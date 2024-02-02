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«Руспродсоюз»: В России цены на яйца вдвое ниже среднемирового уровня
Средний уровень цен на яйца в России минимум вдвое ниже, чем в мире, есть смысл говорить об их стабилизации на уровне, выгодном и для производителей, и для ритейла, сообщил зампредправления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.
По его словам, даже более высоких затратах цены на яйца в России самые низкие в мире – мировая средняя цена яиц в декабре 2023 года составляла 2,91 доллара за десяток, в настоящий момент средняя цена в стране составляет 130,3 рубля за десяток, передает РИА «Новости».
Леонов отметил, что в данный момент фиксируется снижение розничных цен, что является признаком того, что найдена равновесная точка спроса и предложения, после чего полка стабилизируется.
«При этом к прошлогодним показателям с учетом возросших затрат на производство цены вернутся вряд ли», – заключил зампредправления «Руспродсоюза».
Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.
Заместитель главы Минсельхоза Максим Титов заявлял, что цены на яйца снизятся в ближайшее время. А по данным Росстата, производство куриных яиц в России по итогам 2023 года возросло на 1,8% в сравнении с показателями 2022 года и составило 38 млрд 56 млн штук.