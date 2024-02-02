Юрист Ярмуш: Судьи ООН должны признать обоснованность начала Россией СВО

«По моему мнению, не может быть другого решения, кроме как признать, что Россия обоснованно начала специальную военную операцию в феврале 2022 года, поскольку налицо факты геноцида мирного русскоязычного населения Донбасса после начала так называемой АТО в 2014 году», – отмечает Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву.

«Киевский режим целенаправленно совершал действия, перечисленные в Конвенции о предупреждении преступления геноцида. Интересно, насколько обоснованно будет рассмотрен иск Украины. Если следовать объективным фактам, собранным доказательствам и самой Конвенции, то остается только признать, что Россия, начав СВО, защищала жителей Донбасса от геноцида», – добавила эксперт.

Ярмуш не исключает подтасовку фактов в ходе рассмотрения иска и доказательств о том, что в Донбассе не было геноцида, «а киевский режим пытался сохранить целостность Украины». «То есть будут перечисляться все те аргументы, которые киевский режим озвучивает с 2014 года в обосновании истребления русскоязычного населения», – добавила специалист.

В пятницу Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, который в 2022 году был подан Украиной против России из-за специальной военной операции. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, суд решил, что обладает таким правом на основании статьи 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.

Суд отклонил шесть возражений, которые ранее представила Россия, призвав инстанцию признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.

Напомним, в феврале 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск, касающийся интерпретации, применения и выполнения Конвенции о геноциде. В нем Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения СВО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал иск основанным на «извращенной логике» и подчеркивал, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

В экспертной среде считают, что с учетом ранее отклоненных исков и опровержения ключевого мифа Украины о Донбассе новое дело также будет проиграно. В частности, суд отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года. В нем говорилось, что Москва якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма, поскольку предоставляет оружие и другие виды помощи «незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины». Большинство претензий по Конвенции о расовой дискриминации также было отклонено.