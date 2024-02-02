В Европе выразили недовольство сокращением средств на программы из-за Киева

FT: Депутаты Европарламента недовольны сокращением средств на программы ЕС из-за помощи Киеву

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, одобренный бюджет предполагает перераспределение денег из одних сфер в другие, теперь у депутатов ЕП есть выбор – либо согласиться с этими сокращениями, либо задержать деньги Украине, передает ТАСС.

Кроме того, европарламентарии требуют дополнительные 3 млрд евро на развитие новой платформы стратегических технологий для Европы (STEP), нацеленной на финансирование цифровых, экологически чистых технологий, а также 5 млрд евро в фонд кризисных ситуаций для борьбы с наводнениями и другими ЧП.

Как заметила председатель ЕП Роберат Метсола, ЕП сможет проголосовать за одобрение соглашения в последнюю неделю февраля после нескольких раундов переговоров со странами – членами, после чего раскритиковала правительства за то, что они так долго задерживали принятие пакета мер.

Также Метсола осудила и предлагаемые сокращения в таких областях, как научно-исследовательская программа ЕС Horizon Europe.

Депутат ЕП Расмус Андерсен в свою очередь заметил, что его, как представителя зеленых, такой ход разочаровывает и не соответствует задачам.

Помимо прочего, другие политические группы могут начать бороться за увеличение ассигнований, однако в итоге «стиснут зубы и признают свершившийся факт».

Напомним, член Палаты представителей США от штата Техас Чип Рой заявил, что пока в Штатах не будут решены внутренние проблемы с миграцией, Киев не получит денег.

