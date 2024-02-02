Волонтеры Победы почтили память героев Сталинградской битвы

Волонтеры Победы провели мероприятия в годовщину победы в Сталинградской битве

Tекст: Дарья Григоренко

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко рассказала, что Сталинградская битва стала событием, по-настоящему изменившим ход истории, неспроста эта победа является одной из величайших побед русского народа в борьбе с нацизмом, а подвиг ее участников – символом великого мужества, единства и отваги, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Об этом помнят по сей день и в других государствах: есть улицы, станции метро, площади, названные в честь защитников Сталинграда. И наш долг – продолжать сохранять память о подвиге наших солдат, о жителях города, которые боролись с врагом до последнего вздоха, бережно хранить крупицы этой истории и передавать их молодому поколению», – уточнила она.

В преддверии 81-й годовщины активисты движения в разных уголках страны провели исторический квест «За оборону Сталинграда». Участники в интерактивном формате узнали о доблести и самоотверженности героев. В ходе прохождения игровых станций команды познакомились с историями таких героев, как Матвей Путилов, Яков Павлов, Николай Красавцев, Гульнара Королева, Владимир Алкидов и Василий Зайцев.

В рамках квеста ученикам предлагалось расшифровать азбуку Морзе, найти «лазутчика», оказать первую помощь, проверить свою внимательность, память, умение импровизировать и быстро действовать.

В этот день активисты движения также провели в образовательных учреждениях для школьников и студентов Всероссийский урок памяти «Сталинградская битва». Мероприятие посвящено событиям переломного момента Великой Отечественной войны, которое охватывает период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, включая интересные, малоизвестные факты сражения.

В разных регионах России добровольцы движения почтили память павших героев Сталинградской битвы. К мемориалам и памятникам активисты и неравнодушные жители возложили цветы и провели минуту молчания.

В Белгородской области добровольцы поздравили с 99-летием участника Сталинградской битвы Хахалева Эдуарда Ильича. В 17 лет Эдуард Ильич стал сыном полка. Его фронтовая биография началась под Москвой, а нашла продолжение в боях за оборону Сталинграда, битве за Севастополь и закончилась взятием Берлина. Когда война завершилась, он осуществил свою мечту, связав свою жизнь с медициной, стал врачом, ученым и наставником для молодых преподавателей и студентов Белгородского государственного университета.

Волонтеры Победы Нижегородской области поздравили с днем рождения участницу Сталинградской битвы Нестеренко Александру Алексеевну. В 17 лет по призыву комсомола добровольно ушла на фронт. В ходе Сталинградской битвы проходила службу разведчицей в специальном разведывательном управлении глубокой разведки. В 1943 году была демобилизована с военной службы.