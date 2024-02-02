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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

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    2 февраля 2024, 12:02 • Новости дня

    На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок

    ЦИК: На участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 740 тыс. заявок

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России за четыре дня подали 740 тыс. человек, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

    В Telegram-канале ЦИК сообщается, что в общей сложности по состоянию на 2 февраля подано около 900 тыс. заявлений: 740 тысяч – на участие в ДЭГ и 160 тысяч – о голосовании по месту нахождения.

    Прием заявлений продолжится до 11 марта.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

    31 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов

    Путин: Линию фронта нужно отодвинуть от границ России на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий, заявил Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами на выборах президента РФ в 2024 году.

    «Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что фундамент воспитания в России достаточно прочный, на это указала ситуация вокруг специальной военной операции на Украине.

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    31 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными, но это все равно преступление

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по неосторожности сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента 2024 года.

    «Что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие. <…> Можно предположить, что они сделали это случайно», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом это все равно является преступлением, подчеркнул Путин. «В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть ли для этого определенные основания», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевший крушение в Белгородской области на прошлой неделе, был сбит американской системой Patriot с территории Украины.

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    31 января 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    СВО показала, что у российского общества весьма крепкий фундамент, а вся «пена» смывается, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    Путин указал, что историческая Россия воспрянула и вынуждена отстаивать свои интересы с помощью оружия – в ходе СВО, передает ТАСС. События, связанные со спецоперацией, показали, что основа воспитания в российском обществе является весьма устойчивой, добавил он.

    «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы [в ходе СВО], и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас [в стране] имеется, и он достаточно прочный и такой основательный», – сказал Путин.

    Он добавил, что вся «пена, которая всегда присутствует в любом обществе», постепенно смывается.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.


    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    30 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Юрист назвал «ахиллесовую пяту» собранных в поддержку Надеждина подписей

    Юрист Ремесло: Качество подписей в поддержку Надеждина на выборах президента вызывает сомнения

    Юрист назвал «ахиллесовую пяту» собранных в поддержку Надеждина подписей
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписи за Бориса Надеждина от избирателей с региональной пропиской, собранные в Москве, являются недействительными, и ЦИК не сможет принять их. Данные релокантов, которые не зарегистрированы в консульстве России, также не могут быть поданы в избирательную комиссию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее Борис Надеждин объявил о намерении 31 января сдать в ЦИК подписи для участия в президентских выборах.

    «Главной «ахиллесовой пятой» Надеждина являются подписи избирателей с региональной подпиской, собранные в Москве. Согласно федеральному законодательству, их можно собирать только в тех субъектах, в которых люди постоянно проживают. Это откровенное нарушение, которое будет отмечено в ЦИК. Кроме того, нельзя исключать и высокую вероятность брака в самих бланках», – полагает юрист Илья Ремесло.

    «Отдельно следует поговорить и о подписях, собранных в других странах. Дело в том, что ставить их могут только те, кто постоянно проживает на территории иностранного государства, снят с учета в России и зарегистрирован в российском консульстве. Соответственно, данные некоторых релокантов также не могут быть приняты в ЦИК», – отмечает собеседник.

    «Я полагаю, что Надеждин собирал подписи за границей не столько для подачи их в ЦИК, сколько ради своего пиара. Тем более сам процесс сопровождался сомнительными хороводами, фотографиями и очередями. Таким образом он хотел привлечь к себе новую аудиторию. Однако если политик все-таки решит предоставить эти данные, например, под видом региональных избирателей, то комиссия увидит обман», – подчеркивает он.

    «Очереди на подписи, которые мы могли наблюдать, свидетельствуют о плохой организации и низком уровне профессионализма штаба Надеждина. С момента подачи в ЦИК документов в конце декабря политик, по сути, ничего не делал. У него было много времени на сбор данных, в том числе в период праздников, когда у людей было достаточно свободного времени», – считает Ремесло.

    Также юрист в своем Telegram-канале подробно описал, почему значительная часть подписей за Надеждина может быть не принята Центризбиркомом. Напомним, ранее Надеждин, который был выдвинут кандидатом на выборы президента страны от партии «Гражданская инициатива», заявил, что его штаб 31 января сдаст подписи для регистрации на предстоящих выборах президента России. Политик отметил, что собрал 200 тыс. подписей для выдвижения, сейчас отбираются лучшие 105 тыс. для сдачи в ЦИК.

    Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Асафов отнес Надеждина к периферии общей политической повестки, наряду с Сергеем Малинковичем, выдвинутым «Коммунистами России», отметив, что это кандидаты от микропартий, выступающих с узкой маргинальной повесткой, не касающейся большинства жителей России. Однако он сказал, что представитель «Гражданской инициативы» может попасть в бюллетень, если соберет подписи избирателей.

    Ранее ЦИК впервые применила нейросети для проверки подписей кандидатов. Сначала проверяются списки лиц, осуществляющих сбор данных. Эта процедура занимает от полутора до трех часов, после производится случайная выборка папок с подписями – это 60 тыс. подписей, и в работу вступают следующие этапы, продолжительность которых не менее 12–15 часов.

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    31 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством

    Политолог Чеснаков: Первоочередная задача для России – обезопасить от вмешательства президентскую кампанию

    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее опасные вызовы для России кроются в цифровых технологиях и искусственном интеллекте. С их помощью недружественные страны могут вмешаться в наши внутренние дела и электоральные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков по итогам прошедшего в Москве круглого стола на тему: «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века».

    «Резкое усиление борьбы с иностранным вмешательством в выборы и во внутренние дела – это, безусловно, тренд для политики многих развитых государств в мире. Сегодня страны пересматривают свои подходы к организации противодействия иностранному вмешательству. Создают новые институты. И для России, как для одной из первых начавшей эту работу, есть сразу несколько вызовов. Главное: государственные структуры и общественные организации по изучению, анализу и борьбе с вмешательством извне необходимо создавать надолго, речь идет о десятках лет. Попытки повлиять на наши выборы не прекратятся – их нужно фиксировать и уметь предотвращать», – подчеркнул Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Вмешательство – это не просто давление, а организация воздействия – мягкого или жесткого, которое способно помешать государству в реализации своих целей и в отстаивании своих интересов и интересов своих граждан. Такое вмешательство ставит страну под мягкий контроль влияющей державы. Поэтому в разных странах мира – США, России, Китае, Австралии, Канаде, Великобритании, Франции – озабочены проблемами иностранного вмешательства. И это не потому, что у них что-то произошло в политике, а потому, что для каждой страны сформировалось огромное количество новых угроз – технологического, цифрового, культурного характера», – указал он.

    «Наиболее опасные вызовы – это в первую очередь цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ). В этой связи очень показательна статья директора ЦРУ Уильяма Бернса, в которой он рассказывает о том, как его управление организует механизмы шпионской деятельности, и где он прямо говорит о технологиях, связанных с развитием ИИ. Также для России возникают вызовы в сфере коммуникаций. Уже сломаны многие прежние социальные границы – мессенджеры, различные способы электронной связи создают совершенно другое пространство, которое государство не контролирует», – напомнил эксперт.

    «Именно с этим связано давление государств по всему миру на соцсети. Именно с этим связаны те решения, которые были приняты в последнее время в Европе по постановке цифровых площадок под контроль регуляторов. Другими словами, государства стали заложниками новых технологических укладов – они прямо оказываются под ударом этих укладов. И тут нужно учитывать важный момент: государства не могут выстроить системы контроля за такими технологиями даже за 10 лет. Это подразумевает не просто подготовку группы людей и создание какого-то центра или института. Тут необходима системное обучение специалистов, которые знают законодательство, технологии, тренды и осознают, как реагировать на тот или иной сценарий», – детализировал аналитик.

    «Кстати, большинство стран мира, и Россия в числе первых, сейчас особенно озабочены попытками вмешательства в избирательные процессы. Озабоченность на Западе усилилась в 2016 году со скандала из-за якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. Но по большому счету многие избирательные кампании, которые проходили раньше в странах Африки, в Латинской Америке, в Азии, да и в Европе, часто оказывались связаны с попытками вмешательства со стороны тех же США, либо своих соседей», – добавил спикер.

    «Первоочередная задача для России по этому направлению – обезопасить себя от вмешательства во все процессы, касающиеся президентской электоральной кампании. А в перспективе задачи глобальные: нужно заниматься изучением борьбы с разного рода механизмами информационной, технологической и культурной экспансии. Потому что продукты в этих сферах могут мягко менять представления в обществе о текущей ситуации в политике, в жизни социума», – резюмировал Чеснаков.

    Во вторник Центр политической конъюнктуры при поддержке комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провел круглый стол «Государство. Суверенитет. Цивилизационные войны. Вызовы XXI века».

    В обсуждении приняли участие эксперты из ВЦИОМ, ФоРГО, МГИМО, ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, Института США и Канады РАН. Центральной темой дискуссии стала стратегическая перспектива возможных вызовов для суверенитета, связанных с ними линий противостояния между государствами и возможных институциональных ответах на новые риски и угрозы.

    Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, сегодня очевиден «глобальный масштаб противостояния и его мировоззренческий характер».

    Эксперты обсудили как актуальные вызовы для суверенитета, так и долгосрочные тенденции, которые будут определяющими для выстраивания государствами собственных механизмов защиты и поддержания устойчивости.

    В частности, член ЦИК РФ Игорь Борисов отметил, что анализ попыток вмешательства в текущую электоральную кампанию ставит вопрос о необходимости разработки предложений по новым инструментам обеспечения избирательных прав граждан. Среди долгосрочных вызовов эксперты обратили внимание на экологическую проблематику, демографические проблемы, риски в социо-гуманитарной и культурной сферах (включая проблему размывания идентичностей и вызов «двойной лояльности»), технологические изменения.

    Особо были отмечены риски в гуманитарной сфере. Эксперты обратили внимание на необходимость системной работы по защите культурного и образовательного суверенитета. При этом в ходе дискуссии была отмечена тенденция на усиление глобального противостояния и качественное изменение характера взаимодействия участников международных отношений, которое ведет к росту рисков и неопределенности.

    Среди прогнозируемых рисков в том числе повышение вероятности крупных войн и иных форм агрессивного противостояния между крупными государствами.

    Между тем председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил: для достижения целей национального развития у государства должна быть собственная стратегия, которая прежде всего должна учитывать интересы граждан и вопросы безопасности.

    По его словам, адекватно работающая политическая система обеспечивает качество государственного управления, что «непосредственно влияет на достижение задач». Эксперт также особо отметил, что «патриотизм не должен быть номинальным». «Номинальный патриотизм – это одна из самых главных опасностей для настоящего патриотизма. Есть еще квасной патриотизм, футбольный патриотизм», – добавил Костин.

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    30 января 2024, 16:12 • Новости дня
    МИД прокомментировал отсутствие наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России

    МИД: Отсутствие ОБСЕ на выборах президента России не повлияет на наблюдение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) себя дискредитировало, поэтому его представителям «нечего делать» на предстоящих президентских выборах в России, заявили в российском МИД.

    В ведомстве отметили, что следить за ходом выборов президента России прибудут около тысячи международных наблюдателей из почти ста иностранных государств и различных международных организаций, поэтому отсутствие представителей ОБСЕ не скажется на наблюдении, передает ТАСС.

    «Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения», – указали в МИД.

    Ранее ЦИК направил приглашения наблюдателям на выборы президента России в 95 стран.

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    31 января 2024, 19:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ ЦИК пригласить наблюдателей от ОБСЕ на выборы президента

    Эксперт объяснил решение ЦИК о приглашении международных наблюдателей на выборы президента

    Отсутствие приглашения от России в адрес наблюдателей ОБСЕ к участию в мониторинге выборов президента РФ вполне закономерно и ожидаемо, заявил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.

    Приглашения на выборы не получили представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). В МИД заявили, что на выборы приглашены организации с незапятнанной репутацией, придерживающиеся принципов объективности и непредвзятости. Как поясняла глава ЦИК Элла Памфилова, контроль за президентскими выборами будут вести от 500 до 1000 международных наблюдателей из 95 стран – приглашения уже разосланы.

    «ОБСЕ – организация, занимающая сегодня по отношению к нашей стране откровенно враждебную позицию и проповедующая русофобскую повестку в своих стенах вместо того, чтобы действовать по прямому назначению – способствовать обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе», – сказал Брод, его слова приводятся на сайте НОМ.

    По его словам, БДИПЧ не раз ловили на откровенной предвзятости. «Российская сторона неоднократно призывала к выработке консенсусных подходов к организации международного наблюдения и его стандартам. Много вопросов к методике принятия решений о целесообразности направления миссий в те или иные страны, количественной непропорциональности состава миссий наблюдения и, конечно, явной политической ангажированности при вынесении заключений о демократичности избирательного процесса в разных странах. Как правило, решения принимаются в сугубо геополитическом контексте», – обратил внимание эксперт.

    Брод считает, что, проповедуя беспристрастность, профильная институция ОБСЕ из раза в раз демонстрирует обратное: те страны, которые обслуживают интересы США и коллективного Запада, зачисляют в страны «зрелой демократии», политическим противникам навешивают ярлыки неполноценных. Выборы в таких странах БДИПЧ признает нелегитимными, тем самым расчищая дорогу для «оранжевых революций» и свержению неугодных систем.

    «Не существует никакой монополии на иностранное (международное) наблюдение. Наша страна никогда не отказывалась и не отказывается от приглашения зарубежных наблюдателей в дополнение к беспрецедентному уровню организации национального наблюдения. По заявлению ЦИК России, ожидается до тысячи иностранных наблюдателей из сотни стран мира. МИД России по своей линии пригласил представителей СНГ и ШОС. Традиционно по приглашению Госдумы и Совета Федерации участие в наблюдении примут представители национальных парламентов. Таким образом, попытки сводить международное наблюдение к наблюдению только структурами ОБСЕ – абсурд. Мир куда больше, сложнее и разнообразнее. И двойным стандартам не место на выборах», – считает Брод.

    Напомним, голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта.

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    30 января 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

    Tекст: Ольга Никитина

    Кандидат на пост президента России Владимир Путин в 2017–2022 годах заработал более 67,5 млн рублей, говорится в опубликованных ЦИК сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

    Среди источников доходов в декларации у Путина указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности кандидата есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля – ГАЗ М21 1960 г. в., ГАЗ М21 1965 г. в., «Нива» 2009 г. в., а также автоприцеп «Скиф» 1987 г. в., передает ТАСС.

    Также он имеет десять счетов в банках на общую сумму 54 млн 416 тыс. 604,52 рубля. Кроме того, Путин указал в декларации 230 акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург». В графе «Обязательства имущественного характера» у него указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.

    Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

    Путин 29 января был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты. Публикация сведений о доходах и имуществе за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, является одним из требований к кандидатам в президенты России.

    Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Сразу после этого он заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России и призвал объединиться вокруг кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Помимо Путина (самовыдвиженец), это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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    31 января 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин заявил, что Российское государство проходит очень сложный и важный этап укрепления своей независимости и поблагодарил своих доверенных лиц на выборах президента России 2024 года за поддержку в этот период.

    «Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали, поэтому прежде всего слова благодарности: а) за совместную работу и б) за готовность к продолжению этой совместной работы. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям», – сказал Путин в ходе встречи со своими  доверенными лицами на выборах президента России 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее выдвиженцы на выборах президента России сдали подписи в ЦИК в финальный день приема.

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    1 февраля 2024, 19:43 • Новости дня
    Главу федерального штаба Надеждина обвинили в дилетантизме

    Экс-депутат Калининградской областной думы раскритиковал работу штаба Надеждина

    Бывший депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург заявил, что остался недоволен работой федерального штаба Бориса Надеждина.

    Гинзбург упрекнул главу московского штаба Дмитрия Кисиева в непрофессионализме, передает «РенТВ».

    «Я крайне недоволен работой штаба, который возглавляет человек по имени Дмитрий (Кисиев). Я все написал Дмитрию в письме – считаю, что он работает скверно, и людей обманывать нельзя. Поэтому я не пожелал иметь каких-либо отношений с этим штабом. Дилетантизм, непрофессионализм, неумение – с моей точки зрения – выстроить отношения с регионами, необязательность», – пояснил Гинзбург.

    Экс-депутат также подтвердил информацию о невыплате денег экс-руководителю штаба в Калининградской области Андрею Мирошниченко, которому обещали платить по 50 тыс. в месяц. «Андрей отказался от того, чтобы быть начальником штаба. Да, ему действительно не заплатили», – добавил Гинзбург.

    Ранее Мирошниченко заявил, что попал в команду Надеждина в ноябре, платить ему обещал начальник всех штабов Дмитрий Кисиев. В первые две недели работу офиса пришлось оплачивать самостоятельно, а после выдачи аванса Мирошниченко предложили работать «на волонтерских началах». Сам Мирошниченко считает, что его «кинули», при этом Надеждин собирал на стримах многочисленные донаты.

    Накануне выдвиженец Борис Надеждин («Гражданская инициатива») сдал подписи в свою подержку в ЦИК РФ.

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    31 января 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России

    Политолог Шаповалов: Президентская кампания в России идет с четкостью отстроенной машины

    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За полтора месяца до выборов кандидаты в президенты определили свои основные агитационные линии. Владимир Путин ведет спокойную и уверенную кампанию, Владислав Даванков «хайпует», Леонид Слуцкий идет по стопам основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запуская по стране свои агитационные автобусы и задвигая в тень кандидат от КПРФ Николая Харитонова. К такому выводу пришли политологи и общественники в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?»

    «В нынешней кампании по выборам президента РФ доминирующее положение и в информационной повестке, и в событийном ряде демонстрирует Владимир Путин», – отметил модератор дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом. По его словам, Путин сформировал собственную повестку, проводит необходимые мероприятия, где обсуждаются вопросы экономики и промышленности, создания новых инфраструктурных проектов, которые учитывают интересы разных социальных групп.

    «Также Путин совершил обстоятельные и содержательные поездки на Дальний Восток – на Чукотку и в Хабаровский край. Затем в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он ведет спокойную, уверенную кампанию. Очевидна тотальная поддержка кандидата: в его поддержку собрано больше 3,5 млн подписей», – напомнил аналитик.

    При этом риторика и поведение кандидатов должны соответствовать уровню выборов президента страны, то есть самому высокому уровню электоральной кампании, отметил Сергей Чернаков, политтехнолог, руководитель проекта «Экспертные клубы России». И в этой связи некоторые кандидаты явно недорабатывают. Среди них – представитель КПРФ Николай Харитонов. «Политическая риторика коммунистов прошлого была устремлена в будущее. Сейчас же во время кампании КПРФ мы видим позицию «взять и поделить». Это уже не работает. Коммунисты не угадали с Николаем Харитоновым, который ведет совершенно неяркую кампанию», – указал он.

    Эксперт также подверг критике кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова, который поставил свою подпись за Бориса Надеждина. «Как можно ставить подпись в поддержку кандидата, который не соответствует уровню избирательной кампании? Зачем карнавализировать выборы подобными выходками? Я это отношу к политической незрелости», – рассуждает Чернаков.

    На этом фоне в более выигрышной позиции оказался кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, который выступил с заявлениями в поддержку малого бизнеса и регионов. ЛДПР ведет классическую партийную кампанию. «Мы видели огромное количество кампаний, которые возглавлял и реализовывал Жириновский. В данном случае у них идет та же базовая агитационная работа: автобусы, которые в свое время Жириновский отправлял по всей стране для поиска способов коммуникации в регионах, те же знаменитые посещения рынков. Слуцкий во многом все это повторяет», – отметил Алиев.

    Действия других участников президентской гонки проанализировал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов, показав, что он и его «Российский общенародный союз» – патриоты, они за Путина. Что касается Андрея Богданова – он один из немногих, кто мог собрать реальные, качественные подписи. Но иностранный счет этому помешал, и он отказался от участия в избирательной кампании. Тем не менее Богданов напомнил о себе, напомнил, что «Российская партия свободы и справедливости» существует», – сказал Данилин.

    «Борис Надеждин – либеральный кандидат, какими в свое время были Ксения Собчак, Григорий Явлинский и другие. Я думаю, что Надеждину будет тяжело зарегистрироваться. Ирина Свиридова, которая является представителем «Демократической партии России», тоже напоминает о себе, показывает, что она – за президента, что она лояльный политический персонаж. У Рады Русских, очевидно, нет никаких шансов и политических перспектив. Это просто попытка привлечь внимание. Очень тяжело сдавать подписи людям, которые не имеют поддержку в обществе», – указал эксперт.

    «Если же говорить о внешней реакции на российскую электоральную кампанию, то президентские выборы в России привлекают внимание всего мира», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. По его словам, кампания только набирает обороты, но она уже «яркая, интересная, в ней представлены разнообразные политические оттенки и стратегии». «Все идет с четкостью хорошо отстроенной машины. У нас лидерская кампания, и на Западе, думаю, ни у кого нет сомнений в том уровне поддержке Путина, который есть у нас в стране», – указал политолог.

    Впрочем, это не отменяет попыток Запада добиться делегитимизации выборов в России, подчеркнула Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Наши граждане и институты вовлечены во всестороннее и беспристрастное наблюдение за выборами. Наша задача – еще больше вовлечь в этот процесс максимальное количество людей. У нас выстроена огромная система общественного наблюдения, она есть в каждом регионе. В активе НОМ уже более 800 электоральных экспертов по всей стране. В целом мы планируем подготовить свыше 200 тыс. наблюдателей», – сообщила директор НОМ.

    Помимо этого, она рассказала, что сейчас в ЦИК проводится проверка подписей с помощью искусственного интеллекта. «Нейросеть тоже участвует в процедуре проверки подписных листов и иных документов. Она никоим образом не заменяет традиционную проверку. Но такой симбиоз искусственного интеллекта и лучших почерковедов дает результат с низким процентом ошибок», – заключила Булгакова.

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    2 февраля 2024, 02:54 • Новости дня
    Кишинев решил помешать голосованию в Приднестровье на выборах президента России

    Гросу заявил о намерении Молдавии помешать голосованию на территории Приднестровья на выборах президента России

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Молдавии намерены препятствовать открытию на территории Приднестровья избирательных участков для голосования на выборах президента России, заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу.

    Гросу дал понять, что власти Молдавии не пропустят в страну организаторов выборов из России. Он счел «незаконным и некорректным открывать избирательные участки» в Приднестровье без согласия Кишинева.

    По его словам, раньше «кое-кто закрывал на это глаза», но нынешние власти Молдавии «смогут что-то сделать». «Мы уже делали это в других случаях, почему не можем сделать это еще раз», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Jurnal.

    Как заявил Гросу, нужно «проявить характер и действовать решительно». Также он отметил, что власти Молдавии могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.

    Напомним, в МИД России был вызван посол Молдавии в России Лилиан Дарий, ему заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. К таким недружественным действиям «относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ». Сообщается, что все чаще происходят случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, а со стороны руководства республики звучат антироссийские заявления.

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    31 января 2024, 16:05 • Новости дня
    Выдвиженцы на выборах президента России сдали подписи в ЦИК в финальный день приема

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В заключительный день приема подписей избирателей для регистрации на выборах президента России в Центризбирком сдали выдвиженцы Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости).

    Надеждину как представителю непарламентской партии необходимо было собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. Также условием было собрать не более 2,5 тыс. в каждом субъекте России, передает ТАСС.

    «Вот здесь стоят коробки, в которых 105 тыс. подписей граждан России», – заявил Надеждин журналистам.

    Также 31 января свои подписи в ЦИК сдал Богданов, однако позже он вышел из президентской кампании, поскольку не успел закрыть иностранный счет.

    Свою кандидатуру также снял блогер-эколог Анатолий Баташев, он планировал идти на выборы президента России как самовыдвиженец. По его словам, он не собрал необходимое количество подписей.

    «Сегодня последний день сдачи подписей – мы не готовы», – заявил Баташев.

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

    Ранее от участия в президентской гонке отказались лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова.

    На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

    Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года, голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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    30 января 2024, 14:33 • Новости дня
    Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента России и призвал объединиться вокруг кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

    «В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ о выборах президента России я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента России», – приводит его слова ТАСС.

    «В трудный для Родины час не время дробить силы народа. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина, который является сегодня общенародным лидером», – добавил Бабурин.

    Ранее во вторник лидер партии «Российский общенародный союз» представил в Центризбирком документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента.

    Для регистрации на выборах главы государства представителям непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте России. Представители партии принесли в ЦИК 19 картонных коробок с подписными листами.

    К настоящему моменту ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

    28 января подписи в свою поддержку в ЦИК России представил лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки.

    Как сообщили в ЦИК, 31 января свои подписи в комиссию представят самовыдвиженцы и блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, представители непарламентских партий Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости») и Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

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    31 января 2024, 17:27 • Новости дня
    Путин: Крупные спортивные состязания без участия России становятся ущербными
    Путин: Крупные спортивные состязания без участия России становятся ущербными
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет всеми способами поддерживать спорт и развивать собственные спортивные площадки, а крупные соревнования без ее участия становятся ущербными, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента в 2024 году.

    «Будем всячески поддерживать спорт, развивать свои площадки, а без РФ крупные соревнования становятся ущербными», – сказал он, передает Ura.ru. Путин также отметил, что чиновники всемирного антидопингового агентства (WADA) делают все, чтобы оправдать доверие своих сторонников, поскольку срок их работы подходит к концу.

    Он также указал на то, что ограничения прав спортсменов являются ограничениями прав человека, передает ТАСС. «В олимпийской хартии записано, что спорт – это право человека. Любой спорт – право человека. Поэтому любые ограничения – это ограничения прав человека», – подчеркнул кандидат в президенты России.

    Идея олимпизма сегодня подвергается извращению со стороны международных чиновников, она перестала соответствовать тем принципам, на которых была основана изначально, указал Путин.

    «Без всяких сомнений <…> современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена», – сказал он.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву, а сборную России лишили золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию.

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