет экономической команде и ее программе».

Эркан стала объектом критики и насмешек в соцсетях, когда посетовала на высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, оставляющие позади расценки на Манхэттене в Нью-Йорке.

Напомним, после выборов, на которых Эрдоган смог одержать победу, президент закончил двухлетний экономический эксперимент, принесший Турции десятизначную инфляцию и девальвацию лиры. Обновился финансовый блок правительства. В частности, новым главой ЦБ Турции стала Эркан – единственная женщина в возрасте до 40 лет, занимавшая пост гендиректора в 100 крупнейших банках Америки.