Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.6 комментариев
Глава МИД Израиля встретился с «Би-2»
Глава МИД Израиля Кац сообщил о встрече с музыкантами рок-группы «Би-2»
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, что встретился с музыкантами рок-группы «Би-2», которые «вернулись после ареста в Таиланде».
Как сообщил Кац в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), он «счастлив», что удалось «вывезти их в Израиль». Министр утверждает, что музыкантов «могли экстрадировать в Россию, где их ожидало длительное тюремное заключение». Кац заявил, что власти Израиля должны «заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире». «И нам это удалось», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны. МИД Израиля устроил для группы пресс-конференцию, на которую не пустили российских журналистов, аккредитованных в Израиле. Российский МИД считает, что израильское ведомство хочет доказать свои способности «по освобождению если не заложников, то музыкантов». Егор Бортник* (Лева «Би-2») признан в России иноагентом.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом