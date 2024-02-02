Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.2 комментария
Пропавшую девять лет назад школьницу из Ленобласти нашли в лагере ИГ
В Ленинградской области в отношении гражданки России, которая считалась пропавшей без вести с 2015 года, возбудили уголовное дело по статье о терроризме, сообщили СМИ.
Школьница из города Кириши Мария Ершова пропала в 2015 году. Девять лет спустя ее обнаружили в лагере боевиков. Позже выяснилось, что в 2015-м девушка смогла вылететь в Турцию и уже оттуда въехать на территорию Сирии, где она изменила свои данные и вступила в организацию «Исламское государство*» (ИГ) (запрещено в России и признано террористическим), передает Lenta.Ru.
СМИ указали, что она была добровольной помощницей террористов в бытовых вопросах вроде закупки продуктов, уборки и готовки, но затем обучилась и боевым навыкам. Девушка хорошо владеет различными видами оружия.
Ранее в Стамбуле арестовали 25 человек, которых задержали после стрельбы в церкви, среди арестованных есть гражданин России Давид Тандуев. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». По данным СМИ, погибший в церкви был убит пулей, выпущенной из пистолета россиянина.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ