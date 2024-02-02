Боррель счел ближневосточный конфликт опаснее украинского

Боррель: Сегодня самая горячая точка – Ближний Восток

Tекст: Елизавета Шишкова

Отрывая форум ЕС – АСЕАН в Брюсселе на уровне глав МИД, Боррель напомнил о продолжающемся украинском конфликте, последствия которого, по его словам, ощущаются далеко за пределами Европы, передает ТАСС.

«Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная – Ближний Восток и то, что там происходит. Взрывоопасный ландшафт на Ближнем Востоке отбрасывает тень на мировую стабильность и процветание. Это открытый шрам на коже Земли», – заявил он.

Особую озабоченность вызывают события в Красном море, отметил Боррель. Ведущим мировым транспортным компаниям приходится перенаправлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, это удлиняет торговые маршруты между Европой и Азией на десятьдней и почти 6 тыс. километров.

Боррель подчеркнул, что это является большой проблемой для европейской бизнес-модели, безопасности поставок и свободы навигации.

Также дипломат напомнил, что ЕС планирует 19 февраля запустить собственную военно-морскую операцию «Аспидес» в Красном море, которая «будет исключительно оборонительной, направленной на защиту морских судов и не предполагает никаких наземных атак».

При этом в своем выступлении перед главами МИД стран АСЕАН Боррель не упомянул Китай, однако он обратил внимание на «усиление геополитических противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нарушениях прав человека, угрозах и нарушениях международных норм».

Дипломат также призвал страны АСЕАН поддерживать усилия ЕС на Ближнем Востоке и на Украине.

Напомним, Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому торговому судну, которое направлялось в Израиль через Красное море.