Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.2 комментария
Медведев предупредил НАТО об уничтожении в случае появления на Украине
Медведев предупредил НАТО об уничтожении в случае предоставления аэродромов на Украине
Если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов на Украине, то они станут законной целью для Вооруженных сил России, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На своей страничке во «ВКонтакте» Медведев предупредил, что «если какая-нибудь страна НАТО заиграется и посягнет на целостность России, то мгновенно получит адекватный ответ», имея в виду стартовавшие крупнейшие учения альянса.
«То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги. Об этом стоит помнить всем каскам с натовскими символами, которые сегодня чванливо бряцают оружием недалеко от наших границ», – заявил зампред Совбеза.
Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник – 2024»), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России.