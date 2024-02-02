Путин назвал ВСУ террористической организацией

Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие

Военный аналитик Онуфриенко: Для исполнения плана Залужного о перевооружении ВСУ Киеву нужно перемирие

Tекст: Илья Абрамов

«Беспилотники, на которые Залужный в своем эссе делает акцент, хорошее оружие, роль которого на поле боя сложно переоценить. Однако следует понимать, что на каждый меч найдется свой щит. БПЛА можно эффективно противодействовать системами РЭБ, которые постоянно совершенствуются», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, массово производить дроны достаточно тяжело, если это не небольшие БПЛА ближнего радиуса действия. Кроме того, сопоставимые по дальности полета артиллерийские снаряды стоят дешевле больших аппаратов. Да и в целом преодолеть позиционный тупик только силами беспилотников невозможно. Однако нет никаких сомнений в том, что противник будет наращивать производство данного типа вооружений», – отмечает он.

«На данный момент у Украины действительно наблюдаются проблемы с боеприпасами. По некоторым данным, ВСУ делают в три-четыре раза меньше артиллерийских выстрелов, чем наши войска. Хотя частично это компенсируется дальнобойностью поставляемых противнику систем», – подчеркивает собеседник.

«Сегодня Украина практически не способна производить собственное вооружение. Бронетехнику они не делают, артиллерийские снаряды почти не выпускают, гранатометные выстрелы создают в очень ограниченном количестве. ВСУ полностью зависят от поставок Запада, который сейчас оказывает помощь ровно в том количестве, которого хватит только для обороны», – акцентирует эксперт.

«Также в своей статье Залужный говорит о переформатировании ВСУ за пять месяцев, однако это просто невозможно. Во-первых, качественное обучение военных занимает по меньшей мере полгода, переобучить придется весь состав ВСУ. Во-вторых, достаточного для такой перестройки количества вооружения за такой короткий срок противник не наберет», – подчеркивает он.

«Однако задача по переформатированию армии под новые стандарты может быть выполнена за несколько лет, а для этого ВСУ нужно перемирие. Эссе Залужного в CNN, как и его прошлая статья в The Economist, должны намекать России, что конфликт якобы зашел в тупик и надо бы приостановить боевые действия. Тем не менее нельзя поддаваться на такие уговоры, так как перемирие позволит противнику перевооружиться и существенно усилиться», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для американского CNN, в которой представил свое видение сложившейся обстановки на поле боя, а также представил основные задачи украинской армии на 2024 год.

Он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это в первую очередь сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артиллерийских снарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.

Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам, и подчеркивает «неспособность государственных институтов повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса страны наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.

Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. «Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления», – пишет Залужный.

По его словам, беспилотники, наряду с другими видами современного вооружения, могут помочь Украине выйти из позиционного конфликта, в котором ВСУ не обладают преимуществом. Залужный считает, что использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. «Наши партнеры придерживаются того же мнения», – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.

Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях. Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.

Напомним, в ноябре главком ВСУ уже писал эссе для западных СМИ. В частности, в своей статье для The Economist он говорит, что боевые действия зашли в позиционный тупик и что у России в таких условиях есть преимущество. Чтобы выйти из этой ситуации Залужный предлагает оснастить Украину современным оружием, которое европейцы и американцы поставляют крайне неохотно.

После публикации данного эссе началось публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. В частности, руководитель Украины не согласился с мнением главкома о тупике на фронте, а в его офисе и вовсе заявили, что статья спровоцировала панику на Западе.

Позднее в дело включилась Марьяна Безуглая – одиозный депутат Рады, которая призвала главкома уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовать по 20 тыс. украинцев в месяц. Ее заявления вызвали серьезный скандал на Украине, но спустя несколько дней она продолжила критику Залужного.