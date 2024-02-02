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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

    943 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 14:04 • Новости дня

    Песков заявил о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

    Представитель Кремля Песков: Идет подготовка к посланию Путина Федеральному собранию

    Tекст: Александра Юдина

    Подготовка к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, о дате оглашения Кремль сообщит дополнительно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подготовка уже ведется, о сроках оглашения будет известно позже, передает ТАСС.

    В прошлом году обращение Путина к обеим палатам Федерального собрания России состоялось 21 февраля 2023 года.

    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    1 февраля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

    «Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

    Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

    Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

    «Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

    В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    1 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин встретился с патриархом Кириллом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви, которая отмечается 1 февраля.

    «Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

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    31 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пуск ракеты комплекса Patriot был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории, Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Кстати говоря, надо бы добавить, отвечая на ваш вопрос, что самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего.

    «Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находились 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», – добавил он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов

    Путин: Линию фронта нужно отодвинуть от границ России на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий, заявил Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами на выборах президента РФ в 2024 году.

    «Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что фундамент воспитания в России достаточно прочный, на это указала ситуация вокруг специальной военной операции на Украине.

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    31 января 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует», заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, – это Авдеевка. Вот эта группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские банки должны начать работу в Донбассе и Новороссии, не боясь санкций, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше, – санкций, все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», – цитирует ТАСС президента.

    Владимир Путин собрал в Кремле совещание, чтобы обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, «возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

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    31 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными, но это все равно преступление

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по неосторожности сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента 2024 года.

    «Что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие. <…> Можно предположить, что они сделали это случайно», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом это все равно является преступлением, подчеркнул Путин. «В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть ли для этого определенные основания», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевший крушение в Белгородской области на прошлой неделе, был сбит американской системой Patriot с территории Украины.

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    31 января 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    СВО показала, что у российского общества весьма крепкий фундамент, а вся «пена» смывается, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    Путин указал, что историческая Россия воспрянула и вынуждена отстаивать свои интересы с помощью оружия – в ходе СВО, передает ТАСС. События, связанные со спецоперацией, показали, что основа воспитания в российском обществе является весьма устойчивой, добавил он.

    «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы [в ходе СВО], и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас [в стране] имеется, и он достаточно прочный и такой основательный», – сказал Путин.

    Он добавил, что вся «пена, которая всегда присутствует в любом обществе», постепенно смывается.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.


    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    1 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, такое мнение президент России Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах России, в котором принял участие по ВКС.

    «Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, – а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, – но от углеводородной энергетики… в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг по ВКС проведет совещание, посвященное федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов.

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    31 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах

    Путин выступил против сокращения штатов в сельских учреждениях культуры и спорта Донбасса и Новороссии

    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов вступил против сокращения штатов сотрудников сельских культурных и спортивных учреждений, которые имеют отличия по составу с установленными в России нормативами.

    «Ни в коем случае нельзя допустить сокращения штатов, ставок, зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта... Знаю, что у нас свои нормативы, все понятно, но нельзя же делать с сегодня на завтра – раз и все отключить, где было десять человек, оставить двух. Так нельзя поступить, я вас прошу этого не делать», – обратился Путин к представителям региональных и федеральных властей, которые участвовали в совещании, передает ТАСС.

    По словам президента, работники таких учреждений обладают большим опытом и авторитетом, им доверяют жители, они выполняют «просветительскую, воспитательную миссию огромного значения, работают с детьми, молодежью».

    «Я понимаю: есть стандарты, нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно, подумать о трудоустройстве этих людей, так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать на своем уровне квалификации», – подчеркнул Путин.

    Также президент потребовал действовать «в высшей степени аккуратно и ответственно» в социальной системе Донбасса и Новороссии.

    Ранее Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей «нет мелочей», поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.

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    31 января 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают мирные российские города

    Путин: ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреливают мирные российские города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее во время встречи Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Не любить свою Родину – это все равно что не любить семью и своих детей, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Как Родину не любить? Это все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое и с Родиной», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что такие вещи, как любовь к своей стране, «должны быть заложены прямо в подкорку».

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


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    30 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

    Tекст: Ольга Никитина

    Кандидат на пост президента России Владимир Путин в 2017–2022 годах заработал более 67,5 млн рублей, говорится в опубликованных ЦИК сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

    Среди источников доходов в декларации у Путина указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности кандидата есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля – ГАЗ М21 1960 г. в., ГАЗ М21 1965 г. в., «Нива» 2009 г. в., а также автоприцеп «Скиф» 1987 г. в., передает ТАСС.

    Также он имеет десять счетов в банках на общую сумму 54 млн 416 тыс. 604,52 рубля. Кроме того, Путин указал в декларации 230 акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В графе «Обязательства имущественного характера» у него указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.

    Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

    Путин 29 января был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты. Публикация сведений о доходах и имуществе за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, является одним из требований к кандидатам в президенты России.

    Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Сразу после этого он заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России и призвал объединиться вокруг кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Помимо Путина (самовыдвиженец), это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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    31 января 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин заявил, что Российское государство проходит очень сложный и важный этап укрепления своей независимости и поблагодарил своих доверенных лиц на выборах президента России 2024 года за поддержку в этот период.

    «Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали, поэтому прежде всего слова благодарности: а) за совместную работу и б) за готовность к продолжению этой совместной работы. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям», – сказал Путин в ходе встречи со своими  доверенными лицами на выборах президента России 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее выдвиженцы на выборах президента России сдали подписи в ЦИК в финальный день приема.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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