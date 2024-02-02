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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 14:01 • Новости дня

    Володин раскритиковал проект о призыве до 50 лет для получивших гражданство

    Спикер Госдумы Володин: Проект о призывном возрасте до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством надо отозвать

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством не проработан, и сообщил, что авторам инициативы будет предложено отозвать проект.

    «Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство, был внесен группой депутатов на рассмотрение нижней палаты российского парламента в четверг.

    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

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    31 января 2024, 06:17 • Новости дня
    Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

    Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»

    Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»
    @ Кадр из видео Минобороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу осмотрел производство и ремонт самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт» и «Коалиция-СВ» на заводе «Уралтрансмаш».

    В ходе осмотра цехов генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок (САУ) по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.

    Отмечается, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».

    При этом Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

    По словам министра, эти машины уже должны «работать по полной программе» еще с 2023 года.

    «А у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», – сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

    Он также потребовал в течение недели доложить, как завод планирует выходить на показатели, которые установлены поручением президента России Владимира Путина.

    «Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой, работой на поле боя», – подчеркнул министр обороны России.

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    31 января 2024, 00:39 • Новости дня
    Эквадор решил передать старую российскую технику США

    Эквадор передаст старую российскую технику США в качестве металлолома

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а металлоломом, сообщил президент страны Даниэль Нобоа.

    «Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», – приводит РИА «Новости» слова эквадорского президента в интервью телеканалу Ecuavisa.

    При этом Нобоа подчеркнул, что его страна не будет разрывать отношения с Россией.

    По данным агентства, в Эквадоре находится советская военная техника на общую сумму 200 млн долларов, в частности используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

    В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США.

    Посол России в Кито Владимира Спринчан заявил, что советская техника нужна не американцам, а «тем, кто умеет с ней обращаться» на Украине, напоминает РИА «Новости». При этом отправка так называемого металлолома станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне», подчеркнул российский дипломат.


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    1 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    @ ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Госдуму внесен проект обращения к американскому Конгрессу в связи терактом киевского режима, в результате которого был сбит российский Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

    Депутаты нижней палаты российского парламента призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима и отказаться от поддержки Украины, а также помочь привлечь исполнителей теракта к ответственности, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутаты Госдумы назвали путем в тупик замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима.

    Напомним, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области с использованием ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что расследование крушения Ил-76 продолжается.

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    31 января 2024, 13:01 • Новости дня
    Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о внесении в УК России возможности конфискации имущества за фейки о российских вооруженных силах и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

    Документ был внесен 22 января группой депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным, передает ТАСС.

    Изменения вносятся в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества). Также дополняется часть вторая статьи 280.4 УК РФ квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам ненависти или вражды.

    При этом к деятельности, направленной против безопасности страны, будут относиться все преступления диверсионной направленности.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект.

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    2 февраля 2024, 08:51 • Новости дня
    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

    Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику.

    Спикер МИД отметила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне, передает РИА «Новости».

    Захарова при этом выразила сомнения в том, что американцы предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на, «как его называют в Эквадоре», «металлолом».

    Она подчеркнула, что такое решение принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».

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    31 января 2024, 23:53 • Новости дня
    В Нижегородской области системы РЭБ обезвредили два беспилотника

    Два беспилотника ВСУ обезвредили системы РЭБ в Нижегородской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два дрона Вооруженных сил Украины, двигавшиеся в сторону Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, были обезврежены системами РЭБ.

    «Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Отмечается, что аппараты двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. После перехвата дроны упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.

    При этом у обоих летательных аппаратов боевая часть при ударе о землю не сработала. Повреждений и пострадавших пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город, было сбито более шести ракет.

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    1 февраля 2024, 03:14 • Новости дня
    В Москву прибыли 195 освобожденных из плена ВСУ российских военных

    В Москву прибыли 195 российских военных, освобожденных из плена ВСУ в ходе обмена

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет с 195 российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Бойцы пройдут медицинский осмотр, после чего их отправят на лечение, сообщает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что по данным Минобороны РФ, обмен российских военнослужащих на украинских состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ранее Минобороны России показало кадры возвращения российских военнопленных на Родину.


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    31 января 2024, 02:37 • Новости дня
    Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых

    Новый законопроект о мобилизации на Украине введет воинский учет судимых и добровольную мобилизацию женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине, размещенная на сайте Верховной рады, включает норму о постановке на воинский учет ранее судимых граждан и положение о добровольной мобилизации женщин и лиц с условным сроком осуждения.

    Постановке на воинский учет будут подлежать граждане, «которые прибыли после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на воинском учете», – передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

    Исключение составят те, кто осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

    Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

    По его словам, есть случаи, когда представители военкоматов «ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы, но они не должны этого делать.

    Зеленский добавил, что попросил военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект о новых правилах мобилизации, сделать так, чтобы у военкомов не было шансов ходить по улицам и раздавать повестки.

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    31 января 2024, 00:34 • Новости дня
    Пентагон подтвердил намерение передать Киеву реактивные бомбы GLSDB

    Пентагон подтвердил намерение поставить ВСУ реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон подтвердил, что собирается передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые представляют из себя адаптированные к выстрелам из РСЗО авиабомбы

    «Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя Пентагона Патрика Райдера на брифинге для журналистов.

    При этом он отказался сообщить сроки поставки «по соображениям оперативной безопасности».

    Отмечается, что издание Politico ранее сообщило, что поставки возможны уже в среду после того, как инновационный боеприпас был успешно испытан американскими военными.

    Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

    GLSDB – совместная разработка компаний Boeing и Saab, которая представляет из себя авиабомбу малого диаметра, к которой прикреплен ракетный двигатель и возможность выстрела с реактивных систем залпового огня. Дальность поражения цели превышает 150 км, утверждаются в Saab.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что реактивные бомбы GLSDB использовались при ударе по Бердянску.

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    31 января 2024, 00:27 • Новости дня
    Пентагон: США не планируют возвращать Турцию в программу по производству F-35

    Пентагон заявил, что не намерен возвращаться к обсуждению поставок Турции новейших истребителей F-35

    Tекст: Денис Тельманов

    Возвращение Турции в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35 в настоящее время не является предметом обсуждения, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    «Сейчас эта тема не находится в повестке дня», – сказал Райдер, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    При этом накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся «решить вопрос» с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами С-400.

    Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу Греции истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.

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    31 января 2024, 05:17 • Новости дня
    Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Ка-52 уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский ударный вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

    Экипаж применил авиационные средства поражения, которые уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ, обнаруженные разведкой, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.

    Отмечается, что для обхода средств украинского ПВО летчики передвигались на предельно малых высотах.

    Помимо Ка-52, в ударную группу армейской авиации ВКС входил поисково-спасательный вертолет Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия.

    Ранее сообщалось, что российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.

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    1 февраля 2024, 06:44 • Новости дня
    Российские военные за ночь сбили пять украинских дронов в Курске и Белгороде

    Российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

    При этом над Курской областью был перехвачен и сбит один украинский дрон, над Белгородской – четыре, передает сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Сведений о разрушениях и пострадавших не приводится.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к городу Строителю, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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    30 января 2024, 15:15 • Новости дня
    Депутат Василькова: Химическое производство – драйвер развития экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Химическое производство является драйвером для развития всех отраслей экономики, заявила депутат Госдумы, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.

    «Все базовые отрасли промышленности в той или иной степени потребляют продукцию химического комплекса. Для получения устойчивых результатов в экономике требуются внушительные технологические заделы, квалифицированные кадры и долгосрочные инвестиционные проекты», – заявила депутат на первом в 2024 году заседании Экспертного совета, которое состоялось в стенах Минпромторга.

    На заседании в том числе представили прогноз развития ключевых отраслей-потребителей химической продукции.

    «В настоящее время члены Экспертного совета совместно с Российским союзом химиков ведут работу по актуализации прогноза развития ключевых отраслей потребления химической продукции для целей актуализации инвестиционных планов химического комплекса страны на период 2024–2036 годов», – сообщила Василькова.

    При оценке потребности в продукции химического комплекса со стороны автомобильной, авиационной и судостроительной отраслей промышленности, как отметили в пресс-службе депутата, планируется учесть, что продукция химического комплекса востребована предприятиями в чистом виде менее чем 50% от общего объема химической продукции, используемой при производстве.

    «Зачастую данные предприятия используют продукты переработки химической продукции. При этом данную переработку для предприятий автомобильной, авиационной и судостроительной отраслей промышленности производят предприятия, подведомственные иным отраслям промышленности», – говорится в сообщении.

    Василькова призвала к более тесному взаимодействию между всеми участниками в производственной цепочке вне зависимости от ведомственной принадлежности. 

    «В этой связи на заседании было принято решение создать в рамках Экспертного совета по развитию химической промышленности рабочую группу, в которую войдут крупнейшие представители смежных отраслей промышленности, потребляющие химическую продукцию и продукты переработки химической продукции (автомобильная промышленность, авиационная промышленность, судостроительная промышленность, производители БПЛА и др.)», – говорится в заявлении.

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    31 января 2024, 04:46 • Новости дня
    В зону СВО поставлено более 3 тыс. обнаружителей беспилотников

    В зону СВО поставлено более 3 тыс. обнаружителей беспилотников «Булат»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российским военным в зону проведения специальной военной операции поставлено более трех тысяч детекторов дронов «Булат», которые обнаруживают и идентифицируют основные модели БПЛА.

    «Это очень мало. Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц. Мы готовы обеспечить это количество», – рассказали ТАСС на предприятии 3mx, которое производит обнаружители дронов.

    «Булат» работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир. Он сканирует пространство на дистанцию от 600 м до 1,5 км и идентифицирует основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны.

    В устройстве есть режим, который обеспечивает обнаружение только дронов-камикадзе.

    Детектор прошел тестирование в Главном управлении инновационного развития Минобороны России.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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