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Солист «Би-2» назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»
Солист «Би-2» Бортник назвал задержание в Таиланде «продуманной операцией»
Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя – Егор Бортник*, признан в России иностранным агентом), прибывший в Израиль после задержания в Таиланде, заявил, что гордится своим израильским гражданством.
При этом Бортник считает себя «гражданином мира».
По прибытии в Израиль музыкант заявил, что в своем задержании за нарушение тайского визового режима он видит «русский след», пишет «Газета.Ru».
«Нам всем говорили, что это – «русский след», – сказал Бортник, назвав «операцию» по задержанию музыкантов «продуманной заранее». «Нашли «слабое звено», которое не от нас зависело», – добавил он.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила каналу «360», что историю с «Би-2» извратили. Она напомнила, что исполнителей задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства, при этом они отказались от консульского сопровождения со стороны России.
Захарова уточнила, что музыканты неправильно оформили визы: прилетели в Таиланд по одному типу, а в соответствии с местными законами концертную деятельность должны были вести по другому типу документов.
О принудительной депортации исполнители заговорили, чтобы не запомниться аудитории в роли тех, кто нарушает закон, поэтому историю и обернули в эту сторону, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, в четверг вечером прилетели в Израиль.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом