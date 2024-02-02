Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Участницу «Армии красоток» в Белгороде арестовали за антироссийские призывы
Представительницу движения «Армия красоток» арестовали за призывы к деятельности против безопасности России
Свердловский суд Белгорода арестовал на два месяца участницу волонтерского женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую по подозрению в деятельности против безопасности государства.
Россинская арестована до 31 марта, ей вменяют статью 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), передает ТАСС.
В официальных соцсетях движения «Армия красоток» говорится, что волонтеры помогают жителям Харьковской области, доставляют в регион продукты, медикаменты и корма для животных.
Ранее Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам заключения за госизмену – она отправляла деньги ВСУ для покупки оружия.