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Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест
Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»
«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.