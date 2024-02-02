Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей

Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.2 комментария
Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.2 комментария
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В своей статье Залужный пишет, что главной силой нынешнего вооруженного конфликта стали беспилотные системы вооружений, сфера применения которых становится все шире.
Затем он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это в первую очередь сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артиллерийских снарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.
Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам, и подчеркивает «неспособность государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса Украины наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.
Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. «Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления», – пишет Залужный.
Новая тактика с использованием высокотехнологичных средств может применяться, по словам главкома, не только на поле боя, но и чтобы «снизить экономические возможности противника, изолировать или измотать его. Атаки могут иметь и психологические цели».
По словам Залужного, использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.
В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. «Наши партнеры придерживаются того же мнения», – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.
Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях.
Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.
Ранее СМИ сообщили о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.
Писатель Сергей Лукьяненко объяснил ненависть Улицкой, Быкова, Веллера, Акунина и других писателей к России
Писатель Михаил Веллер, беседуя с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, выразил желание, чтобы Россия «размонтировалась на части». Так, по его словам, «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» должны отойти Китаю, Среднюю Россию заселят мигранты, а «остальное» разделится на сырьевые, сельскохозяйственные и прочие районы.
«У нас на протяжении многих лет очень активно любили, целовали и облизывали писателей, которые ненавидели нашу страну. Литераторов, которые предпочитали связывать свою жизнь с Западом и не скрывали того, что не любят ни Россию, ни русский народ. Это относится и к тому же Веллеру, живущему в Прибалтике, и Борису Акунину», – говорит Лукьяненко.
Мы сами позволяли этим людям кормиться в России и при этом ее ненавидеть, отмечает фантаст. Он подчеркивает, что на позицию таких писателей никто не обращал внимания. «Более того, это поддерживалось и считалось совершенно невинной шалостью. Все относились к их взглядам с пониманием: «Ну не любят Россию, пускай, почему бы и нет», – напоминает Лукьяненко.
«А сейчас мы получаем в лице Улицких, Быковых, Веллеров и прочих подобную реакцию. У них выбита почва из-под ног. Они, видимо, решили, что сейчас Россия исчезнет, они вернутся и будут снова всеобщими любимцами, а ничего не происходит. Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут», – объясняет писатель.
«Сейчас эта ситуация меняется. Все эти писатели, конечно, пребывают от этого в некотором шоке, поскольку на Западе, скажем честно, они никому не нужны. И, разумеется, из них теперь все это лезет как мусор из порванного пакета. Удивляться нечему, такими мы их вырастили», – считает Лукьяненко.
По его словам, чтобы такого не произошло в будущем, необходимо, чтобы такие люди, как Веллер или Акунин, не выбивались на самый верхний уровень. А для этого нужно создать систему, при которой у писателей, открыто ненавидящих Россию, никогда не было поддержки как в издательской сфере, так и в госорганах, отвечающих за культуру.
Ранее писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в беседе с Лексусом и Вованом сказал, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, а сам он при этом собирается вернуться в Россию.
Позже Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), разговаривая с этими же блогерами, заявил, что в ЕС нужно сделать программу помощи релокации бежавшим из Российской армии. После такого заявления его внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.
А на днях российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с теми же пранкерами призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.
«Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.
Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».
Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.
«Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.
В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.
Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу
По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.
Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.
По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.
Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.
Вассерман прокомментировал арест жительницы Нижнего Новгорода за ношение сережек с радугой
В Нижнем Новгороде суд арестовал местную жительницу на пять суток за то, что та носила в общественном месте серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Ей вменили обвинение по статье о публичной демонстрации символики ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).
«Чисто формально символ форм поведения, исключающих возможность размножения, это шестицветная радуга, которая, я думаю, достаточно легко отличается невооруженным глазом от классической радуги. Строго говоря, в радуге бесконечное множество цветов и оттенков, но в пределах чувствительности человеческого зрения различаются лишь семь основных цветов», – рассказывает Вассерман.
По его словам, если у жительницы Нижнего Новгорода на украшении была изображена шестицветная радуга, то судебное решение вполне обосновано. Если же радуга была обычная, семицветная, то к девушке никаких претензий «ни у кого быть не должно».
«Я, конечно, не видел, как выглядели сережки этой девицы, чтобы определить, насколько обоснованно было судебное решение. Но, во всяком случае, тем, кто носит простую ювелирку с изображением обычной радуги, опасаться, на мой взгляд, нечего», – заключил Вассерман.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.RU» сказала, что ношение таких сережек не является основанием для ареста и пропагандой нетрадиционных отношений.
ТАСС: ВСУ подготовили атаку на Ил-76 с украинскими пленными заранее
Источник ТАСС пояснил, что у ПВО есть понятие засады, когда установка перемещается в позиционный район заранее. В этой ситуации, по его данным, так и было, причем ЗРК стоял с отключенной РЛС, не выдавая себя.
Украинской стороне, по словам источника, были известны данные по эшелону, поскольку с Киевом они согласовывались.
«Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», – сообщил представитель силовых структур, добавив, что система Patriot требует достаточно много времени для развертывания.
Накануне сообщалось, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев. Причем, по этим данным, на управлении обычно находятся именно западные специалисты, украинцев допускают только как водителей.
Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».
Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.
Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.
«Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.
Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.
Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования
Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.
Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.
Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.
Неназванный высокопоставленный украинский источник сообщил газете The Washington Post, что в ходе того разговора Зеленский высказал мнение, что смена командования поможет «освежить обстановку». Украинцы, по мнению президента страны, устали от конфликта. Он отметил также, что помощь со стороны Запада замедлилась, передает RT.
Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику, говорится в статье.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Зеленский захотел отправить Залужного в отставку, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией.
ЦИК: На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок
В Telegram-канале ЦИК сообщается, что в общей сложности по состоянию на 2 февраля подано около 900 тыс. заявлений: 740 тысяч – на участие в ДЭГ, а 160 тысяч – о голосовании по месту нахождения.
Прием заявлений продолжится до 11 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины
В Кривом Роге прозвучала серия взрывов. В некоторых районах города пропал свет, передает РИА «Новости».
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.
В конце января сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.
Пытающиеся покинуть Украину мужчины призывного возраста стали маскироваться под животных для пересечения границы
Украинские СМИ со ссылкой на пограничников пишут, что «уклонисты начали маскироваться под диких животных», таким образом мужчины пытаются «сбежать с Украины», передает РИА «Новости».
Опубликовано видео с камер слежения, на котором мужчины пытаются ночью пересечь открытое пространство на четвереньках. Отмечается, что подобные приемы использовали контрабандисты – они привязывали к ладоням и коленям муляжи копыт или волчьих лап, передвигаясь на четвереньках, чтобы оставлять якобы звериные следы на пограничной контрольно-следовой полосе, передает ТАСС.
Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.
BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО
По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.
Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.
В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.
Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».
Пашинян захотел иметь армию для защиты страны в границах бывшей Армянской ССР
Пашинян заявил, что армия ему необходима для решения легитимной задачи по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Армении, в границах бывшей Армянской ССР, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась с вопросом пересмотра Азербайджаном армянских границ.
Появилось видео обезвреживания дрона ВСУ российским бойцом врукопашную
На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал SHOT, видно, как военный убегает от дрона, пытаясь укрыться среди деревьев. Когда дрон уже находился почти возле солдата, тот поднимает палку и бьет ею по дрону, что и приводит к падению БПЛА.
Напомним, мобилизованный из Челябинской области, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, спасая командира и товарищей, может быть представлен к госнаграде.
Ранее российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную ВС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.