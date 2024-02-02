Песков заявил о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

Среди источников доходов в декларации у Путина указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности кандидата есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля – ГАЗ М21 1960 г. в., ГАЗ М21 1965 г. в., «Нива» 2009 г. в., а также автоприцеп «Скиф» 1987 г. в., передает ТАСС.
Также он имеет десять счетов в банках на общую сумму 54 млн 416 тыс. 604,52 рубля. Кроме того, Путин указал в декларации 230 акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В графе «Обязательства имущественного характера» у него указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.
Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.
Путин 29 января был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты. Публикация сведений о доходах и имуществе за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, является одним из требований к кандидатам в президенты России.
Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Сразу после этого он заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России и призвал объединиться вокруг кандидата на пост главы государства Владимира Путина.
К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Помимо Путина (самовыдвиженец), это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).
28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.
Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).