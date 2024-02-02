Эксперты оценили заявление Левы из «Би-2» о «русском следе» в задержании группы в Таиланде

Эксперты не увидели «русского следа» в задержании группы «Би-2» в Таиланде

Tекст: Татьяна Косолапова

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя Егор Бортник*, признан в РФ иностранным агентом) нашел в своем задержании за нарушение тайского визового режима «русский след». Беседу с музыкантом опубликовал «Пятый канал». По его словам, эта «операция была продумана заранее», поэтому нашли «слабое звено», которое «не от них зависело».



«Участники группы действительно были без документов, без разрешения в Таиланде. И, конечно, полиция приняла абсолютно разумные меры, что их схватили, забрали и привлекли к ответственности. Понятно, что, в связи с иноагентским статусом одного из солистов, «Би-2» зарабатывают деньги только за границей, но не надо обманывать государства, в которое приехали выступать. Надо делать все в рамках закона», – говорит журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани.

Он подчеркивает, что никакого «русского следа» в ситуации, которая произошла с группой, не прослеживается. Собеседник убежден, что если бы у музыкантов не было никаких нарушений, то и не появилось бы никаких проблем.

«Этот поступок Би-2 говорит о том, что группа настолько завралась, группа настолько погрязла в обмане, что, даже прилетев в чужую страну, обосрались. Если уж они решили зарабатывать за рубежом, пусть соблюдают законы», – подытожил Саглиани.

PR-специалист, проживающий в Таиланде, Иван Акимов пояснил, что в стране действительно изменились требования к приезжающим с концертами артистам, поэтому в ситуации с группой «Би-2» все «достаточно прозрачно». «После того, как ковидные ограничения закончились, и потекло большое количество новых экспатов, тайским правительством было принято решение усилить контроль за предоставлением и получением рабочих виз», – рассказывает спикер.

Это объясняется тем, что Таиланд как минимум последнее десятилетие, подчеркивает эксперт, очень серьезно борется с безработицей в самой стране. Существует даже целый список запрещенных для иностранцев профессий – их более 30. Организация и проведение концертов в этот официальный перечень не входит, но правительство все же требует получения рабочей визы даже для разового выступления.

«Эта процедура долгая и недешевая, поэтому многие организаторы стараются обходить эти требования. Сейчас в нашей тусовке шоубизнесовой в Таиланде началась настоящая буча, приезжают многие артисты. В том числе, в середине февраля пройдет концерт рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом). И чтобы артист не попал в ту же ситуацию, что и «Би-2», организаторы побежали делать ему визу, что повлекло существенное поднятие цен на билеты», – делится Акимов, уточняя, что на старте продаж самый дешевый билет стоил около трех тысяч рублей, а сейчас эта сумма возросла до 25 тыс. рублей (10 тыс. батов). Самый дорогой билет на концерт обойдется слушателю в четверть миллиона рублей (100 тыс. батов).

В конце января туристическая полиция задержала после концерта на таиландском острове Пхукет участников группы «Би-2». У музыкантов не было разрешения на работу. На суде они признали вину в нарушении тайского законодательства, каждому из них был назначен штраф в размере 3 тыс. батов (84 доллара). Пятеро человек из группы также были помещены в центр временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда, а спустя время их депортировали из страны в Израиль, поскольку двое из группы имели израильское гражданство.