Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.943 комментария
Володин раскритиковал проект о призыве до 50 лет для получивших гражданство
Спикер Госдумы Володин: Проект о призывном возрасте до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством надо отозвать
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством не проработан, и сообщил, что авторам инициативы будет предложено отозвать проект.
«Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать», – приводит его слова РИА «Новости».
Законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство, был внесен группой депутатов на рассмотрение нижней палаты российского парламента в четверг.