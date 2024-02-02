Эксперты назвали выставку «Россия» «патриотическим хабом»

Медиаменеджер Кристина Потупчик подчеркнула, что выставка, по мнению людей, помогает выразить им свои чувства и гражданскую позицию, а также получить эмоциональную поддержку во время трагических событий, таких как обстрелы Донбасса и Белгорода, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Выставка Россия – это патриотический хаб, место, где патриотизм кристаллизуется на определенном историческом этапе. Патриотическая позиция здесь транслируется через конкретные достижения регионов и всей страны в целом», – отметила Потупчик. Среди облака тегов, связанного с выставкой в сегменте Telegram, особенно выделяются понятия «традиции», «достижения», «семья».

Медиаменеджер Екатерина Агранович рассказала о создании стенда Донецкой народной республики, обратив внимание на работу творческой команды, медийное сопровождение экспозиции и мерч региона. Также эксперт отметила интересную пространственную концепцию выставки и большую объединяющую роль такого формата, особенно для активной молодежи. Агранович поделилась наблюдением: некоторые люди хотели попасть на выставку даже не зная, что здесь увидят, что говорит о высоком интересе к событию.

«Для меня это уникальный формат сочетания офлайна и онлайна – все, что происходит здесь, транслируется в интернете. Это абсолютно уникальная площадка, которая отвечает на вопросы скептиков о том, что есть общего и объединяющего в стране сейчас, помимо прошлых достижений», – сказала она.

Депутат новой волны Екатерина Стенякина считает, что выставка помогает жителям разных регионов лучше узнать друг о друге, показывает не только красоту регионов, но и «красоту труда» людей. Достоинство площадки в том, что она реалистична, любое достижение легко проверить, например, с помощью интернета. По словам депутата, многие деловые люди хотят быть сопричастными выставке.

Отвечая на реплику Кристины Потупчик о том, что выставка стала примером небывалого хождения элиты в народ, Екатерина Стенякина подчеркнула, что в Государственной думе не прийти на выставку «Россия» считается плохим тоном, и для депутатов является большой честью выступить на выставке или принять участие в ее мероприятиях. «Мне кажется, это самая главная победа – прийти сюда и стать часть того, что происходит. Этого добились организаторы выставки-форума «Россия», – заявила Стенякина.

Участники поделились впечатлениями об отдельных стендах выставки и обратили внимание на особенности, которые делают их яркими и запоминающимися, – иммерсивные шоу, как у Севастополя, высокие технологии, как у Белгородской области, и другие.

