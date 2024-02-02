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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня

    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    1 февраля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

    «Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

    Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

    Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

    «Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

    В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

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    1 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, такое мнение президент России Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах России, в котором принял участие по ВКС.

    «Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, – а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, – но от углеводородной энергетики… в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг по ВКС проведет совещание, посвященное федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов.

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    2 февраля 2024, 08:51 • Новости дня
    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

    Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику.

    Спикер МИД отметила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне, передает РИА «Новости».

    Захарова при этом выразила сомнения в том, что американцы предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на, «как его называют в Эквадоре», «металлолом».

    Она подчеркнула, что такое решение принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».

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    1 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин открыл сеть современных университетских кампусов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл современные университетские кампусы в Москве, Башкирии, Татарстане и Югре.

    Главы регионов и руководители вузов рассказали Путину о каждом из проектов.

    Так, в Москве был открыт исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус на территории кампуса МГТУ им. Баумана, в Альметьевске в Татарстане – научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти».

    В Югре в городе Когалыме открыт филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, созданный «Лукойлом» и Минобрнауки России по соглашению между двумя регионами, передает ТАСС.

    Также была введена в строй первая очередь межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Это 12-этажное здание в центральной части города площадью 37 тыс. кв. метров с 20 лабораториями, образовательными и научными мощностями вузов Башкирии.

    Ранее Путин по ВКС открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов.

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    1 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

    Как ожидается, он осмотрит некоторые павильоны. В частности, президент уже посетил павильон «Сбера». Кроме того, Путин выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Еще одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Глава государства проведет по видеосвязи совещание по этой теме, передает ТАСС.

    В предыдущий раз Путин приезжал на выставку-форум «Россия» в начале прошлой недели, когда в рамках Всероссийского семейного форума «Родные – любимые» проходила торжественная церемония открытия Года семьи.

    Еще два раза президент был на ВДНХ в конце 2023 года. Так, в середине декабря он выступал с речью на съезде «Единой России», а за несколько недель до этого вручал премию «Волонтер года».

    Тогда же Путин осматривал различные павильоны. В частности, он увидел экспозицию «Движения первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей», побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ», инсталляции в котором рассказывают об успехах российской промышленности, а также в «Атоме», посвященном истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда «Движения первых».

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    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

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    1 февраля 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин вместе с детьми из «Движения первых» спел гимн России
    Путин вместе с детьми из «Движения первых» спел гимн России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин с трибуны съезда Российского движения детей и молодежи «Движение первых» вместе с детьми исполнил а капелла гимн Российской Федерации.

    Петь гимн на сцене начали сами дети. Президент по очереди подносил микрофон то одному, то другому участнику, а затем и сам присоединился к хору детских голосов на словах «могучая воля, великая слава», передает ТАСС.

    Вместе с президентом дети исполнили все куплеты национального гимна, не ограничившись первыми двумя, как это часто бывает на официальных мероприятиях, отмечает агентство.

    Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где проходит съезд Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

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    1 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов

    Tекст: Вера Басилая

    Число молодых людей в России, по оценкам демографов, будет постоянно расти в ближайшие десятилетия, необходимо создавать для них широкие условия для самореализации, заявил президент России Владимир Путин на открытии по ВКС объектов современных кампусов в субъектах России.

    Начиная совещание, президент дал старт открытию новых учебных корпусов, общежитий и вузовских лабораторий в российских регионах.

    «У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетий число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того, чтобы они стали и настоящими профессионалами в своем деле, и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это, без всякого преувеличения, задача стратегического, общенационального уровня», – следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил, что молодежь в России должна чувствовать себя уверенно, целенаправленно идти к своей цели и осуществлять свою мечту.

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    2 февраля 2024, 11:33 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» решил показать на NAIS 2024 бортовой модуль для БПЛА

    «Алмаз-Антей» впервые покажет на NAIS 2024 бортовой вычислительный модуль для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит новый бортовой цифровой вычислительный модуль (БЦВМ) для беспилотников на Национальной выставке-форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024, которая пройдет 6-7 февраля в МВЦ «Крокус Экспо».

    Согласно сообщению пресс-службы концерна, «Алмаз-Антей» впервые представит на выставке макет предназначенного для управления дронами БЦВМ, который может устанавливаться на различных типах дронов, передает ТАСС.

    Там добавили, что концерн покажет на выставке технологические решения по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, способных оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства. В частности, «Алмаз-Антей» покажет дронопорты «Эри-Мини» и «Коптер-Л01-5».

    Кроме того, по данным пресс-службы, концерн представит цифровые сервисы, помогающие оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, который позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в открытии корпуса будущего ракетного завода концерна ВКО «Алмаз-Антей» по производству систем ПВО в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».

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    2 февраля 2024, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя

    Путин: Чтобы быть успешными в бою, надо быстро реагировать на действия противника

    Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. «Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Путин прибыл в Тулу. Помимо выступления на форуме «Все для победы!» глава государства планирует пообщаться с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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    2 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    ОАК решила показать Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии

    ОАК покажет самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии представит самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35.

    Согласно сообщению пресс-службы ОАК, на стенде Ростеха посетители смогут ознакомиться с продукцией ОАК, в частности с самолетами Су-75 Checkmate и МиГ-35, передает ТАСС.

    Там также отметили, что зрители смогут увидеть модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А, который является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но принципиально отличается от предшественника усиленным крылом, новыми технологиям и двигателем ПС-90А-76. В ОАК добавили, что самолет вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

    Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили, что Ростех на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии покажет более 100 разработок, включая тяжелый транспортник Ил-76МД-90А (Э) и танк Т-90МС.

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    1 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин: Участники «Движения первых» отправили три миллиона писем бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых» активно поддерживают бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции, рассказал президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания съезда «Движения первых» Путин отметил, что участники движения за год посадили два миллиона деревьев ко Дню народного единства и отправили бойцам СВО три миллиона писем, передает RT.

    «Два миллиона деревьев посадили ко Дню народного единства, три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую – людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. Около 400 тыс. книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию», – сказал глава государства.

    Ранее сообщалось, что Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия».

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    1 февраля 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин поручил учитывать запросы молодых семей в студгородках

    Путин поручил учитывать запросы молодых семей при организации пространства в студгородках

    Tекст: Валерия Городецкая

    При реализации программы кампусов необходимо брать в учет мнения, запросы и оценки самих студентов, в том числе запросы молодых семей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по открытию современных кампусов в регионах страны.

    Глава государства сообщил, что в ходе недавней встречи с калининградскими студентами был поднят вопрос о том, чтобы университетские студенческие городки соответствовали нуждам молодых семей, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    «Для нас с вами это очень важно по целому ряду соображений. Здесь также должны быть возможности для воспитания детей, и прошу эти вопросы в обязательном порядке учесть, причем не только в рамках программы создания кампусов, но и при обновлении инфраструктуры вообще, общежитий, всей нашей высшей школы. И обращаю на это внимание всех коллег – и в правительстве, и в регионах», – сказал Путин.

    Ранее Путин на встрече со студентами в университете имени Канта в Калининграде заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

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    1 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молодежь должна чувствовать себя уверенно, целенаправленно идти к своей цели и осуществлять свою мечту, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия съезда «Движения первых».

    Российский лидер отметил, что все представленное «было когда-то чьей-то мечтой». «Вы знаете, я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века. Вот на Дальнем Востоке – во Владивостоке. Там изображен мост, о котором люди мечтали. Они мечтали, что он когда-то будет. Это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост – мы его построили, и еще один, еще больше того, о котором люди мечтали», – приводятся его слова в Telegram-канале «Пул № 3».

    Глава государства подчеркнул, что у России есть много других достижений, о которых люди раньше даже не могли мечтать. «Я уверен, что если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше», – указал Путин, обращаясь к молодежи.

    Напомним, Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия».

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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