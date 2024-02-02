Спикер ВВС Украины нецензурно обругал украинцев в соцсетях

Эксперты: Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A

Генерал-лейтенант Бижев: Ил-76 мог бы пережить удар MIM-104A при отсутствии повреждений топливных баков и систем управления

Tекст: Илья Абрамов

«MIM-104A – это управляемая ракета класса «земля – воздух», используемая на ЗРК Patriot американского производства. Стоит на вооружении как в самих США, так и в странах НАТО. Предназначена для уничтожения воздушных судов различного назначения, в том числе транспортных самолетов. Поражает цели на больших высотах, на расстоянии около 80 км», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант запаса.

«По Ил-76 было выпущено две ракеты, потому что согласно правилам применения ЗРК, для уничтожения особенно важных целей необходимо использовать именно такое количество боеприпасов. Одним выстрелом можно обойтись только в том случае, если расчет убедился, что он сможет гарантированно уничтожить объект без повторного удара», – отмечает собеседник.

«Следует отметить, что у Ил-76 были шансы выжить после атаки. Этот самолет достаточно крепок, чтобы устоять под ударом Patriot. Ракета обычно взрывается рядом с целью и поражает ее осколками. Если при этом не поражены топливные баки и системы управления, а также не погиб экипаж, то борт мог бы уцелеть», – резюмировал Бижев.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

Между тем военный эксперт Илья Крамник в своем Telegram-канале отмечает, что контракт на закупку таких ракет был заключен еще при президенте США Рональде Рейгане в 1986-1987 годах. «Интересно, раньше считалось, что самые старые из переданных американцами – MIM-104D (PAC-2)», – подчеркнул он.

Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области. «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает СК.

В оперативных службах отметили, что атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но и из американцев. Отмечается, что западные специалисты, включая граждан США, управляют системой и находятся на станциях наведения.



Действия президента США Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76, подчеркнула официальный спикер МИД Мария Захарова. Она отметила, что граждане Штатов должны знать, на что идут их деньги.

Госдума, в свою очередь, приняла обращение к Конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Депутаты призвали американских парламентариев отказаться от поддержки Украины, подчеркнув, что атака на самолет «была преднамеренным и осознанным убийством», так как обмен пленными между РФ и Украиной и маршрут их доставки были согласованы.

Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

«Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.