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    Гаага опровергла ключевой миф Украины про Донбасс
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета
    Против коллекторов впервые возбудили дело по новой статье УК
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Украина сбила Ил-76 «рейгановской» ракетой MIM-104A
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    Российский военный сбил дрон ВСУ палкой (видео)
    Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов 2024-й грозит стать для США роковым

    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    86 комментариев
    2 февраля 2024, 04:57 • Новости дня

    Херш заявил об обсуждении в США окончания украинского конфликта

    Херш заявил о поддержке в Пентагоне мнения Залужного о «тупике» на поле боя как шага к «неизбежному процессу к миру»

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне рассматривают стратегию окончания украинского конфликта, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Херш заявил, что власти США обсуждают завершение боевых действий на Украине и хотят «согласовать финансовый план» для Киева. Заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на поле боя «зашла в тупик» не были согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским, но в Вашингтоне о них знали. Ряд представителей Пентагона и американской разведки «приветствовали оценку Залужного как начало неизбежного процесса к миру», передает РИА «Новости» со ссылкой на Substack.

    Нынешний подход США по отношению к Украине предполагает поддержку Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене режима Зеленского, заявил Херш со ссылкой на источники.

    Напомним, по словам Херша, Зеленский захотел отправить в отставку главкома ВСУ, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией. С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist.


    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

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    1 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине

    РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»

    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    «На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

    «Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.

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    1 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части»
    Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».

    Веллер в беседе с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил, что такое развитие событий было бы предпочтительным с точки зрения «безопасности соседей России». Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

    При этом «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» писатель отнес к Китаю, а «остальное», по его мнению, «развалится на несколько частей». На этой территории, прежде всего в Западной Сибири, полагает Веллер, возникнут сырьевые районы.

    «Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет сельским хозяйством», – сказал писатель. Центральная Россия, по его мнению, «вообще будет никому не нужна», ее заселят мигранты, и «вообще все кончится».

    Он сказал также, что выступает против политики России начиная с конца 2013 – начала 2014 года, когда Крым воссоединился со страной. Писатель заверил, что поддерживает Украину.

    Ранее писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что перечисляет гонорары на Украину. В Госдуме заявили, что за это Улицкая может лишиться и своих гонораров, и книг в России.

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    1 февраля 2024, 14:52 • Новости дня
    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине

    Interia.pl: «Ланцеты» стали проклятием для польских САУ Krab на Украине

    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет польский портал interia.pl.

    Как отмечает издание, российские беспилотники «Ланцет» стали настоящим проклятием для польских САУ, используемых ВСУ, передает ТАСС.

    Там добавили, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще четыре получили повреждения, при том, что всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении Западная группировка уничтожила до 40 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две польские САУ Krab.

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    1 февраля 2024, 22:10 • Новости дня
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для американского CNN, в которой представил свое видение сложившейся обстановки, а также представил основные задачи украинской армии на 2024 год. Зеленский в колонке не упомянут ни разу.

    В своей статье Залужный пишет, что главной силой нынешнего вооруженного конфликта стали беспилотные системы вооружений, сфера применения которых становится все шире.

    Затем он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это в первую очередь сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артиллерийских снарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.

    Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам, и подчеркивает «неспособность государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса Украины наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.

    Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. «Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления», – пишет Залужный.

    Новая тактика с использованием высокотехнологичных средств может применяться, по словам главкома, не только на поле боя, но и чтобы «снизить экономические возможности противника, изолировать или измотать его. Атаки могут иметь и психологические цели».

    По словам Залужного, использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

    В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. «Наши партнеры придерживаются того же мнения», – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.

    Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях.

    Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.

    Ранее СМИ сообщили о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    1 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года

    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Все 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг утвердили выделение киевскому режиму долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что пакет поддержки Украины выделен на ближайшие четыре года, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля в ЕС проходит экстренный саммит по вопросу финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов. Венгрия ранее блокировала выделение Киеву 50 млрд евро.

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    1 февраля 2024, 10:58 • Новости дня
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    У режима Владимира Зеленского произошла истерика после решения Международного суда ООН, который по требованию Киева отказался признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В случае если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, вся мировая система судоустройства оказалась бы сломана, а суд продемонстрировал бы свою ангажированность и предвзятость, заявил Рогов РИА «Новости».

    Рогов предупредил, что киевский режим теперь может решиться на месть принимавшим решение судьям.

    Ранее политолог Эльвина Сеитова заявила, что принятое Международным судом ООН решение отклонить большинство претензий Украины к России стало большим провалом Киева в Гааге.

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    1 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой

    АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой после заявлений о переводе гонораров на Украину

    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с российской писательницей и публицистом Людмилой Улицкой после ее признания российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) о том, что гонорары от продажи ее книг в России она переводит на Украину, сообщили в издательстве.

    В АСТ уточнили, что прекратили любые выплаты Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений с ее стороны, кому она перечисляет гонорары от проданных книг, передает ТАСС.

    Ранее Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ.

    Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

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    1 февраля 2024, 13:15 • Новости дня
    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot

    СК: ВСУ сбили российский Ил-76 двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot

    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщили в Следственном комитете России.

    В заявлении в Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области Украины.

    «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает Следственный комитет.

    Напомним, после расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

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    1 февраля 2024, 09:35 • Новости дня
    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного

    CNN: Указ об увольнении Залужного ожидается к концу недели

    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, к концу недели подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности главкома вооруженных сил страны, сообщили американские СМИ.

    Об этом сообщили источники телеканала CNN, передает РИА «Новости».

    Как сообщали ранее американские СМИ, Зеленский решил, что отставка Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена.

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    1 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины

    Политолог Корнилов: Несмотря на победу в суде ООН, России не стоит ожидать извинений Запада за многолетнюю клевету

    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    Обвинения Украины в адрес России были смехотворными, поэтому суд принял решение не в пользу Зеленского. Но так или иначе, случившееся можно назвать торжеством здравого смысла и победой России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Международный суд ООН отверг большинство претензий Украины к России по иску 2017 года.

    «Решение Международного суда ООН в Гааге – это торжество здравого смысла. Это свидетельство того, что на Западе еще остались трезвомыслящие люди. Претензии, которые выдвигались против нас, были очень серьезными. Фактически Украина обвиняла нас в преступлениях против человечности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Так, например, Москве вменяли дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму. Но мы видим, что на полуострове у украинского языка даже есть статус официального, люди могут свободно его изучать. В то же время офис Зеленского запрещает все русское. Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к нашей стране на Западе суд не решился идти против правды и выносить приговор Москве», – отмечает собеседник.

    «Это, безусловно, победа России и провал Украины. Однако извинений за многолетние обвинения нам ждать все равно не стоит ни от Запада, ни от офиса Зеленского. Они утрутся и продолжат дальше настаивать на своем. Ситуация может измениться только тогда, когда наши танки будут стоять под Киевом», – иронично сказал Скачко.

    «Международный суд ООН отверг абсолютно необоснованные обвинения Украины в адрес России. Это произошло во многом из-за того, что претензии украинской стороны были сформулированы совершенно безграмотно, они были оторваны от реальности», – добавил политолог Владимир Корнилов.

    Он назвал решение суда ООН успехом России. Впрочем, по мнению собеседника, ожидать каких-либо извинений со стороны Запада за тиражирование клеветы не стоит. «Мы должны понимать, что Запад плевал на международное правосудие или нормы ООН, поскольку для них существует лишь мир, основанный на правилах», – убежден Корнилов. Вместе с тем Россия может обернуть аргументы Киева в свою пользу. 

    Политолог на этом фоне указал на реакцию украинского руководства. «Некоторые из них разочарованы тем, что Россию не обвинили во всех грехах. Но удивительно то, что несколько деятелей нашли в постановлении «перемогу». Они пытаются воодушевить себя и своих граждан тем, что по двум пунктикам Москву все же признали виновной», – отметил собеседник.

    Корнилов убежден: те, кто выступает с такими заявлениями, сами себе «копают яму». «Один из главных пунктов этого иска – обвинение РФ якобы в расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Я напомню, у нас не запрещено образование на крымско-татарском или украинском языках, их изучают в крымских школах. Более того, эти языки являются официальными на территории полуострова. Если Украина считает это грубейшим нарушением прав человека и ссылается на этот пункт решения суда ООН, то Москва вправе взять те же аргументы и подать зеркальный иск в суд ООН по поводу тотального запрета Киева на изучение русского языка в украинских школах», – считает спикер.

    «В таком случае Украине будет уже не отвертеться. Ведь там власти, исключая из школьной программы изучение русского языка, однозначно нарушают все нормы права, международные обязательства. И мы действительно можем этим воспользоваться», – подчеркнул политолог. 

    Спикер считает, что «исковая война», развязанная Украиной против России, продолжится. «Многие уже поданные против нас иски составлены некорректно и имеют смехотворные формулировки. И я думаю, что мы еще услышим какие-то скандальные новости, которые Украина попытается представить как тотальное осуждение нашей страны со стороны Запада», – заключил Корнилов.

    Ранее Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции.

    Кроме того, суд Международный суд ООН отклонил обвинения в якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА «Новости». «Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем», – отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

    Кроме того, дипломат заявила, что после решения Международного суда ООН по иску Украины Москва ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. «Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», – добавила Заболоцкая.

    «Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями», – прокомментировало решение суда МИД России на своем сайте.

    «Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций», – подчеркивает ведомство.

    У украинских властей произошла истерика после отказа признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. «Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    Соединенные Штаты еще изучают решение Международного суда ООН, который отклонил большую часть претензий Украины к России, цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. «Мы видели это решение. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет», – отметил он.

    Напомним, в 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

    Коментарии (12)
    1 февраля 2024, 14:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Залужного оставить Авдеевку

    Bild: Главком ВСУ Залужный хотел оставить Авдеевку, но Зеленский отказался

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение, сообщили немецкие СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, Залужный предполагал, что отвод украинских солдат из Авдеевки позволил бы «выровнять фронт» и облегчить оборону, передает РБК.

    Отмечается, что Зеленский действительно пытался уволить Залужного. По словам источников, многие украинские генералы выступают против назначения на его должность Александра Сырского, потому что нынешний главком более гуманный и пользуется большей популярностью в ВСУ.

    В четверг источники CNN сообщили, что Зеленский к концу недели подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности главкома вооруженных сил страны.

    Как сообщали ранее американские СМИ, Зеленский решил, что отставка Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует».

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    1 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Экс-депутат Рады объяснил решение суда ООН по иску Украины к России

    Экс-депутат Рады Волошин: Решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Украины к России свидетельствует о том, что обвинения со стороны киевского режима были «слишком нарочито надуманными», заявил экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин.

    Волошин заявил РИА «Новости», что решение суда ООН не связано с проблемами с поддержкой Владимира Зеленского на Западе. При этом бывший депутат Рады отметил, что разочарование действительно есть, и огромное, однако решение инстанции, по его мнению, следует рассматривать с юридической точки зрения. Судьи Международного суда ООН, как подчеркнул Волошин, обладают самоуважением, а потому приняли единственное верное в данной ситуации решение.

    Он полагает, что и год назад, когда поддержка Западом киевского режима находилась на пике, суд принял бы аналогичное решение. «Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны», – сказал эксперт, подчеркнув, что никакой якобы «террористической» деятельностью ЛНР и ДНР не занимались, и чтобы это увидеть, не нужно быть специалистом.

    Накануне Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной.

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    1 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    Во Франции возмутились идеей изъятия денег у граждан ради Украины

    Политик Филиппо назвал бредовой идею изъятия сбережений французов для помощи Киеву

    Tекст: Ольга Никитина

    Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредовой и безумной идею, прозвучавшую в статье газеты Le Monde, о том, чтобы для оказания помощи Украине привлечь сбережения рядовых граждан Франции.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что создание гражданами Франции «Фонда помощи Украине», о котором идет речь в публикации издания, означало бы финансирование французами Владимира Зеленского и «войны НАТО», передает РИА «Новости».

    О посягательстве на сбережения французских граждан и речи быть не может, подчеркнул политик. «Довольно! Мир, как можно скорее!» – призвал он.

    Ранее Германия и Франция поссорились из-за обвинений Берлина в адрес Парижа в недостаточной помощи киевскому режиму.

    В Кремле подчеркивали, что Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине.

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